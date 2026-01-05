Icre de pește făcute ca în Deltă. Rețeta perfectă, secrete și greșeli de evitat

Icrele sunt un aperitiv perfect. Delicioase și ușor de mâncat, icrele vin într-o varietate de tipuri.

Ca să îți iasă perfecte de fiecare dată, folosește icre proaspete, din sursă sigură și asigură-te că aplici câteva dintre sfaturile de mai jos. Anul acesta, salata de icre va fi o mică vedetă pe masa de sărbători. Iată cum trebuie preparate în funcție de proveniență și tip.

Icre proaspete vs. icre sărate din comerț

Dacă ai posibilitatea de a alege între icre proaspete sau icre conservate din comerț, cu siguranță ar trebui să mergi pe varianta celor prasopete.

Icrele proaspete sunt obținute direct de la pește și nu sunt procesate. Au un termen de valabilitate foarte scurt și trebuie curățate și preparate imediat.

Cu toate acestea, gustul este mai natural și mai pronunțat. Ca bonus, icrele proaspete nu conțin aditivi, dar trebuie gătite destul de rapid, pentru că se și strică repede, fiind proaspete.

Pe de altă parte, icrele sărate din comerț sunt conservate prin sare și au o durată de păstrare mai mare, deci nu trebuie să te grăbești să le prepari. De obicei conțin sare multă pentru a putea fi păstrate mai mult timp și pot avea uleiuri sau alți aditivi.

Ingrediente pentru icre de pește reușite

Poți face icre de crap, de hering, de știucă, de morun, de calcan sau de scrumbie ori alte tipuri de icre.

În România, cel mai popular tip de icre pentru salată sunt icrele de crap și de știucă. Sunt ușor de gătit și au un gust delicate.

Icrele de hering sunt și ele potrivite pentru salată pentru gustul pronunțat. Le găsești în borcane și au o culoare galben-portocalie.

După ce alegi tipul de icre, celelalte ingrediente sunt simple și la îndemâna oricui: griș, ceapă, ulei și puțină zeamă de lămâie.

Cum se prepară icrele de pește pas cu pas

Pentru a face o salată de icre delicioasă, folosește următoarea rețetă:

Ingrediente:

• 100 g icre de crap

• 50 ml apă minerală carbogazoasă

• 1/2 lămâie

• 1 ceapă mică

• 2 linguri de griș

Dacă folosești icre din comerț, pune-le într-un tifon și ține-le la desărat măcar 12 ore, la frigider. Dacă sunt proaspete, nu mai e nevoie să faci asta.

Scoate icrele din frigider, pune-le într-un bol înalt și lasă jumătate de oră la temperatura camerei. Nu te apuca de salată dacă icrele sunt reci, pentru că se vor tăia.

Într-un alt bol, adaugă grișul și toarnă apă caldă peste el. Lasă-l la înmuiat 15 minute. Adaugă icrele și începe să amesteci. Adaugă câte o lingură de ulei peste icre și mixează cu mixerul la viteza cea mai mică sau cu o lingură de lemn sau cu telul.

După 2 minute, adaugă din nou o lingură de ulei și mixează în aceeași direcție. Continuă să adaugi ulei până termini. Va dura cam 10 minute dacă folosești mixerul electric și ar trebui să își dubleze volumul de aproximativ 3-4 ori.

După ce ai bătut bine icrele, adaugă zeama de la jumătate de lămâie. Dacă se întăresc prea mult, adaugă puțină apă minerală carbogazoasă. Pune câte 2 linguri de apă și mixează. Când obții textura dorită, oprește-te.

Rade ceapă și stoarce-o, apoi adaug-o în bolul de icre și mixează.

Cum obții icre albe, cremoase și aerate

Zeama de lămâie este cea care face ca icrele să se albească. Atât aciditatea din lămâie cât și apa minerală carbogazoasă ajută la deschiderea icrelor la culoare.

De asemenea, ajută să folosești icre de crap sau de știucă ori o combinație dintre acestea, pentru că au o culoare mai deschisă, care la mixare se transformă în bej/gălbui și cu ajutorul lămâii se vor deschide și mai tare.

Greșeli frecvente când faci icre

Salata de icre este delicioasă și ușor de făcut, dacă respecți pașii. Totuși, există și situații când icrele se taie. Pentru a evita asta, trebuie să ții icrele la temperatura camerei pentru 20-30 de minute înainte să le amesteci.

De asemenea, trebuie scurse bine cu o strecurătoare sau un tifon.

O altă greșeală fatală pentru icre este adăugarea uleiului: dacă pui prea mult, vei tăia icrele. Adaugă câte puțin ulei și amestecă bine ca să încorporezi totul înainte de adăuga următoarea cantitate de ulei.

O altă greșeală este să amesteci icrele prea mult, fie cu mixerul electric, fie cu telul sau cu lingura de lemn. Când obții textura dorită la icre, oprește-te din a amesteca.

Ce faci dacă au ieșit prea tari sau prea moi

În cazul în care au ieșit prea moi, adaugă puțin mai mult griș înmuiat cu apă și umflat. Continuă să amesteci, dar nu foarte mult, astfel încât să obții consistența dorită.

Dacă icrele sunt prea tari, adaugă puțină apă minerală carbogazoasă pentru ca textura să fie mai pufoasă și mai moale.

