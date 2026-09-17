Acum limitatorul trebuie demontat. De cealaltă parte, autoritățile locale susțin că au luat această decizie pentru a-i împiedica pe oamenii care merg în piață să intre pe o stradă cu sens unic.

Reprezentanții primăriei din Baia Mare susțin că aglomerația din zona pieții agroalimentare de legume și fructe din municipiu i-a determinat să ia câteva decizii. A fost instituit sens unic, iar pentru cei care intră pe contrasens a fost montat un limitator de viteză cu țepi. Printre șoferi, părerile au fost împărțite.

Șofer: Nu-i normal că poți să îți spargi cauciucurile și ce faci rămâi aici cu mașina, apar costuri, cine le plătește. Trebuie mers cu treaba bună și să ai grijă.

În urmă cu câteva zile, reprezentanții municipalitatii susțineau că au auzit de plângerile unor șoferi și că vor căuta soluții.

Marius Aosan, director general Serviciul Public Ambient Urban: Am înțeles că sunt necazuri cu cei care întradevăr nu au luat cont de semnele de circulație și de bumperul ăla. Am propus din nou în Comisia de Circulație de astăzi să înlocuim bumperul respectiv care este cu țepi cu alt bumper sau să lăsăm țepii jos.

Ieri polițiștii au anunțat că administratorul public a fost amendat cu 4500 de lei. Acesta a fost notificat că e obligat să și demonteze limitatorul de viteză. Potrivit poliției, sistemul respectiv, conceput să taie anvelopele mașinilor care intrau pe sens interzis, a fost considerat un pericol pentru siguranța traficului.

Mihaela Ardelean, purtător de cuvânt IPJ MM: Instituția noastră nu a emis aviz pentru un astfel de dispozitiv. Reamintim faptul că, potrivit normelor legale amenajările rutiere necesare pe drumurile publice, se asigură de către administratorul drumului respectiv și se efectuează numai cu avizul poliției rutiere obstacolele sau amenajările rutiere care pun în pericol siguranța circulației sunt interzise.

Limitatorul de viteză a fost montat în urmă cu aproximativ o lună.