Un contract pentru înființarea fabricii a fost semnat între Uzina Mecanică Sadu și compania americană US Ballistic (USBL). Investiția se ridică la 25 de milioane de dolari în următorii cinci ani și vizează producția de muniție NATO de calibrul 155 mm.

Proiectul presupune și crearea de noi locuri de muncă. Compania americană estimează că va angaja aproximativ 150 de persoane în primii doi ani, numărul angajaților urmând să crească etapizat în următorii patru ani.

Investiția include lucrări importante de infrastructură în incinta UM Sadu. Vor fi reparate magazii, drumuri și rețele de utilități, iar infrastructura realizată va rămâne în proprietatea Uzinei Mecanice Sadu.

Un element important al proiectului îl reprezintă și transferul de tehnologie, care va rămâne la Târgu Jiu și va contribui la dezvoltarea capacității industriale a uzinei.

UM Sadu va încasa 20 de milioane de euro din chirie

Pe lângă investiția propriu-zisă, acordul prevede și plata unei chirii de aproximativ 20 de milioane de euro către UM Sadu pe o perioadă de zece ani. Primul an de chirie va fi achitat în avans, mai transmite ministrul.

„Compania americană USBL va produce aici muniția NATO de 155 mm, un salt imens de tehnologie și de ambiție pentru UM Sadu. O preocupare începută de când eram la ministerul Economiei, continuată cu determinare de colegul meu Irineu Darău, a ajuns la bun sfârșit astăzi. Sadu revine acolo unde îi este locul: în industria de apărare a României”, a mai scris Radu Miruță.