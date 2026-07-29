În fiecare vară, această perioadă de pregătire spirituală precede sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august.

Când începe Postul Adormirii Maicii Domnului 2026

Postul Adormirii Maicii Domnului începe în acest an pe 31 iulie, conform calendarului ortodox, și se încheie pe 14 august, în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, prăznuită anual pe 15 august. Cele două săptămâni de post reprezintă una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din timpul verii, în care credincioșii sunt chemați la rugăciune, cumpătare și apropiere de Dumnezeu.

Înaintea începerii postului, pe 30 iulie, este marcată Lăsata secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului, ultima zi în care pot fi consumate alimente de dulce înainte de perioada de înfrânare.

Postul Adormirii Maicii Domnului, printre cele mai importante ale anului

În primele secole ale creștinismului, Postul Adormirii Maicii Domnului nu avea aceeași durată în toate regiunile. Rânduielile diferau de la o comunitate la alta, în funcție de tradițiile locale și de modul în care se dezvoltase viața liturgică.

Forma cunoscută astăzi a fost stabilită în secolul al XII-lea. În anul 1166, un sinod desfășurat la Constantinopol și prezidat de patriarhul ecumenic Luca Chrysoberges a hotărât durata și regulile acestui post, contribuind la uniformizarea practicilor din lumea ortodoxă. Patriarhul a condus Biserica din Constantinopol între anii 1157 și 1170, fiind una dintre cele mai importante personalități religioase ale vremii.

De atunci, Postul Adormirii Maicii Domnului a rămas unul dintre cele patru mari posturi de peste an din tradiția ortodoxă, fiind dedicat pregătirii sufletești pentru sărbătoarea din 15 august.

Cunoscut și sub denumirea de Postul Sfintei Marii, acest post are o rânduială asemănătoare cu cea a Postului Paștelui, însă se desfășoară pe o perioadă mai scurtă.

Pentru credincioși, postul reprezintă mai mult decât o schimbare a alimentației. Este o perioadă de rugăciune, reculegere și disciplină spirituală, în care accentul cade pe curățirea sufletească și apropierea de Dumnezeu.

Ce alimente sunt interzise în Postul Adormirii Maicii Domnului

Pe durata postului sunt excluse din alimentație carnea, preparatele din carne, ouăle, laptele și produsele lactate, precum și toate alimentele care conțin ingrediente de origine animală. Meniul este alcătuit în principal din legume, fructe, cereale, leguminoase, semințe și alte preparate de post.

Tradiții și obiceiuri în Postul Sfintei Marii

În timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, credincioșii sunt îndemnați să participe mai des la slujbele religioase și să acorde o atenție mai mare vieții spirituale. În această perioadă sunt rostite frecvent Paraclisul Maicii Domnului și Acatistul Maicii Domnului, alături de rugăciunile personale.

Biserica recomandă, de asemenea, participarea la Sfânta Liturghie, spovedania și împărtășirea, acestea fiind considerate momente importante pentru întărirea vieții duhovnicești.

Ce este interzis în Postul Sfintei Marii

În tradiția ortodoxă, postul nu presupune doar restricții alimentare, ci și o conduită bazată pe cumpătare și echilibru.

În această perioadă sunt evitate petrecerile, nunțile și alte manifestări festive, considerate incompatibile cu atmosfera de reculegere specifică postului. Totodată, credincioșii sunt îndemnați să evite conflictele, judecarea celor din jur, vorbele jignitoare și orice comportament care poate tulbura pacea sufletească.

Ce recomandă nutriționiștii în Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului nu înseamnă doar renunțarea la alimentele de origine animală, ci și adoptarea unui stil de viață bazat pe echilibru și cumpătare. Specialiștii în nutriție atrag atenția că meniul din această perioadă nu ar trebui să fie dominat de preparate prăjite în exces, produse ultraprocesate de post sau înlocuitori ai cărnii și brânzeturilor.

În tradiția ortodoxă, această perioadă este dedicată rugăciunii, înfrânării și pregătirii sufletești, amintind de viața Fecioarei Maria, caracterizată prin smerenie, post și comuniune permanentă cu Dumnezeu.

În lucrarea „Învățături și rugăciuni folositoare”, părintele profesor Vasile Borca explică faptul că postul este un exercițiu de autocontrol și o modalitate prin care omul își poate stăpâni pornirile și poate cultiva echilibrul interior.

„Postul este un mijloc prin care se asigură echilibrul ființei umane. El ne introduce într-o atmosferă de cumpătare, de înfrânare și de jertfă, care duc la îndreptare. (...) Postul nu trebuie considerat o povară sau o osândă, ci o modalitate de eliberare de patimi și de robia acestora.”

Potrivit acestuia, postul reprezintă și un exercițiu de învingere a egoismului și de disciplină spirituală. De-a lungul istoriei Bisericii, numeroși sfinți au privit postul ca pe un element esențial al vieții religioase și al căutării desăvârșirii.

Din punct de vedere al rânduielii bisericești, Postul Adormirii Maicii Domnului este considerat mai aspru decât Postul Nașterii Domnului și Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, dar mai ușor decât Postul Paștelui. În această perioadă există o singură zi cu dezlegare la pește, pe 6 august, când este sărbătorită Schimbarea la Față a Domnului.

Medicii atrag atenția că perioada postului nu ar trebui să fie asociată cu un consum mai mare de alimente sau cu preparate bogate în grăsimi. Medicul specialist în nutriție și boli metabolice Simona Tivadar recomandă alegerea unor preparate cât mai simple și naturale.

„Postul nu trebuie privit ca o perioadă în care putem mânca mult pentru că mâncarea este mai ușoară. Nu sunt recomandate mâncărurile îmbibate cu ulei și nici produsele care imită mezelurile sau brânzeturile. Un post adevărat înseamnă cumpătare alimentară, cu legume, fructe, salate și preparate simple, precum cele pe care le găteau bunicii noștri: varză, fasole sau cartofi.”

Specialiștii spun că o alimentație bazată pe legume, fructe, leguminoase, cereale integrale și semințe poate asigura necesarul de nutrienți în timpul postului, cu condiția ca mesele să fie echilibrate și să nu fie înlocuite cu produse ultraprocesate sau foarte bogate în grăsimi și sare.

Zile libere de Sfânta Maria 2026

Data de 15 august este zi liberă legală, fiind sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. În 2026, însă, aceasta cade într-o zi de sâmbătă, astfel că majoritatea angajaților nu beneficiază de o zi liberă în plus.