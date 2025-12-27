Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit

Moscova ar amplasa noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului, au descoperit doi cercetători americani studiind imagini din satelit, potrivit Reuters.

Evaluarea cercetătorilor este în mare măsură în concordanţă cu concluziile serviciilor de informaţii americane, a declarat o persoană familiarizată cu acest subiect, care a vorbit sub condiţia anonimatului pentru a împărtăşi informaţii care nu sunt autorizate pentru divulgare publică.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a exprimat clar intenţia de a amplasa rachete Oreşnik cu rază medie de acţiune, cu o rază estimată de până la 5.500 km, în Belarus, dar poziţia exactă nu a fost comunicată până în prezent.

Unii experţi au afirmat că amplasarea rachetelor Oreşnik ar sublinia dependenţa crescândă a Kremlinului de ameninţarea armelor nucleare, în încercarea de a descuraja membrii NATO să furnizeze Kievului arme care pot lovi adânc în interiorul Rusiei.

Agenţia de presă de stat din Belarus Belta l-a citat miercuri pe ministrul apărării Viktor Khrenin, care a declarat că desfăşurarea de Oreşnik nu va modifica echilibrul de putere în Europa şi că aceasta este „răspunsul nostru” la „acţiunile agresive” ale Occidentului.

STRATEGIA RUSĂ REVIZUITĂ

Cercetătorii Jeffrey Lewis de la Institutul de Studii Internaţionale Middlebury din California şi Decker Eveleth de la organizaţia de cercetare şi analiză CNA din Virginia au declarat că şi-au bazat concluziile privind amplasarea rachetelor Oreşnik pe imagini furnizate de Planet Labs, o companie comercială de sateliţi, care arătau caracteristici compatibile cu o bază strategică rusă de rachete.

Lewis şi Eveleth au declarat că sunt siguri în proporţie de 90% că lansatoarele mobile Oreşnik vor fi staţionate la fosta bază aeriană de lângă Krichev, la aproximativ 190 de mile (307 km) est de capitala Belarusului, Minsk, şi la 300 de mile (478 km) sud-vest de Moscova.

Moscova a testat un Oreşnik înarmat convenţional împotriva unei ţinte din Ucraina în noiembrie 2024. Putin se laudă că este imposibil de interceptat din cauza vitezei care, potrivit rapoartelor, depăşeşte Mach 10.

Putin intenţionează să desfăşoare arma „în Belarus pentru a-i extinde raza de acţiune în Europa”, a declarat John Foreman, expert la Chatham House, care a ocupat funcţia de ataşat militar britanic la Moscova şi Kiev.

Foreman a declarat că vede această mişcare ca o reacţie la planul Statelor Unite de a staţiona în Germania, anul viitor, rachete convenţionale, printre care şi racheta hipersonică de rază medie Dark Eagle.

Staţionarea de Oreşnik ar avea loc cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea pactului New START din 2010, ultimul tratat între Statele Unite şi Rusia care limitează staţionarea armelor nucleare strategice de către cele mai mari puteri nucleare ale lumii.

Putin a declarat după o întâlnire din decembrie 2024 cu omologul său belarus, Alexander Lukaşenko, că Oreşnik ar putea fi amplasate în Belarus în a doua jumătate a acestui an - parte a unei strategii revizuite în care Moscova amplasează arme nucleare în afara teritoriului său pentru prima dată de la Războiul Rece.

Lukaşenko a declarat săptămâna trecută că primele rachete au fost amplasate, fără a menţiona amplasamentul.

Lukaşenko a declarat că până la 10 rachete Oreşnik vor fi amplasate în Belarus. Cercetătorii americani au estimat că amplasamentul este suficient de mare pentru a găzdui doar trei lansatoare şi că celelalte ar putea fi amplasate în alt loc.

Preşedintele SUA, Donald Trump, încearcă să ajungă la un acord cu Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care a îndemnat aliaţii occidentali să trimită arme care pot ajunge adânc în interiorul Rusiei.

Trump a respins deocamdată cererea Kievului de a furniza rachete de croazieră Tomahawk, capabile să lovească Moscova. Marea Britanie şi Franţa au furnizat rachete de croazieră Ucrainei. Germania a anunţat în mai că va co-produce rachete cu rază lungă de acţiune împreună cu Ucraina, fără limite în ceea ce priveşte raza de acţiune sau ţintele.

CONSTRUCŢIE GRĂBITĂ

Cercetătorii americani au declarat că analizele imaginilor Planet Labs au revelat un proiect de construcţie grăbit, care a început între 4 şi 12 august şi care prezintă caracteristici similare cu cele ale unei baze strategice ruseşti de rachete.

Un „indiciu clar” într-o fotografie din 19 noiembrie este un „punct de transfer feroviar de nivel militar” înconjurat de un gard de securitate, la care rachetele, lansatoarele mobile şi alte componente ar putea fi livrate cu trenul, a spus Eveleth.

O altă caracteristică, a spus Lewis, este turnarea la capătul pistei a unei platforme de beton care a fost apoi acoperită cu pământ, pe care el a numit-o „compatibilă cu un punct de lansare camuflat”.

Pavel Podvig, un expert în forţele nucleare ruseşti cu sediul la Geneva, a declarat că este sceptic în privinţa faptului că desfăşurarea rachetelor Oreşnik ar oferi Moscovei avantaje militare sau politice suplimentare, altele decât asigurarea Belarusului de protecţia sa.

„Nu văd cum acest lucru ar putea fi perceput în Occident... ca fiind diferit de cele desfăşurate în Rusia”, a spus el.

Dar Lewis a spus că desfăşurarea de Oreşnik în Belarus a subliniat modul în care staţionarea armelor nucleare ruseşti în afara teritoriului său a transmis un „mesaj politic” privind dependenţa sa crescută de acestea.

„Vă puteţi imagina dacă am pune un Tomahawk (rachetă de croazieră) cu armament nuclear în Germania în loc de cele convenţionale?”, a spus Lewis. „Nu există niciun motiv militar pentru a pune sistemul în Belarus, ci doar motive politice.”

