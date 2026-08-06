Schimbarea la Față a Domnului 2026. Ce nu ai voie să faci sub nicio formă și ce mâncăruri se pregătesc astăzi

În plin Post al Sfintei Mării, credincioșii au dezlegare la pește, însă tradiția păstrează și numeroase rânduieli, obiceiuri și superstiții.

Semnificația sărbătorii

Sărbătoarea Schimbării la Față este prăznuită în fiecare an pe 6 august. Întâmplarea este povestită în Evangheliile după Matei, Marcu și Luca. Iisus îi ia cu El pe Petru, Iacov și Ioan și urcă pe un munte înalt, despre care tradiția creștină spune că este Muntele Tabor. Acolo, chipul Lui începe să strălucească asemenea soarelui, iar hainele Sale devin luminoase. Nu este vorba despre o schimbare a identității lui Hristos, ci despre un moment în care ucenicilor li se arată, atât cât puteau ei să înțeleagă și să primească, slava Sa dumnezeiască, scrie Doxologia.

Alături de Hristos apar Moise și Ilie. În înțelegerea ortodoxă, Moise reprezintă Legea, iar Ilie îi reprezintă pe Profeți. Prezența lor arată că mesajul Vechiului Testament se împlinește în Hristos. Cei doi au și o altă semnificație: Moise îi reprezintă pe cei morți, pentru că a murit, iar Ilie îi reprezintă pe cei vii, fiindcă a fost ridicat la cer. Prin această imagine, scena de pe Muntele Tabor arată că Hristos este Domnul întregii creații, atât al celor vii, cât și al celor adormiți.

În timpul acestui moment apare un nor luminos, iar din el se aude glasul care spune: «Acesta este Fiul Meu cel iubit; pe Acesta să-L ascultați». Cuvintele pun în lumină identitatea lui Iisus și îi îndeamnă pe ucenici să asculte ceea ce El le spune. Schimbarea la Față are loc după ce Hristos le vorbise despre pătimirea, moartea și Învierea Sa. Lumina văzută pe Tabor îi întărește înaintea încercărilor care aveau să urmeze și le oferă o imagine a slavei din Împărăția lui Dumnezeu. Din acest motiv, sărbătoarea leagă Crucea și Învierea de speranța vieții veșnice.

Mesajul sărbătorii nu se rezumă însă la o imagine spectaculoasă. Într-o predică rostită pe 6 august, Papa Francisc a vorbit despre trei îndemnuri simple: a străluci prin bine, a asculta și a nu se teme. Altfel spus, omul nu trebuie să rămână doar în liniștea și lumina rugăciunii, ci să se întoarcă în viața de zi cu zi schimbat. Această schimbare se poate vedea prin mai multă bunătate în relațiile cu ceilalți, prin atenție față de nevoile lor și prin mai mult curaj în fața greutăților.

Dezlegarea la pește în Postul Sfintei Mării

Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și sub numele de Postul Sfintei Marii, se ține în fiecare an între 1 și 14 august. Deși este mai scurt decât alte posturi, are o rânduială alimentară atentă. Sărbătoarea Schimbării la Față cade chiar în această perioadă, iar pe 6 august Biserica face o excepție și permite consumul de pește. Regula se păstrează și în 2026, chiar dacă sărbătoarea cade într-o zi de joi.

Dezlegarea la pește nu înseamnă că postul este întrerupt complet pentru o zi. Pe 6 august sunt permise peștele, uleiul și vinul, însă credincioșii continuă să se abțină de la carne, lapte, brânză, ouă și alte produse de origine animală care nu sunt îngăduite în post. Prin urmare, faptul că felul principal conține pește nu face automat întreaga masă potrivită pentru post. De exemplu, peștele prăjit în unt, servit cu un sos pe bază de smântână, sau un desert pregătit cu multe ouă nu respectă rânduiala obișnuită. Alături de pește pot fi puse legume, cartofi, orez, mămăligă, pâine sau salate, astfel încât masa să rămână simplă și potrivită acestei perioade.

Dezlegarea este legată de bucuria unei mari sărbători închinate Domnului. Schimbarea la Față este una dintre zilele importante în care, deși ne aflăm în post, sunt îngăduite peștele, uleiul și vinul. Această bucurie nu trebuie însă confundată cu o masă fără măsură. Peștele marchează caracterul de sărbătoare al zilei, dar masa ar trebui să rămână cumpătată, fără excese și fără să se transforme într-un ospăț greu.

Centrul zilei nu este meniul, ci apropierea de Hristos prin rugăciune și participarea la slujbă. Dezlegarea oferă mai multă libertate la masă, dar nu schimbă sensul postului și nu înlătură partea sa duhovnicească. Postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente și nici suferința provocată de foame. Scopul lui este ca omul să învețe să se stăpânească, să se desprindă de obiceiurile care îi fac rău și să își îndrepte atenția către Dumnezeu și către cei din jur.

Din acest motiv, dezlegarea la pește nu înseamnă că sunt lăsate deoparte rugăciunea, milostenia sau grija față de aproapele. Un meniu pregătit după toate regulile își pierde o mare parte din sens dacă este însoțit de ceartă, orgoliu, răutate sau nepăsare față de oamenii care au nevoie de ajutor. Rânduiala alimentară ar trebui să sprijine schimbarea interioară, nu să devină singurul lucru care contează. Regula pentru masa din 6 august poate fi reținută simplu: peștele este permis, la fel și uleiul și vinul, însă carnea, laptele, brânza și ouăle nu se consumă.

Ce nu ai voie să faci de Schimbarea la Față. Traditii, superstiții și rânduieli bisericești stricte

Schimbarea la Față a Domnului este sărbătorită în fiecare an pe 6 august și amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a arătat în slavă în fața apostolilor Petru, Iacov și Ioan, pe Muntele Tabor. Pentru credincioși, este o zi de rugăciune, reculegere și participare la Sfânta Liturghie, iar în jurul sărbătorii s-au păstrat numeroase tradiții și superstiții.

Din punct de vedere bisericesc, credincioșii sunt îndemnați să lase deoparte, pe cât posibil, munca grea și să acorde mai mult timp slujbei și rugăciunii. În multe biserici se aduc la sfințit struguri și alte fructe din noua recoltă, care sunt apoi împărțite familiei, vecinilor sau oamenilor nevoiași. În tradiția populară se spune că nu este bine să te cerți, să porți supărare sau să refuzi împăcarea, deoarece conflictele începute în această zi s-ar putea prelungi tot anul. Totodată, în unele zone se evită spălatul hainelor, curățenia grea, cusutul și muncile agricole, oamenii considerând că ziua trebuie păstrată pentru odihnă și rugăciune.

O altă credință veche spune că, după Schimbarea la Față, oamenii nu ar mai trebui să se scalde în râuri sau lacuri. Se credea că apa începe să se răcească, iar scăldatul putea aduce răceli sau alte probleme de sănătate. În anumite regiuni, fetele evită să se pieptene pe 6 august, fiindcă se spune că părul și-ar putea pierde frumusețea sau puterea. Tot din bătrâni s-a păstrat ideea că drumurile lungi ar trebui amânate, pentru a nu atrage ghinion sau necazuri.

Există și o credință legată de femeile însărcinate. Se spune că acelea care postesc și se roagă de Schimbarea la Față vor avea o naștere mai ușoară și copii sănătoși. Acest obicei face parte din tradiția populară transmisă din generație în generație. În această zi sunt recomandate liniștea, împăcarea, faptele bune și grija față de cei din jur. Credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbă, să se roage și să evite excesele, certurile și comportamentele care nu se potrivesc unei zile de sărbătoare.