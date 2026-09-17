El a subliniat că principala provocare va fi menținerea controlului asupra finanțelor publice și reducerea cheltuielilor statului.

„Am încheiat consultările cu echipa președintelui. În această întâlnire am prezentat punctul de vedere al PNL.

România are nevoie de un guvern, cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre.

Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice, pentru că unul dintre câștigurile importante pe care le-am avut a fost recâștigarea controlului asupra finanțelor publice, pentru a ne limita datoria și deficitele.

Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de creare a condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase. O economie care nu se dezvoltă doar pe credit și pe consum, ci care se bazează pe investiții, pe muncă și pe creșterea productivității – acestea fiind singurele condiții pe care un guvern le poate avea în vedere pentru o relansare economică.

Indiferent cine va fi, este nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, pentru ca în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, atât pentru populație, cât și pentru competitivitatea firmelor. De asemenea, trebuie continuate reformele din administrație pentru debirocratizare, descentralizare și reducerea cheltuielilor.

Pentru aceasta, PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și, în condițiile în care programul pe care îl va propune și echipa pe care o va propune vor respecta aceste obiective, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat, astfel încât România să își păstreze credibilitatea internațională și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite guvernul fără a pune nimic în loc”, a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar și liderul PNL.

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. Primii au fost PSD, AUR, PNL, apoi USR.