Câte zile libere mai au românii în 2025. Angajații mai au un weekend prelungit până la sărbătorile de iarnă

Sfârșitul anului 2025 vine cu o perioadă generoasă de odihnă pentru români. Până de sărbători, angajații și elevii mai beneficiază de două zile libere - 30 noiembrie (duminică) și 1 decembrie (luni).

În perioada sărbătorilor, angajații pot lega mai multe zile libere consecutive. Crăciunul va pica joi și vineri (25 și 26 decembrie), ambele fiind libere legale.

De asemenea, și Revelionul pică în acest an tot în cursul săptămânii, iar zile libere de la stat vor fi 1 ianuarie (joi) și 2 ianuarie (vineri).

Anul 2026 vine cu patru zile libere în prima lună

Prima lună a anului 2026 vine și ea cu mai multe zile libere legale: respectiv cele de Revelion, Bobotează (6 ianuarie, marți) și Sfântul Ioan (7 ianuarie, miercuri). În acest caz, dacă angajatul poate lua concediu pe 5 ianuarie, va avea o săptămână liberă.

Pentru elevi, vacanța de iarnă va avea 19 zile. Ea începe pe 20 decembrie 2025 și se încheie pe 7 ianuarie 2025. Cursurile vor începe pe 8 ianuarie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













