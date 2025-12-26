Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult

Stiri Economice
26-12-2025 | 19:41
În 2026 impozitele pe locuințe vor crește mai mult decât de obicei, a decis Guvernul. Taxele se vor mări cu aproape 80%, însă au fost eliminate reducerile în funcție de vechimea locuinței, așa că în unele cazuri, creșterea va fi dublă sau chiar triplă.

Daniel Preda,  Doina Plăcintă,  Electra Ghiza

Singura bonificație păstrată este cea de 10% pentru persoanele care își achită dările până la finalul lunii martie.

Impozitul pe locuințe se va mări după ce Guvernul României a decis creșterea valorii impozabile a metrului pătrat.

Valoarea impozabilă a clădirii se calculează apoi cu un coeficient de corecție cuprins între 0,9 și 2,6, în funcție de rangul localității și de zona în care este amplasată clădirea.

Cât vor plăti în plus proprietarii

În Timișoara, de exemplu, pentru un apartament cu două camere în centru un proprietar care avea 275 lei impozit va da 515 lei la anul. De asemenea, Guvernul României a eliminat majoritatea facilităților fiscale.

Silvana Andreaș, purtător de cuvânt Primăria Timișoara: Până acum erau reduceri în funcție de vechimea imobilului. De exemplu, până în 30 de ani, era o reducere de 10%. Între 50 și o sută de ani, era un procent de 30% reducere, iar peste 100 de ani, vechimea imobilului, se aplica o reducere de 50%.

Asta va face ca proprietarul unei locuințe din Timișoara, cu două camere, construită în urmă cu o sută de ani să plătească 465 de lei în 2025 față de 124 de lei anul acesta.

Petru Olariu, președinte Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara: Să analizezi fiecare zonă. Ce ai făcut în zona aia? ai parcări, ai tot, nu știu ce. Înțeleg că se mărește impozitul că ai făcut ceva? dar ce ai făcut aici?!

În Cluj-Napoca nu se anunță schimbări majore.

Iulia Perșa, purtătoare de cuvânt Primăria municipiului Cluj-Napoca: Noi am încercat să menținem aceeași cotă de 0,1%, astfel încât să nu punem o povară în plus pe umerii clujenilor.

La Brașov, în schimb, aproape 150 de imobile lăsate în paragină vor fi supraimpozitate. Cele degradate - cu 500%. Din 2027, locuințele vor fi impozitate în funcție de valoarea de piață.

Ovidiu Constantin Bunget, profesor Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Timișoara: Regimul aplicabil în această perioadă are caracter tranzitoriu. Ca practică europeană, România oricum avea cele mai reduse impozite pe proprietate.

Specialiștii fiscali susțin că în ultimii zece ani valoarea impozitelor nu a crescut la fel de mult cum a crescut valoarea proprietăților, așa că era nevoie de o actualizare.

