Președintele Nicușor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni pentru consultări pe liderii partidelor parlamentare, în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru, a anunțat Administraţia Prezidenţială, potrivit Agerpres.

Programul consultărilor este următorul:

* 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

* 09:30 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

* 10:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

* 10:30 - Uniunea Salvaţi România (USR);

* 11:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

* 11:30 - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;

* 12:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

* 12:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

* 13:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

* 13:30 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România;

* 14:00 - parlamentarii neafiliaţi.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moţiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are Executiv interimar.

Două propuneri de premier, respinse

După demiterea Guvernului, preşedintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier - europarlamentarul Eugen Tomac.

Zece zile mai târziu, şeful statului l-a numit pe Adrian Veştea pentru a forma Guvernul, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat. Guvernul propus de Veştea a fost respins de Parlament pe 22 iunie.

De atunci, preşedintele Nicuşor Dan a avut consultări oficiale şi neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de Legislativ.

Ultimele consultări oficiale la Cotroceni au avut loc la finalul lunii iunie.