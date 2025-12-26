Noi detalii despre moartea soților Reiner. Au murit la câteva minute după atac. Anunțul făcut de copiii lor

Au apărut noi detalii despre moartea lui Rob Reiner şi Michele Singer Reiner, ale căror cadavre au fost descoperite duminică, 14 decembrie, în casa lor din Brentwood, Los Angeles.

Certificatele de deces au fost publicate de Departamentul de Sănătate Publică al Comitatului Los Angeles, obţinute de TMZ şi publicate de mai multe surse media din SUA.

Acestea menţionează că trupul lui Rob Reiner a fost găsit la ora 15:45, iar cel al lui Singer Reiner la ora 15:46. Cauza morţii pentru ambii este indicată ca fiind „leziuni multiple provocate de un obiect ascuţit”, circumstanţele fiind descrise ca „omucidere” şi „cu un cuţit, de către o altă persoană”.

Intervalul dintre momentul atacului şi moarte este indicat ca fiind de „câteva minute”, în timp ce ora şi data decesului sunt înregistrate ca „necunoscute”.

Certificatul menţionează şi „incinerare/reşedinţă”, dar nu există nicio confirmare că incinerarea a avut loc.

Doi dintre copiii familiei Reiner au dat marţi o nouă declaraţie în care au anunţat că se pregăteşte o slujbă de comemorare. „Jake şi Romy Reiner sunt recunoscători pentru dragostea şi sprijinul pe care le-au primit. Ei vor comunica mai târziu informaţii despre slujba de comemorare în cinstea părinţilor lor”.

Fiul familiei Reiner, Nick Reiner, a apărut în faţa instanţei în 17 decembrie, dar nu a pledat. El urmează să se întoarcă în instanţă pentru o audiere preliminară în 7 ianuarie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













