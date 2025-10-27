Vacanța de iarnă 2025. Când au elevii zile libere de Crăciun și Revelion

27-10-2025 | 10:47
vacanta de iarna
Vacanța de iarnă din 2025 este una dintre cele mai așteptate perioade din an pentru elevii din România.

Anca Lupescu

După ce au revenit la școală în luna septembrie, elevii așteaptă cu nerăbdare următoarea vacanță. Iată când are loc vacanța de iarnă 2025 și câte zile libere vor avea elevii și profesorii la final de an.

Vacanța de iarnă 2025

Elevii din România se vor bucura de vacanța de iarnă în perioada 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, potrivit structurii anului școlar 2025–2026.

Anul școlar 2025–2026 este împărțit în cinci perioade de vacanță:

• 25 octombrie – 2 noiembrie 2025 (vacanța de toamnă);

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 (vacanța de iarnă);

• o săptămână în februarie, la decizia fiecărui inspectorat școlar;

• 4 – 14 aprilie 2026 (vacanța de primăvară);

• 20 iunie – 6 septembrie 2026 (vacanța de vară).

Așadar, elevii din România vor intra în vacanță pe 20 decembrie până pe 7 ianuarie. Aceasta este vacanța de iarnă în care elevii au două săptămâni libere pentru a petrece sărbătorile de iarnă și se întorc la ore pe 8 ianuarie.

Structura anului școlar 2025 - 2026

Anul școlar 2025–2026 păstrează organizarea pe cinci module de învățare, alternate cu perioade de vacanță.

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025. Urmat de vacanța de toamnă (25 octombrie – 2 noiembrie 2025).

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025. Urmat de vacanța de iarnă (20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026).

Modulul 3: 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026. Data exactă de încheiere este stabilită de fiecare inspectorat școlar, în funcție de alegerea locală a vacanței mobile din februarie.

Modulul 4: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026. Urmat de vacanța de primăvară (4 – 14 aprilie 2026).

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026. Elevii intră în vacanța de vară (20 iunie – 6 septembrie 2026).

Când termină școala elevii claselor a VIII-a și a XII-a

Elevii care susțin examenele naționale vor încheia cursurile mai devreme decât ceilalți.

Pentru clasele a XII-a zi, precum și pentru clasele a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar 2025–2026 are o durată de 34 de săptămâni și se va încheia la 5 iunie 2026.

Elevii de clasa a VIII-a vor termina cursurile o săptămână mai târziu, pe 12 iunie 2026, după un an școlar de 35 de săptămâni.

În cazul liceelor tehnologice și al școlilor profesionale, cursurile vor dura 37 de săptămâni, până la 26 iunie 2026.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în anul școlar 2025–2026 în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, fiecare pe durata a cinci zile lucrătoare consecutive.

Fiecare unitate de învățământ va decide, în funcție de specificul activităților și de calendarul propriu, momentul exact în care vor fi organizate aceste programe, cu condiția ca ele să se desfășoare în intervale diferite.

În cazul liceelor tehnologice și al școlilor profesionale, pe durata acestor programe se vor organiza activități de instruire practică, adaptate scopului educativ al fiecărui program. Aceeași regulă se aplică și pentru unitățile postliceale, unde „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor include activități practice specifice.

De asemenea, 5 octombrie 2025, Ziua Internațională a Educației, este zi liberă pentru elevi și profesori, la fel ca și celelalte zile în care pică sărbători legale prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă.

vacanta de toamna

Calendar școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 a început pe 8 septembrie 2025 și se încheie pe 19 iunie 2026. Are o durată totală de 36 de săptămâni de cursuri.

Există câteva excepții în funcție de nivelul de învățământ:

• Clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă: 34 de săptămâni de cursuri, final pe 5 iunie 2026.

• Clasa a VIII-a: 35 de săptămâni, final pe 12 iunie 2026.

• Licee tehnologice și învățământ profesional: 37 de săptămâni, final pe 26 iunie 2026.

• Învățământ postliceal: durata cursurilor conform planurilor-cadru în vigoare.

Structura anului școlar este organizată pe module de cursuri și perioade de vacanță:

Intervale de cursuri:

• 8 septembrie – 24 octombrie 2025

• 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

• 8 ianuarie 2026 – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (stabilit de inspectorate)

• 16/23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026 (la decizia inspectoratelor)

• 15 aprilie – 19 iunie 2026

Intervale de vacanță:

• 25 octombrie – 2 noiembrie 2025 (toamnă)

• 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 (iarnă)

• o săptămână între 9 februarie – 1 martie 2026 (la decizia inspectoratelor)

• 4 – 14 aprilie 2026 (primăvară)

• 20 iunie – 6 septembrie 2026 (vară)

Zile libere:

• 5 octombrie 2025 – Ziua Internațională a Educației

• Zilele libere de sărbătoare legale

Programe speciale:

• „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară între 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, câte 5 zile lucrătoare consecutive, în intervale diferite față de cursuri.

• La liceele tehnologice, școlile profesionale și postliceale, aceste programe includ activități de instruire practică, adaptate scopului fiecărui program.

Fiecare unitate de învățământ va comunica până pe 1 octombrie 2025 structura detaliată a anului școlar, inclusiv deciziile pentru elementele flexibile.

