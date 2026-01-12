Trei membri ai consiliilor de administrație ale unor spitale, vizați de ANI pentru incompatibilități. Ce funcții au cumulat

12-01-2026 | 12:28
Spital
Inspectorii de integritate au identificat trei cazuri de încălcare a regimului incompatibilităţilor, privind persoane care au deţinut simultan funcţii în consilii de administraţie ale unor spitale şi în structuri de partid.

Claudia Alionescu

Două dintre persoane – una membru în Consiliul de Administraţie în cadrul Institutului de Urgenţe pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” şi alta fost membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc „Dr. Valer Russu” Luduş – au deţinut funcţii în PNL.

A treia persoană, membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, a exercitat funcţii în organele de conducere ale Partidului Uniunea Salvaţi România.

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă, luni, că, în urma analizei extinse a declaraţiilor de avere şi de interese, realizată prin intermediul sistemului de prelucrare big data, s-a ridicat suspiciune cu privire la încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor.

”Semnalele rezultate din analiza automatizată nu constituie constatări în sine, ci reprezintă puncte de plecare pentru evaluări individuale, realizate de inspectori prin interpretarea documentată a datelor şi aplicarea riguroasă a cadrului legal, astfel încât concluziile formulate să reflecte exclusiv rezultate fundamentate juridic. Prin intermediul instrumentului automatizat de analiză a declaraţiilor, dezvoltat cu scopul de a facilita identificarea timpurie a posibilelor incidente de integritate, inspectorii de integritate au identificat 3 cazuri privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor”, a transmis ANI, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat este vorba despre Jugănaru Victor Antoniu, membru în Consiliul de Administraţie în cadrul Institutului de Urgenţe pentru Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. C.C. Iliescu''.

”S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 decembrie 2022 – 15 noiembrie 2025, întrucât simultan cu exercitarea funcţiei de membru titular în Consiliul de Administraţie în cadrul Institutului de Urgenţe pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C.C. Iliescu»' a exercitat şi funcţii în organele de conducere ale Partidului Naţional Liberal, respectiv funcţia de vicepreşedinte al Departamentului pentru Politici în Sănătate în cadrul Biroului Politic al Partidului Naţional Liberal, Filiala Sector 3”, arată ANI, precizând că s-a încălcat art. 187 alin. (13) coroborat cu art. 178 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

De asemenea, este vorba despre Hăţăgan Olimpiu-Sorin, fost membru al consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc ”Dr. Valer Russu" Luduş, care ”s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada în perioada 17 mai 2023 – 27 august 2025, întrucât simultan cu deţinerea funcţiei de membru supleant în Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc «Dr. Valer Russu» Luduş a exercitat şi funcţia de preşedinte a Organizaţiei PNL Luduş”.

A treia persoană este Romocean Paula Ana, membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

”S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2021 - 22 mai 2023, întrucât simultan cu exercitarea funcţiei de membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara a exercitat funcţii în organele de conducere ale Partidului Uniunea Salvaţi România, respectiv funcţia de membru în cadrul Biroului Local Timişoara”, arată ANI.

Instituţia anunţă că persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

”Activitatea de evaluare se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, dreptului la apărare, precum şi a prezumţiei dobândirii licite a averii”, a mai transmis ANI.

Sursa: News.ro

Până la finalul acestui an, urmează să fie inaugurați încă 123 de kilometri din Autostrada A7.

