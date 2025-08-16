Horoscop 17 august 2025, cu Neti Sandu. Zi echilibrată, plimbări, vizite și bucurii împărtășite

Horoscop cu Neti Sandu
16-08-2025 | 21:28
neti sandu
PRO TV

Horoscop 17 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. O să ne bucurăm de plimbări, vizite, întâlniri sub tot felul de pretexte și o să putem și noi să ne deconectăm.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 8 și să cheltuim cu măsură banii.

Horoscop 17 august – LEU

Se tot insistă să o porniți spre o zonă de agrement și o să-i adunați pe toți cei dragi să vă duceți pe undeva, mai aproape de casă: la o piscină, un parc acvatic, la o terasă. O veste bună de la cineva care are o surpriză pentru voi și o să fie o zi încărcată de emoții pozitive.

Horoscop 17 august – FECIOARĂ

Or să vă cam zboare banii din buzunar, dar vreți să ieșiți cu familia și să le împliniți dorințele, să vă bucurați de faptul că sunteți împreună. Poate faceți un consiliu de familie să stabiliți ce veți face cu economiile la care ați contribuit cu toții.

Horoscop 17 august – BALANȚĂ

O să aflați cine a făcut lobby pentru voi ca să primiți niște beneficii, să vă descoperiți pe o listă de promovare și chiar câștigători. Va fi o revelație. Sunteți așteptați într-o vizită, dar se pare că a intervenit ceva și o reprogramați, ca să nu trebuiască să alergați dintr-un capăt în altul al orașului.

Citește și
neti sandu
Horoscop 13 august 2025, cu Neti Sandu. Zi de ajustări, decizii inspirate și întâlniri cu rost

Horoscop 17 august – SCORPION

Poate dați o raită prin împrejurimi și o să relaționați cu niște oameni care vin cu noutăți și poate veți lucra ceva împreună, chiar și de plăcere, nu din obligație. Apare cineva care să vă fascineze cu felul de a fi și poate simțiți nevoia să vă mai vedeți, dacă vreți un companion de viață.

Horoscop 17 august – SĂGETĂTOR

Se adună grupul și poate vă duceți la o zi de naștere, la nunta cuiva, poate fi și un botez și o să vă încărcați frumos sufletește. Se poate să vă suiți la volan și să dați o fugă la cineva care vă invită chiar și la ora asta să luați prânzul împreună sau la cafea.

Horoscop 17 august – CAPRICORN

Se poate să aveți o sărbătoare în familie și să mai chemați și 2-3 prieteni, ca să fie o bucurie colectivă. O să vă faceți curaj să scoateți la cafea pe cineva care e în rezonanță cu voi și o să întrețineți o relație care poate să se dezvolte frumos.

Horoscop 17 august – VĂRSĂTOR

Păreți dornici de plimbare, să mergeți în vizită la niște oameni dragi și să petreceți timpul în compania celor cu care vorbiți aceeași limbă – în plan emoțional. Poate vă duceți la un spectacol sau o fi un eveniment care poate avea legătură și cu voi, și o să primiți o apreciere.

Horoscop 17 august – PEȘTI

O să vă răsfețe și pe voi cineva, poate chiar grupul cu care ieșiți voi la plimbare, că și voi i-ați luat tot timpul prin surprindere cu diverse. Poate ați rămas datori cu o explicație cuiva apropiat și o să faceți cumva să ocazionați o întâlnire față-n față.

Horoscop 17 august – BERBEC

O să vă dați întâlnire cu niște oameni care v-au lipsit, poate vă duceți la un party la piscină, o fi vreo nuntă și o să revedeți persoane pe care nu le-ați mai văzut cine știe de când. Se poate să vă invite rudele la un chef și poate n-aveți niciun motiv să nu vă duceți, că v-ar prinde bine, totuși.

Horoscop 17 august – TAUR

Sunt evenimente la care v-ați putea duce, dar dacă sunteți obosiți poate preferați să-i chemați pe la voi pe prieteni, ca să degustați ceva bun: o înghețată, o cafea. Se poate să fiți invitați de onoare la un concert sau e o ceremonie și să trăiți o stare de grație.

Horoscop 17 august – GEMENI

E animație la voi, poate aveți o preocupare de timp liber la care vor veni și câțiva prieteni și o să vă luați de acolo energia necesară ca să faceți față provocărilor de mâine încolo. E posibil să primiți ceva în dar, cu sau fără un prilej anume, și poate aveți voi un gest de răspuns.

Horoscop 17 august – RAC

Poate vă faceți vouă un cadou: vă duceți la plajă, la un spectacol, un dus-întors la și de la munte, ca să vă recreați. Lucrurile bune vin spre voi, oamenii au și ei ceva bun de oferit și o să aveți o comunicare mai caldă cu cei din jur – e anul vostru.





Dată publicare: 16-08-2025 21:28

