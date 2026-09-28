Sâmbătă, „armata israeliană şi serviciul de securitate internă (...) au desfăşurat o operaţiune în zona Nuseirat (centru, n.r.) şi l-au eliminat pe teroristul Saher Nidal Latfi Sakr”, se arată în comunicatul comun publicat duminică. „Sakr s-a infiltrat pe teritoriul israelian în timpul masacrului din 7 octombrie şi a condus motocicleta folosită pentru răpirea lui Noa Argamani şi Avinatan Or de la festivalul de muzică Nova până în Fâşia Gaza”, se adaugă în comunicat.

Imaginile răpirii celor doi ostatici de la festivalul Nova, în apropierea frontierei cu Gaza, transmise în direct la 7 octombrie 2023, au devenit emblematice. În aceste imagini, în timp ce Noa Argamani este dusă cu forţa pe o motocicletă, ţipând şi cu mâinile întinse spre partenerul ei, acesta este văzut în picioare, cu mâinile legate la spate, înconjurat de mai mulţi bărbaţi. Noa Argamani, o studentă, a fost eliberată în cadrul unei operaţiuni militare israeliene în iunie 2024.

Avinatan Or a trebuit să aştepte până în octombrie 2025 pentru a fi eliberat împreună cu alţi 19 ostatici în viaţă, în cadrul acordului de încetare a focului din Gaza care a intrat în vigoare la 10 octombrie, sub presiunea Statelor Unite.

Atacul fără precedent al grupării armate palestiniene Hamas împotriva Israelului s-a soldat cu 1.221 de morţi, în majoritate civili, potrivit unui bilanţ al AFP. Ofensiva lansată ca represalii de Israel în Fâşia Gaza a dus la peste 73.000 de decese, potrivit Ministerului Sănătăţii din teritoriul palestinian, aflat sub autoritatea Hamas şi ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU.