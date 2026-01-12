Viața în cel mai friguros oraș, unde primele semne de degerături apar în 10 minute. Cum trăiesc locuitorii la -40 de grade

12-01-2026 | 12:23
Yakutsk
Temperaturile scad regulat până la -40 de grade în acest oraș, iar pielea expusă poate prezenta primele semne de degerături în decurs de 10 minute.

Sabrina Saghin

În acest oraș înghețat, temperaturile scad în mod regulat sub -40 de grade, iar fiecare ieșire în aer liber necesită purtarea mai multor straturi de haine, scrie Mirror.

Mașinile îngheață, stațiile de autobuz necesită încălzire, iar dacă nu ești pregătit corespunzător, poți îngheța în „câteva minute”.

Locuitorii se echipează riguros pentru temperaturi extreme

Situat în nord-estul Siberiei, Yakutsk are o populație de peste 372.800 de locuitori. Orașul este construit pe permafrost și se bucură de doar aproximativ patru ore de soare pe zi, ceea ce duce la o vizibilitate incredibil de redusă.

Locuitorii trebuie să fie bine echipați pentru a face față condițiilor severe, iar îmbrăcămintea potrivită este absolut vitală, relatează Express.

O femeie, cunoscută pe YouTube sub numele de Kiun B, împărtășește experiențele sale de viață în această metropolă înghețată. Într-un videoclip, ea dezvăluie cât de dificil (și costisitor) poate fi să faci cumpărăturile zilnice într-un astfel de mediu.

Cu mercurul la o temperatură înghețată de -42 de grade, ea explică că îmbrăcămintea în straturi este esențială. Ținuta ei include două perechi de colanți, benzi groase de lână peste genunchi pentru a-i proteja articulațiile de frig, pantaloni izolați și două jachete ca standard.

De asemenea, ea poartă cizme speciale din blană, deoarece încălțămintea obișnuită de iarnă ar îngheța pur și simplu. Ea avertizează că, fără aceste straturi, ar îngheța „în câteva minute”.

Iar echipamentul de iarnă de calitate nu este ieftin, o haină decentă costând până la 600 de lire sterline, iar cizmele costând și mai mult.

În ciuda faptului că se îmbracă gros, Kiun a dezvăluit că plimbarea rapidă de cinci minute până la cea mai apropiată stație de autobuz poate fi destul de dificilă.

Frigul afectează sănătatea și utilizarea dispozitivelor

Frigul îi pătrunde prin haine, iar părul îi îngheață. După doar zece minute, nasul i s-a albăstrit – un semn timpuriu de degerături, care a obligat-o să se refugieze în cel mai apropiat magazin pentru a se încălzi.

Un alt aspect interesant al vieții în aceste condiții este utilizarea rar a telefoanelor mobile. Frigul sever consumă rapid bateriile, așa că Kiun a mărturisit că își folosește telefonul doar în cazuri de urgență.

Pe lângă problemele legate de baterie, ea a menționat că utilizarea telefoanelor în aer liber este dificilă, deoarece este necesar să-ți scoți mănușile speciale pentru a tasta, riscând să-ți înghețe degetele.

Discutând despre dieta sa, Kiun a explicat că are nevoie de mai multe calorii pentru a se menține caldă în condiții de temperaturi extreme. Potrivit ei, a lua două mic dejunuri este complet normal, deoarece o ajută pe ea și pe alți localnici să se încălzească.

Produsele proaspete sunt considerate un lux, deoarece nimic nu poate crește cu adevărat pe permafrost.

Toate fructele și legumele proaspete sunt importate din zone cu climă mai caldă, ceea ce duce la prețuri aproape duble față de cele din Rusia centrală. Drept urmare, ea se bazează pe produse precum laptele cu termen de valabilitate lung și carnea de vită conservată.

Cu toate acestea, chiar și fără legume proaspete sau carne, cumpărăturile săptămânale pentru o persoană pot ajunge la suma de 111 lire sterline.

Sursa: mirror.co.uk

Etichete: frig, siberia, ger,

Dată publicare: 12-01-2026 12:23

