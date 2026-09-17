„Am finalizat consultările cu președintele României. Așa cum am precizat și în urma consultărilor, am venit către dânsul cu propunerea unui candidat la funcția de prim-ministru, în persoana lui Victor Ponta. Suntem consecvenți în acțiunile noastre și am reiterat aspectele pe care le-am considerat relevante pentru susținerea acestei propuneri.

Apreciez că este necesară, de urgență, o relansare economică și financiară a României. Avem nevoie de un guvern cu puteri depline și de o rectificare bugetară, astfel încât instituțiile statului să poată funcționa, iar propunerea pe care astăzi am înaintat-o considerăm că întrunește toate condițiile necesare.

Domnul Ponta se bucură de susținerea cetățenilor. La ultimul vot a înregistrat aproximativ 1,3 milioane de voturi, iar acest lucru ne întărește propunerea.

Sperăm ca, la sfârșitul acestei zile, președintele să facă o nominalizare pentru un nou guvern. În egală măsură, nu venim cu un blocaj către președintele țării. Dacă propunerea pe care noi am făcut-o nu este apreciată ca fiind cea mai bună, atunci suntem dispuși să discutăm și despre celelalte variante: susținerea unui guvern politic, dar și a unui premier independent, dacă este cazul, categoric cu un cabinet alcătuit din persoane care dețin experiența, expertiza și competențele necesare.

În acest moment greu pentru România, apreciem că doar un guvern format din persoane competente poate redresa situația, poate relansa economia României și poate susține capitalul românesc”, a declarat Răzvan-Mirel Chiriţă, liderul ”Uniţi pentru România”.

Ce a declarat Victor Ponta

„Având în vedere faptul că am fost de multe ori aici, la Cotroceni, și m-am întâlnit, practic, cu ultimii trei președinți, mi-am permis să-i spun că este în cea mai rea situație față de ceilalți. Situația parlamentară, economică și internațională este mai rea decât oricând. Nu mai este deloc de râs. În timp ce noi stăm aici și facem dansuri între partide, în afara Palatului Cotroceni România este prăbușită, atât economic, cât și social.

Președintele trebuie să numească cât mai repede un premier care să poată obține nu doar voturile pentru învestitură, ci și voturile pentru bugetul pe 2027. Fără acesta, o să intrăm cu adevărat în faliment. Vorbesc despre faliment cu totul și nimeni nu va controla ce se întâmplă într-o țară disperată.

M-a ascultat președintele cu mare atenție, iar consilierii mi-au pus întrebări. Am vorbit despre 2012 și mi-am adus aminte că era rău, dar nu era ca acum. România poate fi salvată, dar nu trăgând de timp.

I-am mai spus președintelui că are dreptul la mai multe nominalizări. Dacă mă nominalizează pe mine, eu cred că voi putea forma o majoritate. Dacă nu, premierul desemnat trebuie să mai facă alte nominalizări. I-am reamintit însă că, atunci când veneam aici și era Băsescu președinte, nu beam nici apă, pentru că îmi era frică. De data asta, am băut. Azi e mai rău decât era în 27 aprilie 2012”, a declarat și Victor Ponta.

În cursul zilei de joi, Victor Ponta spune că, dacă ar fi desemnat premier de Nicușor Dan, ar discuta cu toate grupurile parlamentare, mai puțin cu USR.

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. Până acum au fost la consultări PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, POT, partidul ”Uniţi pentru România”, iar SOS România a anunțat că nu va participa.