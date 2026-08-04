Un moment important al acestei perioade este sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, celebrată pe 6 august. Potrivit tradiției creștine, aceasta amintește de momentul în care Iisus Hristos Și-a descoperit slava dumnezeiască pe Muntele Tabor înaintea ucenicilor, fiind considerată un simbol al transformării și al înnoirii spirituale.

Când este dezlegare la pește în Postul Sfintei Marii 2026

În Postul Adormirii Maicii Domnului din 2026 există o singură zi cu dezlegare la pește. Pe 6 august este sărbătorită Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre cele 12 praznice împărătești din calendarul ortodox.

În această zi, credincioșii care respectă postul pot consuma pește, potrivit rânduielii bisericești. În restul perioadei de post, alimentația rămâne una de post, iar în anumite zile, în special lunea, miercurea și vinerea, tradiția recomandă un post mai aspru, uneori fără untdelemn, în funcție de tipicul urmat și de îndrumarea duhovnicului.

Cât durează Postul Adormirii Maicii Domnului

În anul 2026, Postul Sfintei Marii începe la 31 iulie și se încheie la 14 august, inclusiv. Pe 15 august, Biserica Ortodoxă sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria.

Ziua de 30 iulie este Lăsata secului, ultima în care pot fi consumate alimente de origine animală înainte de începerea postului.

Deși are o durată mai redusă decât Postul Paștelui sau Postul Crăciunului, Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele patru mari posturi de peste an și ocupă un loc important în tradiția ortodoxă.

Ce semnificație are Postul Sfintei Marii

Postul Adormirii Maicii Domnului este dedicat cinstirii Fecioarei Maria și pregătirii sufletești pentru sărbătoarea din 15 august. În învățătura ortodoxă, postul nu reprezintă doar o perioadă de restricții alimentare, ci și un timp al rugăciunii, pocăinței și al apropierii de Dumnezeu.

Credincioșii sunt încurajați să participe la slujbele religioase, să se spovedească, să facă fapte de milostenie și să își îndrepte atenția către viața spirituală. Fecioara Maria este considerată model de smerenie, credință și ascultare, iar postul este privit ca o perioadă de reflecție și înnoire lăuntrică.

Forma actuală a postului a fost stabilită în anul 1166, în urma unui sinod desfășurat la Constantinopol, când au fost fixate durata și principalele reguli care sunt respectate și astăzi în Biserica Ortodoxă.

Ce alimente sunt interzise în timpul postului

Pe durata Postului Sfintei Marii sunt evitate toate produsele de origine animală. Astfel, nu se consumă:

carne și preparate din carne;

lapte și produse lactate;

ouă;

alimente care conțin ingrediente de origine animală.

Meniul este alcătuit din legume, fructe, cereale, leguminoase, semințe, nuci și alte preparate specifice postului.

Potrivit tradiției ortodoxe, restricțiile alimentare reprezintă doar o parte a postului, acestea fiind însoțite de rugăciune, cumpătare și disciplină spirituală.

Ce nu este recomandat să facă credincioșii în perioada postului

În tradiția ortodoxă, postul presupune și evitarea comportamentelor considerate incompatibile cu această perioadă de reculegere. Credincioșii sunt îndemnați să se ferească de conflicte, vorbe jignitoare, judecarea aproapelui și excesele de orice fel.

De asemenea, organizarea sau participarea la petreceri, inclusiv nunți și alte manifestări festive, este descurajată, deoarece perioada este dedicată liniștii sufletești și pregătirii pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

În timpul postului, mulți credincioși participă mai des la slujbele religioase și citesc Paraclisul Maicii Domnului sau Acatistul Maicii Domnului. De asemenea, sunt recomandate spovedania și împărtășania, cu binecuvântarea duhovnicului.