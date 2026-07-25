Salata Waldorf, rețeta festivă care te salvează când ai musafiri. De ce ingrediente ai nevoie

Salata Waldorf are un aer festiv încă de la începuturile sale.

De ce este salata Waldorf preparatul ideal pentru momentele când ai musafiri

A apărut la celebrul hotel Waldorf din New York, iar prima rețetă, publicată în 1896, conținea doar mere, țelină și maioneză. Mai târziu au fost adăugate nucile și strugurii, iar preparatul a devenit cunoscut pentru combinația dintre textura cremoasă și ingredientele crocante. Pentru o masă cu musafiri, salata este practică și arată bine. Ingredientele au culori plăcute, nu necesită gătire complicată, iar nucile pot fi rumenite din timp. Preparatul poate fi servit ca aperitiv, lângă friptură sau într-un bufet rece.

Gustul dulce-acrișor este potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți. Muștarul poate fi redus pentru o aromă mai blândă, iar mierea poate fi scoasă dacă merele și strugurii sunt suficient de dulci. Rețeta poate fi adaptată ușor în funcție de invitați. Nucile trebuie eliminate complet dacă există alergii, iar maioneza poate fi înlocuită cu una fără ou sau cu un sos pe bază de iaurt. Este bine ca gazda să întrebe din timp dacă există alergii sau restricții alimentare.

Salata Waldorf este și o alegere accesibilă. Merele și țelina se găsesc ușor, iar cantitatea de nuci nu trebuie să fie mare. În plus, preparatul nu ocupă cuptorul și poate fi ținut la rece până înainte de servire.

De ce ingrediente ai nevoie pentru salata Waldorf. Lista completă

Pentru aproximativ șase porții de aperitiv sau garnitură ai nevoie de ingrediente simple, dar proaspete și bine alese.

Pentru salată

· 3 mere crocante, aproximativ 500-550 de grame;

· 200 de grame de struguri fără sâmburi, tăiați în jumătăți;

· 4 tije de țelină apio, aproximativ 180 de grame;

· 100 de grame de miez de nucă, rumenit ușor;

· salată romaine mică sau două salate Little Gem;

· una-două linguri de suc de lămâie pentru mere;

· lingură de pătrunjel verde tocat sau câteva frunze de țelină, opțional.

Pentru sosul cremos

· 150 de grame de maioneză;

· 100 de grame de iaurt grecesc;

· două linguri de suc de lămâie;

· linguriță de muștar Dijon;

· linguriță de miere, opțional;

· sare și piper, după gust.

· Merele sunt ingredientul principal. Poți combina un soi acrișor, precum Granny Smith, cu unul mai dulce, precum Gala, Fuji sau Honeycrisp. Coaja poate fi păstrată dacă fructele sunt bine spălate, deoarece aduce culoare și ajută bucățile să rămână ferme.

· Țelina apio trebuie să fie tare și fără zone moi. Strugurii fără sâmburi se taie în jumătăți, iar pentru copii trebuie mărunțiți în bucăți potrivite vârstei.

· Nucile trebuie să aibă un miros plăcut și să nu fie râncede. După rumenire, se lasă să se răcească înainte de a fi adăugate în salată. Frunzele de salată verde se așază de obicei pe platou și formează baza peste care se pune compoziția cremoasă.

Dacă pregătești salata pentru mai mulți invitați, poți calcula aproximativ o jumătate de măr pentru fiecare persoană, atunci când este servită ca garnitură. Adaugă mai întâi trei sferturi din sos, amestecă și completează doar dacă mai este nevoie, conform BBCGoodfood.com.