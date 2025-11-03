Câte zile libere mai au românii în 2025. Angajații mai au un weekend prelungit până la sărbătorile de iarnă

Stiri Diverse
03-11-2025 | 15:15
oameni pe strada
Shutterstock

Sfârșitul anului 2025 vine cu o perioadă generoasă de odihnă pentru români. Până de sărbători, angajații și elevii mai beneficiază de două zile libere - 30 noiembrie (duminică) și 1 decembrie (luni).

autor
Lorena Mihăilă

În perioada sărbătorilor, angajații pot lega mai multe zile libere consecutive. Crăciunul va pica joi și vineri (25 și 26 decembrie), ambele fiind libere legale.

De asemenea, și Revelionul pică în acest an tot în cursul săptămânii, iar zile libere de la stat vor fi 1 ianuarie (joi) și 2 ianuarie (vineri).

Anul 2026 vine cu patru zile libere în prima lună

Prima lună a anului 2026 vine și ea cu mai multe zile libere legale: respectiv cele de Revelion, Bobotează (6 ianuarie, marți) și Sfântul Ioan (7 ianuarie, miercuri). În acest caz, dacă angajatul poate lua concediu pe 5 ianuarie, va avea o săptămână liberă.

Pentru elevi, vacanța de iarnă va avea 19 zile. Ea începe pe 20 decembrie 2025 și se încheie pe 7 ianuarie 2025. Cursurile vor începe pe 8 ianuarie.

Citește și
Poliție
Un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat câinele de la etajul doi, după o ceartă cu soția. Cum a fost găsit animalul
Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele

Sursa: StirilePROTV

Etichete: zile libere, craciun, sarbatori de iarna, 2025,

Dată publicare: 03-11-2025 15:15

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat câinele de la etajul doi, după o ceartă cu soția. Cum a fost găsit animalul
Stiri Diverse
Un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat câinele de la etajul doi, după o ceartă cu soția. Cum a fost găsit animalul

Un bărbat de 32 de ani a aruncat pe fereastră căţelul familiei, de la etajul al doilea al unui bloc din Călan, judeţul Hunedoara, după ce, aflat sub influenţa alcoolului, s-a certat cu soţia.

Fenomen spectaculos pe cer. Când poți vedea „Superluna Castorului” - cea mai mare superlună din 2025
Stiri Diverse
Fenomen spectaculos pe cer. Când poți vedea „Superluna Castorului” - cea mai mare superlună din 2025

Prima lună plină din noiembrie este cunoscută sub numele de „Luna Castorului” (Beaver Moon), iar anul acesta este, de asemenea, a doua dintre trei superluni consecutive.

Prețurile mai mici, dar și povestea din spate îi împinge pe tineri să aleagă tot mai des hainele de tip second-hand
Stiri Diverse
Prețurile mai mici, dar și povestea din spate îi împinge pe tineri să aleagă tot mai des hainele de tip second-hand

Hainele merită o a doua viață. Sunt tot mai mulți cei care cred asta. Magazinele second-hand devin din ce în ce mai populare, iar tinerii le caută nu doar pentru preț, ci și pentru poveste.

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Top citite
1 Benjamin Netanyahu
IMAGO
Stiri externe
Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah
2 Bogdan Chirițoiu
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri actuale
Chiriţoiu spune că plafonarea prețurilor la alimente nu mai are rost. „Sper că e ultima”
3 printul andrew
Getty
Stiri externe
Guvernul britanic îi retrage prințului Andrew ultimul titlu militar onorific, în urma legăturilor cu Epstein. Destituit
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Noiembrie 2025

47:23

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28