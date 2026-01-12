Numărul bugetarilor a scăzut cu aproape 32.000 față de începutul anului 2025. Instituțiile cu cei mai mulți angajați

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în noiembrie 2025, de 1.280.562, cu 290 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF).

Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în noiembrie mai mic cu 31.946 posturi.

Peste 63% dintre posturile ocupate erau în administraţia publică centrală, respectiv 815.556 (plus 593 faţă de octombrie 2025), iar dintre acestea 600.581 erau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (plus 174 angajaţi, comparativ cu octombrie 2025).

Ministerele cu cele mai multe posturi ocupate

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educaţiei, respectiv 293.788 (plus 1.441 comparativ cu luna anterioară), Ministerul Afacerilor Interne - 124.860 (minus 453), Ministerul Apărării Naţionale - 75.585 (minus 692), Ministerul Finanţelor - 23.881 (minus 37) şi Ministerul Sănătăţii -18.265 (minus 45).

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.752 de posturi (minus 29 comparativ cu octombrie 2025), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 42.980 (minus 138), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 163.243 de posturi ocupate (plus 586).

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în noiembrie 2025, 465.006 de persoane (minus 883 comparativ cu octombrie 2025), dintre care 284.284 în instituţii finanţate integral din bugetele locale (minus 876) şi 180.722 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (minus 7).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













