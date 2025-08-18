Horoscop 19 august 2025, cu Neti Sandu. Reușite și vești importante pentru toate zodiile

Horoscop cu Neti Sandu
18-08-2025 | 22:02
neti sandu
PRO TV

Horoscop 19 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Reușite azi. O să ne parvină răspunsurile la cererile avansate cu mai mult timp în urmă și o să știm încotro să ne îndreptăm.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și e momentul să dăm drumul proiectelor noi, dacă tot le-am lichidat pe cele vechi.

Horoscop 19 august – LEU 

Încep să se vadă efectele pozitive ale unui tratament și o să fiți în formă; o să faceți și treabă, o să vă și distrați, poate plecați în vacanță. Întrevedere cu cineva interesat de o colaborare, fie și pentru o perioadă scurtă, dar cu o sumă de bani bunicică.

Horoscop 19 august – FECIOARĂ

Munca în echipă o să vă aducă rezultate de top – o să fie, ce-i drept, un hei-rup solicitant, dar o să fiți încântați de ce iese la final. Se poate să ieșiți la o activitate deconectantă, poate un sport de echipă, și o să descărcați acolo toate tensiunile.

Horoscop 19 august – BALANȚĂ

O să primiți un imbold să munciți cu mai multă tragere de inimă; poate banii vor fi motivația, dar se poate ca și anturajul să genereze un entuziasm și să zbârnâiți. O să apară cineva care o să vă facă o curte îndrăzneață și va fi alegerea voastră dacă acceptați stilul acesta sau nu.

Horoscop 19 august – SCORPION

O să dați drumul unui proiect pe care îl veți îmbunătăți pe parcurs și o să fiți încântați de rezultate, la fel și beneficiarii. Poate primiți voucher de vacanță ori o invitație din partea cuiva care o să vă găzduiască câteva zile, să stați la taclale și să vă destindeți.

Horoscop 19 august – SĂGETĂTOR

Vă parvin niște bani și o să vă puteți mișca: un pic la mare, un pic la munte, și o să vă detensionați, vă mai limpeziți mintea. O să descoperiți un tratament care vă scapă de niște dureri și viața o să arate altfel.

Horoscop 19 august – CAPRICORN

O să interacționați cu oameni de calitate, de cuvânt, și o să intrați într-o combinație partenerială care să vă asigure constanță financiară. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu și să aveți o nouă listă de priorități pe termen lung.

Horoscop 19 august – VĂRSĂTOR

O să se țină cont de părerile voastre în afaceri și se va merge pe mâna voastră, că aveți acele sclipiri de geniu și o să faceți lucruri inedite. Se poate să mergeți la un interviu și să-l luați sau să câștigați un titlu, o funcție – o recompensă meritată din plin.

Horoscop 19 august – PEȘTI

Vă puteți reface viața de cuplu sau puteți întâlni pe cineva cu intenții serioase de căsătorie și să vă armonizați. O să vă lăsați antrenați într-o activitate care vă cultivă inspirația și creativitatea, și o să vă priască.

Horoscop 19 august – BERBEC

Poate faceți o investiție în locuință: vă cumpărați una nouă, schimbați mobilierul, aparatura, o renovați sau îi mai adăugați un nivel. Se poate să primiți un cadou de valoare și să crească gradul de confort acasă – poate fi ceva ce vă doreați de mult timp.

Horoscop 19 august – TAUR

O să aveți parte de succes în activități intelectuale, la examene, interviuri sau concursuri. Poate vă bate gândul să acceptați o ofertă de lucru și să adăugați bani la bugetul familiei.

Horoscop 19 august – GEMENI

Poate mai lucrați și altceva în paralel cu serviciul și o să câștigați bani în plus; acesta poate fi doar începutul, pentru că pe parcursul anului pot apărea și alte oportunități. Se poate să descoperiți calități oratorice speciale și să aveți multe de spus online sau pe scenă.

Horoscop 19 august – RAC

O reușită, o confirmare: e ceva la care visați demult și pare că s-a împlinit, iar acum vă simțiți la alt nivel social. E cineva care vă susține moral și o să aveți mai multă încredere în voi, căpătând o energie suplimentară.

