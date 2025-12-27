Donald Trump: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu. Aşa că vom vedea ce are”

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat vineri arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Ucraina şi Rusia, el declarând pentru Politico faptul că, până nu aprobă el, Volodimir Zelenski „nu are nimic”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni cu Trump în Florida, duminică, şi a declarat că va duce cu el un nou plan de pace în 20 de puncte. Cadrul include o propunere de zonă demilitarizată, iar întâlnirea se va concentra pe garanţiile de securitate ale SUA.

Trump, rezervat faţă de planul de pace al lui Zelenski

Însă, într-un interviu, Trump s-a arătat rezervat faţă de ultima propunere a lui Zelenski şi nu s-a grăbit să susţină propunerea preşedintelui ucrainean.

„Nu are nimic până nu aprob eu”, a spus Trump. „Aşa că vom vedea ce are.”

Comentariile preşedintelui SUA subliniază măsura în care soarta Ucrainei depinde de convingerea lui Trump că face suficiente concesii pentru a satisface un preşedinte care, uneori, a părut înclinat să se apropie de Rusia dacă asta înseamnă sfârşitul războiului. Rusia nu s-a îndepărtat prea mult de poziţia sa maximalistă şi nu a reacţionat la ultima propunere. Între timp, Statele Unite l-au presat pe Zelenski să renunţe la cererile sale iniţiale, iar Trump a părut adesea să-şi piardă răbdarea în faţa negocierilor.

Cu toate acestea, Trump crede că va avea o întâlnire productivă în acest weekend.

„Cred că va decurge bine cu el. Cred că va decurge bine cu [Vladimir] Putin”, a spus Trump, adăugând că se aşteaptă să discute cu liderul rus „în curând, cât de mult doresc”.

Comentariile lui Trump au venit a doua zi după ce Zelenski a vorbit cu trimisul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui. Zelenski a calificat discuţia drept „o conversaţie bună”.

Atacuri în Nigeria şi mesajele lui Trump pe plan extern

Totul la o zi după ce Statele Unite au lansat atacuri aeriene împotriva ISIS în Nigeria, o mişcare pe care preşedintele SUA a declarat-o pe reţelele sociale ca fiind un răspuns la uciderea creştinilor de către gruparea militantă „la un nivel nemaiîntâlnit de mulţi ani, ba chiar de secole!”.

Trump a declarat pentru Politico faptul că atacul trebuia să aibă loc iniţial miercuri, dar preşedintele a ordonat amânarea lui cu o zi – din motive simbolice.

„Voiau să o facă mai devreme”, a spus Trump. „Iar eu am spus: «Nu, hai să le oferim un cadou de Crăciun». ... Nu se aşteptau la asta, dar i-am lovit puternic. Fiecare tabără a fost decimată.”

Trump a confirmat, de asemenea, că premierul israelian Benjamin Netanyahu îl va vizita în acest weekend.

„Zelenski şi Bibi vor veni. Vor veni toţi. Vor veni toţi”, a spus Trump. „Ei respectă din nou ţara noastră.”

Netanyahu, potrivit NBC, îl va informa pe Trump despre ameninţarea crescândă din partea Iranului.

Întâlnirea cu Zelenski, pe lângă garanţiile de securitate, se va concentra pe gestionarea centralei nucleare de la Zaporizhzhia şi controlul teritorial al Donbasului, teritoriile estice revendicate de Moscova.

Planul lui Zelenski, pe care oficialii ucraineni l-au descris ca o încercare de a da dovadă de flexibilitate fără a ceda teritoriu, a primit puţine reacţii publice din partea Washingtonului.

Oferta lui Zelenski privind o zonă demilitarizată a venit cu o condiţie esenţială: Rusia ar trebui să-şi retragă forţele dintr-o porţiune corespunzătoare de teren din Doneţk.

Rusia nu a dat niciun semn că ar fi dispusă să accepte altceva decât controlul deplin asupra regiunii, subliniind prăpastia care rămâne între cele două părţi.

Trump a remarcat însă că economia Rusiei se află într-o situaţie dificilă. „Economia lor este într-o situaţie dificilă, foarte dificilă”, a spus el.

