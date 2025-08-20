Top 5 cele mai pasionale zodii. Care sunt nativii care iubesc cu intensitate, conform horoscopului

Stiri Diverse
20-08-2025 | 17:49
horoscop dragoste
Shutterstock

Fiecare semn zodiacal ascunde trăsături unice. Când vorbim despre iubire și dorință, unele zodii ies clar în evidență prin pasiunea lor. Horoscopul dezvăluie care sunt cele mai pasionale 5 zodii, cele care își pun sufletul pe tavă atunci când iubesc.  

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Dragostea este unul dintre domeniile unde influența zodiacului se simte cel mai puternic. Fiecare zodie are modul ei unic de a iubi, de a-și exprima emoțiile și de a trăi pasiunea.

Horoscopul ne arată că unii nativi preferă stabilitatea și siguranța, în timp ce alții caută intensitatea și fiorul constant al dorinței. Pasiunea poate lua forme diferite – de la atracție fizică puternică până la implicare emoțională profundă – însă există câteva zodii care ies mereu în evidență prin felul lor incendiar de a trăi iubirea.

Horoscop în dragoste - 5 zodii pasionale care trăiesc iubirea intens

Berbec

Berbecul este guvernat de planeta Marte, simbol al dorinței și al energiei. Nativii acestei zodii iubesc cu intensitate, se lasă purtați de impulsuri și știu cum să mențină flacăra aprinsă într-o relație. Sunt cuceritori din fire, direcți și pasionali, dar au nevoie de un partener care să țină pasul cu ritmul lor alert și cu entuziasmul debordant.

Citește și
horoscop dragoste
Cum se comportă fiecare zodie la prima întâlnire. Cum te pregătești de o ieșire romantică în funcție de horoscop și astre

Leu

Leul iubește cu generozitate și își dorește să fie mereu în centrul atenției. Pasiunea lui vine din dorința de a trăi iubirea ca pe o scenă grandioasă, unde fiecare gest contează. Este loial și intens, iar atunci când se îndrăgostește, oferă totul: afecțiune, tandrețe și o doză sănătoasă de dramatism care face relația plină de culoare.

Scorpion

Scorpionul este simbolul pasiunii, fiind considerat cea mai magnetică și misterioasă zodie. Nativii Scorpion trăiesc dragostea la extreme: ori se implică total, ori deloc. Au o atracție irezistibilă și o energie seducătoare care îi face greu de uitat. Intensitatea lor emoțională și fizică îi transformă în parteneri unici, dar uneori greu de stăpânit, conform timesofindia.indiatimes.com.

Rac

Deși Racul este adesea perceput ca fiind sensibil și romantic, pasiunea sa se dezvăluie odată ce se simte în siguranță într-o relație. Nativii Rac iubesc cu sufletul și se implică total, oferind o dragoste caldă, intensă și protectoare. Pentru ei, pasiunea nu înseamnă doar atracție fizică, ci și o conexiune emoțională profundă care face ca legătura să fie de neclintit.

Taur

Taurul este guvernat de Venus, planeta iubirii și a plăcerii, ceea ce îl face unul dintre cei mai senzuali și pasionali nativi. El iubește stabilitatea, dar în același timp știe să savureze fiecare moment de intimitate. Pentru Taur, pasiunea se traduce prin gesturi tandre, atingeri pline de intensitate și dorința de a construi o relație solidă, dar încărcată de romantism și senzualitate.

Cum iubește fiecare zodie

Berbec – iubirea ca o aventură

Berbecul iubește cu intensitate și spontaneitate. Este direct, pasional și își urmează inima fără să stea prea mult pe gânduri.

Taur – iubirea stabilă și senzuală

Taurul iubește cu răbdare, fidelitate și multă afecțiune. Pentru el, dragostea este legată de siguranță și senzualitate.

Gemeni – iubirea jucăușă și imprevizibilă

Gemenii iubesc prin comunicare și flirt. Gemenii au nevoie de un partener care să le stimuleze mintea și să accepte schimbările lor de dispoziție.

Rac – iubirea protectoare și sensibilă

Racul iubește profund, romantic și cu multă grijă pentru partener. Este atașat emoțional și caută stabilitate în relații.

Leu – iubirea grandioasă și loială

Leul iubește intens, generos și cu multă pasiune. El are nevoie de atenție și de un partener care să îl admire și să îi fie loial.

Fecioară – iubirea discretă și dedicată

Fecioara iubește prin fapte, grijă și loialitate. Fecioara poate părea rezervată la început, dar odată ce se deschide, devine un partener devotat.

Balanță – iubirea armonioasă și romantică

Balanța iubește echilibrat, cu mult romantism și rafinament. Pentru Balanță, dragostea este o artă care cere frumusețe și armonie.

Scorpion – iubirea intensă și pasională

Scorpionul iubește total, profund și magnetic. Relațiile lui sunt pline de mister, pasiune și intensitate emoțională.

Săgetător – iubirea liberă și aventuroasă

Săgetătorul iubește prin libertate, entuziasm și explorare. Săgetătorul are nevoie de un partener care să îi împărtășească spiritul de aventură.

Capricorn – iubirea matură și responsabilă

Capricornul iubește cu seriozitate și implicare. Capricorul este stabil, fidel și caută o relație care să dureze în timp.

Vărsător – iubirea liberă și originală

Vărsătorul iubește într-un mod nonconvențional, adesea surprinzător. Vărsătorul este atras de parteneri care îi respectă libertatea și îl stimulează intelectual.

Pești – iubirea visătoare și romantică

Peștii iubesc sensibil, poetic și plin de romantism. Peștii sunt empatici și trăiesc relațiile ca pe o poveste de dragoste ideală.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, zodiac, zodii, astre,

Dată publicare: 20-08-2025 17:49

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Horoscop 20 august 2025, cu Neti Sandu. Câștiguri și satisfacții pe toate planurile
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 20 august 2025, cu Neti Sandu. Câștiguri și satisfacții pe toate planurile

Horoscop 20 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Câștiguri azi. O să avem spor la treabă, o să punem și suflet, ne putem oferi și noi, nouă, recompense ca să ne bucurăm de rezultatul muncii noastre.  

Cum se comportă fiecare zodie la prima întâlnire. Cum te pregătești de o ieșire romantică în funcție de horoscop și astre
Stiri Diverse
Cum se comportă fiecare zodie la prima întâlnire. Cum te pregătești de o ieșire romantică în funcție de horoscop și astre

Prima întâlnire poate fi plină de emoții și surprize, iar modul în care fiecare semn zodiacal se comportă este adesea influențat de trăsăturile lor astrologice.  

Horoscop 19 august 2025, cu Neti Sandu. Reușite și vești importante pentru toate zodiile
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 august 2025, cu Neti Sandu. Reușite și vești importante pentru toate zodiile

Horoscop 19 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Reușite azi. O să ne parvină răspunsurile la cererile avansate cu mai mult timp în urmă și o să știm încotro să ne îndreptăm.  

Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop 18 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. E bine s-o pornim de luni cu energie și încredere ca să avem spor la tot ce ne-am propus.  

Horoscop 17 august 2025, cu Neti Sandu. Zi echilibrată, plimbări, vizite și bucurii împărtășite
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 17 august 2025, cu Neti Sandu. Zi echilibrată, plimbări, vizite și bucurii împărtășite

Horoscop 17 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. O să ne bucurăm de plimbări, vizite, întâlniri sub tot felul de pretexte și o să putem și noi să ne deconectăm.  

Recomandări
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale
Stiri Politice
Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi „contra” şi şapte abţineri.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 August 2025

48:59

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12