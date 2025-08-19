Horoscop 20 august 2025, cu Neti Sandu. Câștiguri și satisfacții pe toate planurile

Horoscop 20 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Câștiguri azi. O să avem spor la treabă, o să punem și suflet, ne putem oferi și noi, nouă, recompense ca să ne bucurăm de rezultatul muncii noastre.

Vibrația zilei este 2 și o să ne facă plăcere să împărtășim premiile pe care o să le primim.

Horoscop 20 august – LEU

O să perfecționați comunicarea cu partenerul de cuplu, ieșiți mai des în doi, poate luați și niște prieteni cu voi, doar ca să combateți senzația celuilalt de singurătate. Vă pregătiți de o plecare, fie într-o excursie cu familia, cu prietenii, fie pentru a rezolva niște probleme de serviciu, care nu se pot soluționa prin telefon.

Horoscop 20 august – FECIOARĂ

O să scoateți niște bani din buzunar dacă vreți să rupeți monotonia și să vizitați locuri încărcate de amintiri, care să vă ofere un minunat refresh interior. E posibil să vi se acorde un surplus salarial, o primă, o distincție, poate chiar o nouă postură profesională, pentru că sunteți merituoși.

Horoscop 20 august – BALANȚĂ

Poate fi o zi decisivă pentru o situație contractuală și să bateți palma pentru un proiect care să fie o bună susținere financiară, cel puțin pentru o vreme. Se definitivează o situație scriptică: poate sunteți admiși la niște cursuri sau ați trecut cu bine un interviu.

Horoscop 20 august – SCORPION

Prietenii vor să vă scoată în lume și s-ar putea să fiți și voi dispuși să plecați pe undeva, dacă nu aveți urgențe acasă, și să vă bucurați de aer proaspăt. Aveți ceva mai mult curaj decât de obicei să vă cereți drepturile și să nu mai lăsați de la voi, ca altădată, când alții câștigau.

Horoscop 20 august – SĂGETĂTOR

E momentul să vă reinventați și să puneți în aplicare un proiect mai vechi, oferindu-vă, practic, o nouă șansă de a străluci în lumina reflectoarelor. O investiție de nerefuzat prin țară, pe undeva, și veți cultiva relații care vă hrănesc sufletește.

Horoscop 20 august – CAPRICORN

Se poate să faceți comenzi de lucruri utile pentru casă și să se cam subțieze contul, dar merită, pentru că e pentru tot familionul. O să vi se mulțumească pentru munca depusă în ultima vreme și poate urmează o promovare sau o funcție de conducere.

Horoscop 20 august – VĂRSĂTOR

O să luați o decizie referitoare la viața de cuplu și poate vă căsătoriți, dacă relația a ajuns la maturitate – iar dacă nu aveți pe nimeni, poate fi momentul să începeți o poveste nouă. O să faceți monetarul să vedeți dacă vă ajung banii pentru o escapadă turistică la munte sau, poate, chiar în străinătate.

Horoscop 20 august – PEȘTI

Se pare că o să vi se mulțumească pentru felul în care ați muncit în ultimele două luni și poate vi se vor da noi responsabilități, fiind puși în postura de șefi. E posibil să întâlniți, în drumurile voastre, pe cineva care să vă fie companion de viață, dacă nu aveți pe nimeni și vă doriți o relație.

Horoscop 20 august – BERBEC

Poate îi faceți o surpriză partenerului de cuplu și plecați într-un city break, care o să vă facă bine atât fizic, cât și psihic. Se poate să vă intre acei bani pe care îi așteptați de mult timp și să vă luați o cazare pentru weekend, ca să vă revigorați.

Horoscop 20 august – TAUR

Se rezolvă o problemă legată de sănătate și o să fiți în formă, dar trebuie să aveți grijă și de ai voștri, să vă asigurați că toată lumea e bine. O să mai luați câteva lucruri pentru confortul familiei, chiar dacă asta presupune să umblați la economii.

Horoscop 20 august – GEMENI

Se insistă să intrați într-o echipă și să munciți într-un ritm susținut, deși mai aveți și alte preocupări, ceea ce va fi un consum fizic și nervos. Poate o să întâlniți pe cineva care se simte atras de voi și o să fie o provocare, dacă nu sunteți deja într-o relație.

Horoscop 20 august – RAC

Poate e o perioadă mai lejeră la serviciu, dar cu satisfacții importante, pentru că o să conteze experiența acumulată și veți face progrese vizibile. Se poate să luați o primă, să vă bucurați de alte beneficii și să sporiți banii din cont.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













