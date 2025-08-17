Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop cu Neti Sandu
17-08-2025 | 21:12
neti sandu
PRO TV

Horoscop 18 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. E bine s-o pornim de luni cu energie și încredere ca să avem spor la tot ce ne-am propus.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 9 și să punem toate resursele interioare la bătaie ca să ne atingem scopul.

Horoscop 18 august – LEU

O definitivare! Vi se va semna un act care va permite niște libertăți și veți căpăta alt statut, veți câștiga bani și faimă. O să dați zor să vă achitați de obligațiile familiei ca să puteți ieși cu toți ai voștri diseară pe undeva, la o terasă.

Horoscop 18 august – FECIOARĂ

E de lucru la serviciu și trebuie avută grijă să nu-i dați ocazia șefului să vă găsească nod în papură – dacă tot v-a promis că vă mărește salariul. Se poate să vă întoarcă cineva un gest de mărinimie și să primiți un ajutor nesperat, material sau sufletesc. Veți vedea de care.

Horoscop 18 august – BALANȚĂ

O să recuperați niște bani, dar mare atenție să nu fi rămas în urmă cu vreo rată sau factură, ca să nu încasezi amenzi în perioada asta. Poate ajungeți, totuși, la o înțelegere cu cineva cu care ați fi avut un proces și lichidați orice conflict ca să recuperați ce e al vostru.

Citește și
neti sandu
Horoscop 13 august 2025, cu Neti Sandu. Zi de ajustări, decizii inspirate și întâlniri cu rost

Horoscop 18 august – SCORPION

Poate strângeți bani să vă luați o mașină și, dacă nu vă ajung, mai cereți unei bănci – prospectați piața să găsiți ceva convenabil. Se poate să apară în viața voastră cineva care să vă convingă că e omul potrivit și, dacă aveți partener, vedeți ce iese.

Horoscop 18 august – SĂGETĂTOR

Se poate să luați parte la un eveniment care ține de latura profesională: o conferință, o gală, se împart premii și poate luați și voi o distincție. E cineva care vă scoate la cafea și vă pune niște întrebări; o să fie bine și pentru voi.

Horoscop 18 august – CAPRICORN

Par să se urgenteze niște lucruri la serviciu și o să țineți pasul cu ce se cere, că aveți un alt proiect în perspectivă și vreți să iasă totul ca la carte. Se pare că o să mai scoateți din banii de la rezerve ca să le oferiți celor dragi ce au nevoie și poate vreți să plecați câteva zile pe undeva.

Horoscop 18 august – VĂRSĂTOR

O să vă coopteze cineva într-o echipă ca să luați parte la o competiție și să concurați pentru un titlu sau vă implicați în pregătiri, în organizarea evenimentului. E posibil să primiți o ofertă de colaborare și să vă asociați cu oameni credibili și să bateți palma.

Horoscop 18 august – PEȘTI

Poate se concretizează, în sfârșit, un business care promite un reviriment în plan financiar și o să vă și placă ce lucrați, fiind în stilul vostru. E posibil să dați de oameni care vă pot finanța un proiect și o să meargă totul ca uns, odată rezolvat acest aspect.

Horoscop 18 august – BERBEC

Poate ați făcut rezervare pentru un sejur la odihnă împreună cu familia și o să vă priască; o să vă întoarceți revigorați după o perioadă epuizantă. Cineva dintr-o fostă relație revine cu speranța că mai poate fi ceva între voi și, dacă simțiți la fel, o să fie minunat.

Horoscop 18 august – TAUR

Se poate să aterizeze niște bani despre care nu știați și poate vă rupeți 2-3 zile să mai dați o fugă la mare ca să vă luați de-acolo energia pentru mai departe. O să vă întâlniți cu oameni care împărtășesc același hobby și veți face echipă, să lucrați și să vă distrați.

Horoscop 18 august – GEMENI

O să primiți și elogii, dar și reproșuri, pentru că poate n-ați făcut totul la perfecțiune. O să vă revanșați față de șefi și o să vă depășiți pe voi înșivă. Sufletește, pare să vă fie mai bine, dar trebuie să vă faceți neapărat mai mult timp liber comun.

Horoscop 18 august – RAC

E un moment bun să ieșiți la rampă cu un nou proiect, pentru că aveți un as în mânecă și o să fie un câștig de imagine, urmat de cel financiar. O stare de bine, poate primiți și cadouri, poate vă duceți și într-o vizită să fie destindere.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 17-08-2025 21:12

Articol recomandat de sport.ro
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Citește și...
Horoscop 14 august 2025, cu Neti Sandu. Alegeri inspirate într-o zi cu multe provocări
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 august 2025, cu Neti Sandu. Alegeri inspirate într-o zi cu multe provocări

Horoscop 14 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi solicitantă. Avem obiective clare de atins și e bine să ne dozăm energia, să ne calculăm resursele interioare ca să ajungem cu bine la punctul terminus.  

Horoscop 13 august 2025, cu Neti Sandu. Zi de ajustări, decizii inspirate și întâlniri cu rost
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 august 2025, cu Neti Sandu. Zi de ajustări, decizii inspirate și întâlniri cu rost

Horoscop 13 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. Ne vom gestiona energia astfel încât să ne ajungă pentru toate urgențele care pot apărea pe parcursul zilei. Să fim prompți în replică și eficienți în acțiuni.  

Horoscop 12 august 2025, cu Neti Sandu. Evenimente neașteptate, soluții rapide și motive de sărbătoare
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 12 august 2025, cu Neti Sandu. Evenimente neașteptate, soluții rapide și motive de sărbătoare

Horoscop 12 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. Vom crea ocazii – dacă ele nu apar din senin – pentru a rezolva lucruri care ne apasă de ceva timp.  

Horoscop 11 august 2025, cu Neti Sandu. Începuturi curajoase și decizii inspirate pentru toate zodiile
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 august 2025, cu Neti Sandu. Începuturi curajoase și decizii inspirate pentru toate zodiile

Horoscop 11 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. Mercur și-a reluat mersul direct și vom depăși cu ușurință obstacolele – avem inspirație și aplomb.  

Horoscop 10 august 2025, cu Neti Sandu. Întâlniri neașteptate, invitații speciale și regăsiri emoționante
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 august 2025, cu Neti Sandu. Întâlniri neașteptate, invitații speciale și regăsiri emoționante

Horoscop 10 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a împăcării. O să ne trezim puși în fața unor situații care să ne aducă zâmbetul pe buze, exact când credeam că am încurcat-o rău.  

Recomandări
Expert: Pacea lui Putin, un diktat. Oricine ar putea modifica granițe, nimic nu mai e sigur, nici măcar pentru România
Stiri externe
Expert: Pacea lui Putin, un diktat. Oricine ar putea modifica granițe, nimic nu mai e sigur, nici măcar pentru România

Pentru a înțelege însă ce șanse are un astfel de scenariu totuși și cum se traduce el din perspectiva politică și diplomatică, intrăm în legatură cu profesorul Cristian Pîrvulescu.

Desant unic în istorie: liderii europeni iau cu asalt Casa Albă. Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump
Stiri externe
Desant unic în istorie: liderii europeni iau cu asalt Casa Albă. Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump

Liderii din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, precum și șefa Comisiei Europene și secretarul general al NATO i se vor alătura lui Volodimir Zellenski la întrevederea cu Donald Trump, luni, la Casa Albă.  

Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte
Stiri Politice
Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte

Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate locală și fiecare constructor să știe câți bani vor primi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 August 2025

29:55

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12