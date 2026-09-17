Comisia Europeană i-a răspuns joi președintelui american Donald Trump și a afirmat că planul său de aprofundare a parteneriatului cu Canada „nu este îndreptat împotriva nimănui”, după ce republicanul a amenințat UE cu impunerea unor tarife vamale mari asupra Europei sau chiar cu încetarea comerțului direct cu blocul comunitar, informează EFE, citează Agerpres.

„Așa cum a precizat ieri (miercuri - n.r.) președinta noastră (Ursula von der Leyen), propunerea de consolidare a parteneriatului nostru cu Canada nu este îndreptată împotriva nimănui, ci mai degrabă în favoarea forței noastre comune”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru comerț, Olof Gill.

Comisia Europeană a răspuns astfel declarațiilor făcute de Trump la o conferință de presă din Carolina de Nord, în care președintele american a afirmat că eventuala asociere a Canadei la UE ar fi un „act ostil” și că el va impune „tarife vamale serioase” pentru a opri Europa.

„Mi se pare ridicol. Canada a fost un partener comercial teribil”, a adăugat Trump, care a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca țara nord-americană să își consolideze legăturile cu UE.

Von der Leyen a propus ca Canada să devină primul „membru asociat” al UE

Președintele SUA a făcut aceste comentarii după ce Von der Leyen a propus miercuri, în fața plenului reunit al Parlamentului European de la Strasbourg, „deschiderea ușii” astfel încât Canada să devină primul „membru asociat” al UE.

Această formulă ar permite o cooperare mai strânsă între UE și Canada în domenii precum tehnologia, apărarea, energia, mineralele critice, inteligența artificială și securitatea economică.

Propunerea vine după ce prim-ministrul canadian Mark Carney a clarificat duminică faptul că guvernul său nu dorește ca Canada să devină membră a UE, ci mai degrabă să promoveze o „alianță unică” cu blocul, bazată pe valori, priorități și interese comune.

Canada și UE au deja acorduri de cooperare comercială și de apărare, într-un proces de apropiere care s-a intensificat pe fondul tensiunilor comerciale cu Statele Unite.

Inițiativa se bucură, de asemenea, de un larg sprijin în rândul canadienilor. Un sondaj Abacus Data publicat luni indică faptul că 81% dintre canadieni susțin o mai mare integrare cu UE fără ca țara lor să devină membră a blocului comunitar, în timp ce 80% susțin aprofundarea cooperării strategice în politica externă, apărare și economie.

Canada caută noi parteneri pe fondul tensiunilor cu Statele Unite

Canada, aflată în plin război comercial cu Statele Unite, caută noi parteneri, amintește AFP. La rândul său, Europa, ale cărei relații cu Washingtonul sunt la fel de tensionate, caută sprijin pentru strategia sa de reechilibrare a puterii între cele două superputeri, China și Statele Unite.

Statutul de membru asociat luat în considerare pentru Canada nu este definit legal de tratatele UE. Cu toate acestea, Germania a propus recent ca Ucrainei să i se acorde acest statut. Berlinul sugerase atunci că Ucraina ar putea participa la anumite reuniuni ministeriale sau la summiturile UE, fără a avea însă drept de vot.