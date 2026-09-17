Ambasada Ucrainei la Bucureşti a transmis joi că instituţiile competente din această ţară vor prezenta o reacţie "corespunzătoare" cu privire la situaţia dintr-o instituţie de învăţământ cu predare în limba română din localitatea Orlivka, regiunea Odesa, calificând drept "nefondate" "tentativele unor persoane de a alimenta emoţiile negative" în jurul acestui caz, punând sub semnul întrebării, în ansamblu, politica Kievului în domeniul asigurării drepturilor minorităţilor naţionale.

"Ambasada informează că, în prezent, instituţiile ucrainene competente stabilesc toate circumstanţele privind situaţia dintr-o instituţie de învăţământ din localitatea Orlivka, regiunea Odesa, Ucraina. După stabilirea acestor circumstanţe, va fi prezentată reacţia corespunzătoare. Totodată, considerăm nefondate tentativele unor persoane de a alimenta emoţiile negative în jurul acestei situaţii, punând sub semnul întrebării, în ansamblu, politica Ucrainei în domeniul asigurării drepturilor minorităţilor naţionale", se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Ambasadei Ucrainei la Bucureşti.

Potrivit misiunii diplomatice, statul ucrainean "rămâne dedicat" respectării angajamentelor internaţionale asumate în contextul respectării drepturilor - inclusiv a celor educaţionale - ale minorităţilor naţionale.

"Progresul semnificativ în acest domeniu pe parcursul ultimilor ani dificili a fost evaluat şi recunoscut în mod corespunzător de Uniunea Europeană şi de statele noastre partenere. În pofida provocărilor complexe de securitate generate de războiul de agresiune al rusiei, Ucraina asigură în mod corespunzător procesul educaţional în limbile minorităţilor naţionale, inclusiv pentru minoritatea naţională (comunitatea) română, susţinând funcţionarea unei reţele extinse de instituţii de învăţământ cu predare în limba română. În special, numai în regiunea Cernăuţi funcţionează 63 de instituţii de învăţământ cu predare în limba română", se explică în postarea citată.

Ce a tramsmis MAE din România despre situația de la Odesa

Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri că urmăreşte îndeaproape respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, inclusiv prin mecanismele prevăzute în Planul de acţiune privind protecţia minorităţilor naţionale ca parte a procesului de aderare a Kievului la Uniunea Europeană.

Potrivit MAE, alinierea la standardele europene în domeniul protecţiei minorităţilor reprezintă un angajament asumat de Ucraina în cadrul negocierilor de aderare.

Mesajul a fost transmis în contextul situaţiei în care se află clasa I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka).

MAE a precizat că a întreprins demersuri atât la Bucureşti, cât şi la Kiev pentru clarificare şi identificarea unei soluţii care să permită continuarea instruirii şcolare în limba română.

"Deschiderea clasei respective s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autorităţile ucrainene, în baza existenţei de solicitări specifice în acest sens din cadrul comunităţii româneşti locale. Totodată, Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autorităţile locale şi regionale competente şi va efectua o a doua vizită la faţa locului în data de 18 septembrie pentru a discuta situaţia cu toate părţile implicate", precizează MAE într-un comunicat de presă.

În ultimele luni, echipe consulare române s-au deplasat în mai multe comunităţi din regiune pentru dialog direct cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi cu autorităţile locale.