Planul Germaniei pentru a izola Rusia de unul dintre cei mai apropiați aliați. Primul pas, un acord de 8 miliarde de euro

Stiri externe
12-01-2026 | 12:29
Friedrich Merz
Getty

Germania vrea să coopereze mai strâns cu India în probleme de securitate pentru a reduce dependenţa acesteia de Rusia, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, în India, alături de prim-ministrul indian Narendra Modi.

autor
Adrian Popovici

Cele două ţări au semnat un memorandum de înţelegere în acest sens în timpul primei vizite a lui Merz în naţiunea sud-asiatică, pe lângă acorduri privind, între altele, mineralele critice, sectorul sănătăţii şi un centru de inovare în inteligenţă artificială.

"India şi Germania lucrează împreună pentru a construi lanţuri de aprovizionare sigure, de încredere şi rezistente. Memorandumurile de înţelegere semnate astăzi pe toate aceste probleme vor da un nou impuls şi o nouă forţă cooperării noastre", a declarat Modi într-o conferinţă de presă comună.


India continuă să coopereze îndeaproape cu Rusia, de unde provine o mare parte din echipamentul său militar, în domeniul politicii de securitate şi este unul dintre cei mai mari cumpărători de gaze şi petrol ruseşti, alături de China. Germania încearcă să asigure că guvernul indian nu le permite companiilor indiene să ocolească sancţiunile împotriva Rusiei şi îşi reduce importurile de energie, cereri pe care India le-a respins până acum.

Merz a îndemnat totodată luni India şi Uniunea Europeană să încheie negocierile privind un acord de liber schimb, vizita sa având ca scop şi să dea un impuls pentru încheierea unui acord până la sfârşitul lunii ianuarie. Lumea se confruntă cu "o renaştere a protecţionismului", a notat cancelarul german, iar acest lucru dăunează atât Germaniei cât şi Indiei.

Un acord de 8 miliarde de euro

Agenţia dpa consemnează la rândul ei că Germania şi India îşi propun să îşi extindă cooperarea în sectorul apărării, o declaraţie de intenţie corespunzătoare fiind semnată de ministerele lor ale apărării în timpul vizitei cancelarului Merz luni la Ahmedabad.

Deşi nu au fost deocamdată încheiate contracte pentru proiecte specifice, India intenţionează să construiască şase submarine în colaborare cu compania germană Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) la Mumbai, evaluate la 8 miliarde de euro (9,34 miliarde de dolari); semnarea unui acord în acest sens este aşteptată în curând şi ar putea deschide calea pentru noi colaborări.

Conform celor mai recente statistici ale Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), India este considerată cel mai mare importator de arme din lume. Între 2019 şi 2023, ţara a achiziţionat 36% din armament din Rusia, deşi tendinţa este în scădere. Prin urmare, exporturile germane de arme către India ar putea reduce şi dependenţa Indiei de Rusia, explică dpa.

Cele 27 de declaraţii de intenţie şi anunţuri semnate în marja discuţiilor dintre Merz şi Modi merg de la cooperarea în materie de pământuri rare până la promovarea talentelor la hochei în ambele ţări şi recrutarea de lucrători calificaţi pentru sistemul de sănătate german.

Recrutarea de lucrători calificaţi din India a fost deja promovată de guvernele anterioare. Potrivit Agenţiei federale germane pentru ocuparea forţei de muncă, numărul indienilor angajaţi în locuri de muncă regulate în Germania a crescut de la puţin sub 25.000 în 2015 la aproape 170.000 în 2025.

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, india, Friedrich Merz,

Dată publicare: 12-01-2026 12:29

