Salata Waldorf, rețeta festivă care te salvează când ai musafiri. De ce ingrediente ai nevoie

Salata Waldorf este o alegere potrivită atunci când ai musafiri și vrei să pregătești rapid un preparat cu aspect festiv.
Salata Waldorf are un aer festiv încă de la începuturile sale.
De ce este salata Waldorf preparatul ideal pentru momentele când ai musafiri
A apărut la celebrul hotel Waldorf din New York, iar prima rețetă, publicată în 1896, conținea doar mere, țelină și maioneză. Mai târziu au fost adăugate nucile și strugurii, iar preparatul a devenit cunoscut pentru combinația dintre textura cremoasă și ingredientele crocante. Pentru o masă cu musafiri, salata este practică și arată bine. Ingredientele au culori plăcute, nu necesită gătire complicată, iar nucile pot fi rumenite din timp. Preparatul poate fi servit ca aperitiv, lângă friptură sau într-un bufet rece.
Gustul dulce-acrișor este potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți. Muștarul poate fi redus pentru o aromă mai blândă, iar mierea poate fi scoasă dacă merele și strugurii sunt suficient de dulci. Rețeta poate fi adaptată ușor în funcție de invitați. Nucile trebuie eliminate complet dacă există alergii, iar maioneza poate fi înlocuită cu una fără ou sau cu un sos pe bază de iaurt. Este bine ca gazda să întrebe din timp dacă există alergii sau restricții alimentare.
Salata Waldorf este și o alegere accesibilă. Merele și țelina se găsesc ușor, iar cantitatea de nuci nu trebuie să fie mare. În plus, preparatul nu ocupă cuptorul și poate fi ținut la rece până înainte de servire.
De ce ingrediente ai nevoie pentru salata Waldorf. Lista completă
Pentru aproximativ șase porții de aperitiv sau garnitură ai nevoie de ingrediente simple, dar proaspete și bine alese.
Pentru salată
· 3 mere crocante, aproximativ 500-550 de grame;
· 200 de grame de struguri fără sâmburi, tăiați în jumătăți;
· 4 tije de țelină apio, aproximativ 180 de grame;
· 100 de grame de miez de nucă, rumenit ușor;
· salată romaine mică sau două salate Little Gem;
· una-două linguri de suc de lămâie pentru mere;
· lingură de pătrunjel verde tocat sau câteva frunze de țelină, opțional.
Pentru sosul cremos
· 150 de grame de maioneză;
· 100 de grame de iaurt grecesc;
· două linguri de suc de lămâie;
· linguriță de muștar Dijon;
· linguriță de miere, opțional;
· sare și piper, după gust.
· Merele sunt ingredientul principal. Poți combina un soi acrișor, precum Granny Smith, cu unul mai dulce, precum Gala, Fuji sau Honeycrisp. Coaja poate fi păstrată dacă fructele sunt bine spălate, deoarece aduce culoare și ajută bucățile să rămână ferme.
· Țelina apio trebuie să fie tare și fără zone moi. Strugurii fără sâmburi se taie în jumătăți, iar pentru copii trebuie mărunțiți în bucăți potrivite vârstei.
· Nucile trebuie să aibă un miros plăcut și să nu fie râncede. După rumenire, se lasă să se răcească înainte de a fi adăugate în salată. Frunzele de salată verde se așază de obicei pe platou și formează baza peste care se pune compoziția cremoasă.
Dacă pregătești salata pentru mai mulți invitați, poți calcula aproximativ o jumătate de măr pentru fiecare persoană, atunci când este servită ca garnitură. Adaugă mai întâi trei sferturi din sos, amestecă și completează doar dacă mai este nevoie, conform BBCGoodfood.com.
Cum se face sosul cremos pentru salata Waldorf
Sosul pentru salata Waldorf trebuie să fie cremos, dar nu greu. Amestecă maioneza cu iaurtul grecesc până când obții o compoziție omogenă. Adaugă treptat sucul de lămâie, apoi muștarul Dijon, sarea și piperul. Gustă sosul înainte de a pune mierea, deoarece merele și strugurii pot fi deja suficient de dulci.
Raportul dintre maioneză și iaurt poate fi schimbat după gust. Pentru un sos mai ușor, folosește cantități egale. Pentru o variantă mai apropiată de rețeta clasică, pune puțin mai multă maioneză. Sosul trebuie să se țină de lingură și să acopere ingredientele într-un strat subțire.
Cum corectezi gustul
· Dacă sosul este prea gras, adaugă puțin iaurt și câteva picături de lămâie.
· Dacă este prea acru, pune puțină maioneză sau o jumătate de linguriță de miere.
· Dacă este prea gros, adaugă o linguriță de apă rece.
· Dacă nu are suficient gust, încearcă mai întâi puțină sare și piper, fără să adaugi imediat mai mult muștar.
Pregătește sosul înainte de a tăia merele, astfel încât fructele să fie puse repede în amestec și să nu se închidă la culoare. Sosul poate fi făcut din timp și păstrat la frigider, într-un recipient bine închis. Sosul este potrivit atunci când bucățile de măr sunt acoperite fin, iar în fundul bolului nu se strânge lichid.
Mod de preparare rapid
Salata Waldorf se pregătește în aproximativ 20 de minute. Merele se taie la final, pentru a nu se închide la culoare și pentru a rămâne ferme.
· Rumenește nucile
Pune nucile într-o tigaie uscată, la foc mediu, timp de 3-4 minute. Mișcă tigaia des, iar când nucile încep să miroasă plăcut, mută-le pe o farfurie și lasă-le să se răcească.
· Pregătește sosul
Într-un bol mare, amestecă maioneza, iaurtul, muștarul și sucul de lămâie. Adaugă sare, piper și puțină miere, doar dacă este nevoie.
· Pregătește ingredientele
Spală și usucă bine frunzele de salată, apoi păstrează-le pentru momentul servirii. Taie țelina în felii subțiri, iar strugurii în jumătăți și pune-i în bolul cu sos. Taie merele în cuburi de aproximativ 1,5 centimetri și stropește-le imediat cu puțină lămâie. Adaugă-le peste celelalte ingrediente.
· Amestecă și montează salata
Amestecă ușor, de jos în sus, până când ingredientele sunt acoperite cu sos. Nu insista prea mult, pentru a nu zdrobi strugurii. Adaugă două treimi din nuci înainte de servire. Așază frunzele verzi pe platou, pune salata deasupra și presară restul nucilor, pătrunjelul sau frunzele fragede de țelină.
Ce poți pregăti din timp
Cu o zi înainte poți face sosul, rumeni nucile și spăla frunzele de salată. Păstrează-le separat: sosul la frigider, nucile într-un recipient închis, iar frunzele într-o cutie cu hârtie absorbantă. Țelina poate fi tăiată cu câteva ore înainte, dar merele trebuie pregătite cât mai aproape de momentul servirii. Dacă transporți salata, pune amestecul cremos, frunzele și nucile în recipiente separate. Montează preparatul la destinație și păstrează-l rece până la servire.
Cum să servești salata Waldorf ca la marile restaurante
Alege un platou lat, alb sau într-o culoare neutră. Pune frunzele doar în centru și lasă marginile libere. Așază salata fără să o presezi, pentru a părea aerată și proaspătă. Păstrează pentru decor câteva bucăți de măr, jumătăți de strugure și nuci rumenite. Nucile se adaugă ultimele, pentru a rămâne crocante. Poți folosi și câteva frunze tinere de țelină sau puțin pătrunjel.
Trei variante de servire pentru o masă festivă
· Pe un platou comun: așază salata peste frunze de romaine sau Little Gem și pune alături o lingură mare pentru servire.
· În farfurii individuale: pune câteva frunze ca bază, adaugă salata în centru și decorează cu o nucă și o jumătate de strugure.
· În pahare sau cupe: servește porții mici de aperitiv și pune deasupra câteva bucăți de nucă.
Salata Waldorf se potrivește lângă friptură de curcan, pui, șuncă la cuptor sau brânzeturi. Într-un meniu vegetarian poate fi servită alături de legume coapte, tartă sărată sau pâine.
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