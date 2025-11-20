Când e următoarea minivacanță pentru români. Câte zile libere au mai rămas în 2025

Pe final de an, românii se pregătesc de ultima minivacanță programată în 2025, o perioadă bine-venită de repaus după un calendar încărcat.

Zilele libere din decembrie încheie oficial șirul sărbătorilor legale din acest an, iar mulți angajați vor să știe câte zile de pauză le-au mai rămas și cum se suprapun ele cu weekendurile.

Românii se pregătesc pentru următoarea minivacanță, iar calendarul zilelor libere din acest an aduce vești bune pentru cei care vor să își planifice pauzele de la muncă.

Iată cum arată calendarul complet al liberelor și ce minivacanță îi așteaptă pe români înainte de intrarea în noul an.

Minivacanță de Sf. Andrei și 1 Decembrie

Românii se pregătesc pentru o minivacanță de Sf. Andrei și 1 Decembrie, care anul acesta vine cu o combinație ideală între weekend și zile libere legale. Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, cade în 2025 într-o duminică, iar ziua de 1 Decembrie – Ziua Națională a României este luni, oferind astfel angajaților un weekend prelungit de două zile plus ziua liberă de luni. Această perioadă este perfectă pentru a petrece timp cu familia, pentru mici excursii sau pentru a te bucura de liniștea de acasă.

Pe lângă minivacanța de început de decembrie, românii mai au parte de o pauză importantă de sărbători. Crăciunul vine cu patru zile libere consecutive: joi, 25 decembrie, și vineri, 26 decembrie, sunt zile legale libere, iar acestea se continuă cu weekendul următor. Astfel, angajații pot planifica timp de calitate, relaxare și activități recreative.

Aceste minivacanțe sunt așteptate cu nerăbdare de români, mai ales după un an încărcat, și oferă oportunitatea de a se deconecta de la rutina zilnică. Indiferent dacă aleg să călătorească sau să petreacă timpul acasă, zilele libere de Sf. Andrei și 1 Decembrie sunt ocazia perfectă pentru o pauză binemeritată.

Zile libere legale rămase în 2025

Conform legislației, angajații din România mai beneficiază de următoarele zile libere legale:

· 30 noiembrie (duminică) – Sfântul Andrei

· 1 decembrie (luni) – Ziua Națională a României

· 25 decembrie (joi) – Crăciunul

· 26 decembrie (vineri) – A doua zi de Crăciun

Câte zile libere legale sunt în 2025

Anul 2025 a fost destul de generos în privința zilelor libere legale. Iată câte zile libere legale au fost acordate până în august 2025 și ce urmează pentru angajații români:

· 1-2 ianuarie — Anul Nou

· 6 ianuarie — Bobotează

· 7 ianuarie — Sfântul Ion

· 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române

· 18 aprilie — Vinerea Mare

· 20- 21 aprilie — Paștele

· 1 mai — Ziua Muncii

· 1 iunie — Ziua Copilului

· 8- 9 iunie — Rusalii

· 15 august — Adormirea Maicii Domnului

· 30 noiembrie — Sfântul Andrei

· 1 decembrie — Ziua Națională a României

· 25- 26 decembrie — Crăciunul.

