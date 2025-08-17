Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop 18 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. E bine s-o pornim de luni cu energie și încredere ca să avem spor la tot ce ne-am propus.

Vibrația zilei este 9 și să punem toate resursele interioare la bătaie ca să ne atingem scopul.

Horoscop 18 august – LEU

O definitivare! Vi se va semna un act care va permite niște libertăți și veți căpăta alt statut, veți câștiga bani și faimă. O să dați zor să vă achitați de obligațiile familiei ca să puteți ieși cu toți ai voștri diseară pe undeva, la o terasă.

Horoscop 18 august – FECIOARĂ

E de lucru la serviciu și trebuie avută grijă să nu-i dați ocazia șefului să vă găsească nod în papură – dacă tot v-a promis că vă mărește salariul. Se poate să vă întoarcă cineva un gest de mărinimie și să primiți un ajutor nesperat, material sau sufletesc. Veți vedea de care.

Horoscop 18 august – BALANȚĂ

O să recuperați niște bani, dar mare atenție să nu fi rămas în urmă cu vreo rată sau factură, ca să nu încasezi amenzi în perioada asta. Poate ajungeți, totuși, la o înțelegere cu cineva cu care ați fi avut un proces și lichidați orice conflict ca să recuperați ce e al vostru.

Horoscop 18 august – SCORPION

Poate strângeți bani să vă luați o mașină și, dacă nu vă ajung, mai cereți unei bănci – prospectați piața să găsiți ceva convenabil. Se poate să apară în viața voastră cineva care să vă convingă că e omul potrivit și, dacă aveți partener, vedeți ce iese.

Horoscop 18 august – SĂGETĂTOR

Se poate să luați parte la un eveniment care ține de latura profesională: o conferință, o gală, se împart premii și poate luați și voi o distincție. E cineva care vă scoate la cafea și vă pune niște întrebări; o să fie bine și pentru voi.

Horoscop 18 august – CAPRICORN

Par să se urgenteze niște lucruri la serviciu și o să țineți pasul cu ce se cere, că aveți un alt proiect în perspectivă și vreți să iasă totul ca la carte. Se pare că o să mai scoateți din banii de la rezerve ca să le oferiți celor dragi ce au nevoie și poate vreți să plecați câteva zile pe undeva.

Horoscop 18 august – VĂRSĂTOR

O să vă coopteze cineva într-o echipă ca să luați parte la o competiție și să concurați pentru un titlu sau vă implicați în pregătiri, în organizarea evenimentului. E posibil să primiți o ofertă de colaborare și să vă asociați cu oameni credibili și să bateți palma.

Horoscop 18 august – PEȘTI

Poate se concretizează, în sfârșit, un business care promite un reviriment în plan financiar și o să vă și placă ce lucrați, fiind în stilul vostru. E posibil să dați de oameni care vă pot finanța un proiect și o să meargă totul ca uns, odată rezolvat acest aspect.

Horoscop 18 august – BERBEC

Poate ați făcut rezervare pentru un sejur la odihnă împreună cu familia și o să vă priască; o să vă întoarceți revigorați după o perioadă epuizantă. Cineva dintr-o fostă relație revine cu speranța că mai poate fi ceva între voi și, dacă simțiți la fel, o să fie minunat.

Horoscop 18 august – TAUR

Se poate să aterizeze niște bani despre care nu știați și poate vă rupeți 2-3 zile să mai dați o fugă la mare ca să vă luați de-acolo energia pentru mai departe. O să vă întâlniți cu oameni care împărtășesc același hobby și veți face echipă, să lucrați și să vă distrați.

Horoscop 18 august – GEMENI

O să primiți și elogii, dar și reproșuri, pentru că poate n-ați făcut totul la perfecțiune. O să vă revanșați față de șefi și o să vă depășiți pe voi înșivă. Sufletește, pare să vă fie mai bine, dar trebuie să vă faceți neapărat mai mult timp liber comun.

Horoscop 18 august – RAC

E un moment bun să ieșiți la rampă cu un nou proiect, pentru că aveți un as în mânecă și o să fie un câștig de imagine, urmat de cel financiar. O stare de bine, poate primiți și cadouri, poate vă duceți și într-o vizită să fie destindere.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













