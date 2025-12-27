Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Urări și felicitări pentru cei care astăzi își serbează onomastica

27-12-2025 | 07:12
mesaje craciun
Shutterstock

În a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan, primul martir al Bisericii, care a vestit și mărturisit credința în Iisus Hristos.  

Raluca Ionescu-Heroiu

Este o zi specială nu doar pentru semnificația religioasă, ci și pentru toți cei care poartă numele Sfântului: Ștefan, Fane, Stefi, Stefania și derivatele acestora. Dacă astăzi ai un prieten, un coleg sau un membru al familiei care își serbează onomastica, iată câteva idei de mesaje și urări de Sfântul Ștefan pe care le poți trimite.

Urări clasice de Sfântul Ștefan

  1. La mulți ani, Ștefan! Să ai parte de sănătate, bucurii și momente frumoase alături de cei dragi.
  2. Fane, îți doresc o zi minunată și un an plin de realizări!
  3. Ștefi, fie ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete și fericire!
  4. Ștefania, la mulți ani! Să fii mereu înconjurată de iubire și oameni dragi.
  5. La mulți ani, Ștefan! Să ai parte de pace, sănătate și succes în tot ce faci.

Mesaje amuzante și prietenoase

  1. Azi e ziua ta! Să sărbătorești cu râsete, voie bună și tort!
  2. La mulți ani! Să primești atât cadouri, cât și zâmbete de la toți cei care te iubesc.
  3. Fie ca această zi să fie plină de surprize plăcute și momente de neuitat!
  4. La mulți ani, Ștefi! Să ai o zi mai frumoasă decât toate zilele anului!
  5. Ștefan, azi e ziua ta – sărbătorește ca un adevărat campion al bucuriei!

Mesaje calde și emoționante

  1. La mulți ani, Ștefania! Să ai parte de sănătate, iubire și clipe fericite în fiecare zi.
  2. Fane, să fii mereu înconjurat de prieteni adevărați și zâmbete sincere!
  3. Ștefi, îți doresc un an plin de reușite și momente de poveste!
  4. La mulți ani, Ștefan! Să ai parte de pace în suflet și iubire în viață.
  5. Ștefania, sărbătorește această zi cu inima plină de bucurie și recunoștință!

Urări potrivite pentru familie și prieteni apropiați

  1. La mulți ani, frate/fin/nepot! Fie ca Sfântul Ștefan să te ocrotească mereu!
  2. Să ai parte de sănătate și zile senine alături de cei dragi!
  3. La mulți ani! Să primești iubire, bucurii și multe surprize frumoase!
  4. Ștefi, azi sărbătorim nu doar numele tău, ci și bunătatea și generozitatea ta!
  5. Fane, fie ca Sfântul Ștefan să-ți lumineze calea și să-ți împlinească dorințele!

Mesaje scurte și potrivite pentru rețele sociale

  1. La mulți ani, Ștefan!
  2. Fane, sănătate și bucurii!
  3. Ștefi, să fii fericit(ă) azi și în fiecare zi!
  4. Ștefania, la mulți ani și tot ce-ți dorești să devină realitate!
  5. Ștefan, azi e ziua ta – sărbătorește cu zâmbetul pe buze!

Mesaje inspiraționale de Sfântul Ștefan

  1. La mulți ani! Să fii ca Sfântul Ștefan: curajos, generos și plin de compasiune.
  2. Fane, să ai mereu credință, speranță și puterea de a merge înainte!
  3. Ștefi, azi sărbătorim numele tău, dar și inima ta mare și gesturile bune!
  4. Stefania, la mulți ani! Să ai puterea de a ierta și de a răspândi bunătate în jur!
  5. Ștefan, fie ca fiecare zi să-ți aducă pace, iubire și momente de neuitat!

Dată publicare: 27-12-2025 07:12

