Potrivit reconstituirii realizate de publicația Piccolo, mașina a rămas în service. Însă mecanicul ar fi început să folosească autoturismul pentru propriile deplasări, ca și cum ar fi fost la dispoziția sa. Prima surpriză pentru proprietară a venit aproximativ două săptămâni mai târziu, când a primit o amendă legată de Audi, relatează Il Messaggero.

Amenzile au ajuns la 7.000 de euro

Din acel moment, amenzile s-ar fi succedat, până când suma totală a ajuns la aproximativ 7.000 de euro. Situația a transformat o reparație obișnuită într-un caz care a ajuns să fie contestat din punct de vedere juridic.

Cazul este cu atât mai neobișnuit cu cât, potrivit publicației din Trieste, mecanicul ar fi condus Audi-ul deși avea permisul suspendat.

Problema amenzilor este una delicată în situațiile în care o abatere rutieră este constatată fără ca șoferul să fie oprit. În aceste cazuri, procesul-verbal este trimis proprietarului mașinii, care poate fi obligat să comunice cine se afla la volan.

Primăria din Trieste precizează că, în astfel de situații, proprietarul trebuie să furnizeze datele persoanei responsabile de încălcare în termen de 60 de zile de la primirea notificării. Nerespectarea acestei obligații poate atrage o amendă suplimentară.

Cum s-a încheiat cazul

Proprietara Audi-ului s-a văzut astfel nevoită să reconstituie traseele mașinii și să conteste amenzile care, potrivit reconstituirii cazului, nu ar fi fost provocate de propriul său comportament.

Din punct de vedere juridic, răspunderea mecanicului pentru folosirea mașinii și pentru fiecare dintre abaterile constatate nu este clară în acest moment.

În cazul amenzilor rutiere, persoanele care primesc un proces-verbal pot, în situațiile prevăzute de lege, să achite sancțiunea sau să o conteste la prefect ori la judecătorie.