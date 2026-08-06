Schimbarea la Față a Domnului 2026. Ce nu ai voie să faci sub nicio formă și ce mâncăruri se pregătesc astăzi

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biserica preot
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Schimbarea la Față a Domnului, sărbătorită pe 6 august, este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin. 

autor
Mădălina Cristea

În plin Post al Sfintei Mării, credincioșii au dezlegare la pește, însă tradiția păstrează și numeroase rânduieli, obiceiuri și superstiții.

Semnificația sărbătorii

Sărbătoarea Schimbării la Față este prăznuită în fiecare an pe 6 august. Întâmplarea este povestită în Evangheliile după Matei, Marcu și Luca. Iisus îi ia cu El pe Petru, Iacov și Ioan și urcă pe un munte înalt, despre care tradiția creștină spune că este Muntele Tabor. Acolo, chipul Lui începe să strălucească asemenea soarelui, iar hainele Sale devin luminoase. Nu este vorba despre o schimbare a identității lui Hristos, ci despre un moment în care ucenicilor li se arată, atât cât puteau ei să înțeleagă și să primească, slava Sa dumnezeiască, scrie Doxologia.

Alături de Hristos apar Moise și Ilie. În înțelegerea ortodoxă, Moise reprezintă Legea, iar Ilie îi reprezintă pe Profeți. Prezența lor arată că mesajul Vechiului Testament se împlinește în Hristos. Cei doi au și o altă semnificație: Moise îi reprezintă pe cei morți, pentru că a murit, iar Ilie îi reprezintă pe cei vii, fiindcă a fost ridicat la cer. Prin această imagine, scena de pe Muntele Tabor arată că Hristos este Domnul întregii creații, atât al celor vii, cât și al celor adormiți.

În timpul acestui moment apare un nor luminos, iar din el se aude glasul care spune: «Acesta este Fiul Meu cel iubit; pe Acesta să-L ascultați». Cuvintele pun în lumină identitatea lui Iisus și îi îndeamnă pe ucenici să asculte ceea ce El le spune. Schimbarea la Față are loc după ce Hristos le vorbise despre pătimirea, moartea și Învierea Sa. Lumina văzută pe Tabor îi întărește înaintea încercărilor care aveau să urmeze și le oferă o imagine a slavei din Împărăția lui Dumnezeu. Din acest motiv, sărbătoarea leagă Crucea și Învierea de speranța vieții veșnice.

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Mesajul sărbătorii nu se rezumă însă la o imagine spectaculoasă. Într-o predică rostită pe 6 august, Papa Francisc a vorbit despre trei îndemnuri simple: a străluci prin bine, a asculta și a nu se teme. Altfel spus, omul nu trebuie să rămână doar în liniștea și lumina rugăciunii, ci să se întoarcă în viața de zi cu zi schimbat. Această schimbare se poate vedea prin mai multă bunătate în relațiile cu ceilalți, prin atenție față de nevoile lor și prin mai mult curaj în fața greutăților.

Dezlegarea la pește în Postul Sfintei Mării

Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și sub numele de Postul Sfintei Marii, se ține în fiecare an între 1 și 14 august. Deși este mai scurt decât alte posturi, are o rânduială alimentară atentă. Sărbătoarea Schimbării la Față cade chiar în această perioadă, iar pe 6 august Biserica face o excepție și permite consumul de pește. Regula se păstrează și în 2026, chiar dacă sărbătoarea cade într-o zi de joi.

Dezlegarea la pește nu înseamnă că postul este întrerupt complet pentru o zi. Pe 6 august sunt permise peștele, uleiul și vinul, însă credincioșii continuă să se abțină de la carne, lapte, brânză, ouă și alte produse de origine animală care nu sunt îngăduite în post. Prin urmare, faptul că felul principal conține pește nu face automat întreaga masă potrivită pentru post. De exemplu, peștele prăjit în unt, servit cu un sos pe bază de smântână, sau un desert pregătit cu multe ouă nu respectă rânduiala obișnuită. Alături de pește pot fi puse legume, cartofi, orez, mămăligă, pâine sau salate, astfel încât masa să rămână simplă și potrivită acestei perioade.

Dezlegarea este legată de bucuria unei mari sărbători închinate Domnului. Schimbarea la Față este una dintre zilele importante în care, deși ne aflăm în post, sunt îngăduite peștele, uleiul și vinul. Această bucurie nu trebuie însă confundată cu o masă fără măsură. Peștele marchează caracterul de sărbătoare al zilei, dar masa ar trebui să rămână cumpătată, fără excese și fără să se transforme într-un ospăț greu.

Centrul zilei nu este meniul, ci apropierea de Hristos prin rugăciune și participarea la slujbă. Dezlegarea oferă mai multă libertate la masă, dar nu schimbă sensul postului și nu înlătură partea sa duhovnicească. Postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente și nici suferința provocată de foame. Scopul lui este ca omul să învețe să se stăpânească, să se desprindă de obiceiurile care îi fac rău și să își îndrepte atenția către Dumnezeu și către cei din jur.

Din acest motiv, dezlegarea la pește nu înseamnă că sunt lăsate deoparte rugăciunea, milostenia sau grija față de aproapele. Un meniu pregătit după toate regulile își pierde o mare parte din sens dacă este însoțit de ceartă, orgoliu, răutate sau nepăsare față de oamenii care au nevoie de ajutor. Rânduiala alimentară ar trebui să sprijine schimbarea interioară, nu să devină singurul lucru care contează. Regula pentru masa din 6 august poate fi reținută simplu: peștele este permis, la fel și uleiul și vinul, însă carnea, laptele, brânza și ouăle nu se consumă.

Ce nu ai voie să faci de Schimbarea la Față. Traditii, superstiții și rânduieli bisericești stricte

Schimbarea la Față a Domnului este sărbătorită în fiecare an pe 6 august și amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a arătat în slavă în fața apostolilor Petru, Iacov și Ioan, pe Muntele Tabor. Pentru credincioși, este o zi de rugăciune, reculegere și participare la Sfânta Liturghie, iar în jurul sărbătorii s-au păstrat numeroase tradiții și superstiții.

Din punct de vedere bisericesc, credincioșii sunt îndemnați să lase deoparte, pe cât posibil, munca grea și să acorde mai mult timp slujbei și rugăciunii. În multe biserici se aduc la sfințit struguri și alte fructe din noua recoltă, care sunt apoi împărțite familiei, vecinilor sau oamenilor nevoiași. În tradiția populară se spune că nu este bine să te cerți, să porți supărare sau să refuzi împăcarea, deoarece conflictele începute în această zi s-ar putea prelungi tot anul. Totodată, în unele zone se evită spălatul hainelor, curățenia grea, cusutul și muncile agricole, oamenii considerând că ziua trebuie păstrată pentru odihnă și rugăciune.

O altă credință veche spune că, după Schimbarea la Față, oamenii nu ar mai trebui să se scalde în râuri sau lacuri. Se credea că apa începe să se răcească, iar scăldatul putea aduce răceli sau alte probleme de sănătate. În anumite regiuni, fetele evită să se pieptene pe 6 august, fiindcă se spune că părul și-ar putea pierde frumusețea sau puterea. Tot din bătrâni s-a păstrat ideea că drumurile lungi ar trebui amânate, pentru a nu atrage ghinion sau necazuri.

Există și o credință legată de femeile însărcinate. Se spune că acelea care postesc și se roagă de Schimbarea la Față vor avea o naștere mai ușoară și copii sănătoși. Acest obicei face parte din tradiția populară transmisă din generație în generație. În această zi sunt recomandate liniștea, împăcarea, faptele bune și grija față de cei din jur. Credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbă, să se roage și să evite excesele, certurile și comportamentele care nu se potrivesc unei zile de sărbătoare.

Idei de mâncăruri pentru dezlegarea la pește

Masa de Schimbarea la Față poate fi gustoasă, sățioasă și ușor de pregătit, fără să iasă din rânduiala postului. Peștele poate fi servit alături de legume, cartofi, orez, mămăligă, pâine sau cușcuș. Chiar dacă în această zi este permis peștele, se evită în continuare untul, smântâna, brânza și ouăle. Pentru mai mult gust pot fi folosite uleiul de măsline, lămâia, usturoiul, roșiile, verdețurile și diferite condimente. Este bine ca porțiile să rămână cumpătate, pentru ca masa să își păstreze caracterul de post.

Păstrăv la cuptor cu lămâie și verdețuri

Păstrăvul la cuptor este una dintre cele mai simple alegeri pentru masa din 6 august. Peștele curățat se unge cu puțin ulei, iar în interior se pun felii de lămâie și verdețuri, precum pătrunjel, mărar sau cimbru. Se lasă la cuptor până când carnea devine opacă și se desprinde ușor de pe oase. Poate fi servit cu cartofi natur și o salată de roșii. Preparatul are puține ingrediente, nu are nevoie de sosuri cu smântână sau unt și păstrează gustul peștelui în prim-plan.

Pește alb la cuptor cu roșii, măsline și ceapă roșie

Codul, șalăul sau bibanul pot fi pregătite rapid la cuptor. Fileurile se așază într-o tavă, se stropesc cu zeamă de lămâie, apoi se adaugă roșii cherry, măsline, ceapă roșie, usturoi, oregano și puțin ulei de măsline. Acest preparat merge foarte bine cu orez simplu, cușcuș sau salată. Roșiile, măslinele și condimentele oferă suficient gust, astfel că nu este nevoie de unt, brânză ori smântână.

Ciorbă de pește cu roșii, ardei și verdeață

Pentru o ciorbă ușoară, ceapa, ardeiul, țelina și usturoiul se călesc în puțin ulei. Se adaugă roșiile și supa de legume, iar spre final se pun bucăți de dimensiuni apropiate dintr-un pește cu o carne mai fermă. Gustul poate fi completat cu pătrunjel, coriandru, boia, chimion și zeamă de lămâie. Peștele trebuie pus aproape de sfârșitul gătirii, astfel încât să rămână întreg și să nu se sfărâme în oală.

Pește în pachet cu cușcuș și legume

Un file de pește alb poate fi gătit în hârtie de copt sau în folie, împreună cu felii de lămâie, roșii și busuioc. Gătirea în pachet păstrează carnea fragedă și suculentă, iar preparatul nu are nevoie de mult ulei. Separat, cușcușul poate fi amestecat cu roșii, castravete, măsline și verdeață. Astfel obții un fel complet, dar nu foarte greu. Pentru un gust ușor picant se poate adăuga ardei proaspăt, însă acesta poate fi scos din rețetă atunci când mâncarea este pregătită și pentru copii.

Tartine cu sardine, roșii și usturoi

Pentru o masă rapidă, feliile de pâine se rumenesc ușor, apoi se freacă cu usturoi. Deasupra se pun sardine în ulei de măsline, roșii, pătrunjel și câteva picături de zeamă de lămâie. Tartinele sunt accesibile, se pregătesc fără mult efort și pot fi servite la prânz alături de o salată verde. Dacă vrei să respecți strict postul, verifică eticheta pâinii și a conservei de sardine, deoarece unele produse pot conține lapte, ouă sau alți aditivi care nu sunt potriviți în această perioadă.

Salată de cartofi cu macrou, fasole verde și mărar

Cartofii și fasolea verde se fierb, apoi se amestecă împreună cu șalotă sau ceapă, muștar, oțet, ulei, mărar și bucăți de macrou. Salata poate fi servită atât călduță, cât și rece și nu are nevoie de maioneză pentru a avea gust. Peștele afumat la rece trebuie consumat cu atenție de femeile însărcinate, persoanele în vârstă și cele cu imunitatea scăzută. Pentru acestea, o variantă mai sigură și mai simplă este folosirea macroului conservat sau a unui pește bine gătit.

Icre frecate cu pâine, lămâie și ulei

Icrele pot fi pregătite într-o variantă de post, asemănătoare cu taramosalata, din icre, miez de pâine înmuiat, ceapă, zeamă de lămâie și ulei. Rețeta nu are nevoie de lapte sau ouă. Icrele se servesc în cantitate mică, alături de măsline, felii de pâine și legume crude.

Etichete: dezlegare la pește, post, schimbarea la fata,

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