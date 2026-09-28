Chloe și Connor Neal au ales o nuntă restrânsă și simplă, departe de evenimentele fastuoase care ajung să coste mii sau chiar zeci de mii de euro. Pentru Chloe, în vârstă de 23 de ani, planul a fost cu atât mai neobișnuit cu cât era însărcinată în cinci luni atunci când cei doi au decis să se căsătorească, scrie Mirror.

O nuntă simplă, cu oamenii care contează

Connor, în vârstă de 26 de ani și militar, spune că cei doi au vrut să se concentreze pe ceea ce era cu adevărat important pentru ei: să-și oficializeze relația și să aibă aproape persoanele dragi.

„Nunta noastră a fost restrânsă, relaxată și foarte personală. Nu a fost o nuntă mare și nu am vrut să cheltuim mii și mii de lire pentru o singură zi”, a declarat Connor pentru Abbott Lyon.

Cei doi locuiau în Woodbridge și au preferat să păstreze evenimentul aproape de casă. Primăria din Ipswich a fost alegerea firească pentru ceremonie, iar numărul invitaților a fost redus la persoanele cele mai apropiate.

„Aveam un buget în minte și voiam să ne căsătorim destul de repede, mai ales că Chloe era însărcinată în cinci luni. Pentru noi, era vorba despre angajamentul pe care ni-l luam unul față de celălalt și despre faptul că aveam alături oamenii cei mai apropiați”, a explicat Connor.

Chloe își imaginase în copilărie o nuntă mult mai mare, însă realitatea s-a dovedit diferită. Cei mai importanți oameni pentru cuplu au fost însă prezenți.

„Când Chloe era mai tânără, își imagina o nuntă mult mai mare și probabil credea că va avea mai mulți oameni alături. Dar, când a venit momentul, aproape toți cei pe care ni-i doream și de care aveam nevoie au fost acolo, așa că nu am schimba ziua aceea pentru nimic în lume”, a spus Connor.

Au existat însă și absențe regretate. Cea mai bună prietenă a lui Chloe, Katie, nu a putut participa, iar bunicii acesteia nu au putut face deplasarea din cauza distanței și a vârstei.

„Așa că, deși nunta a fost mult mai mică și s-a organizat mult mai repede decât ne-am imaginat vreodată, a fost perfectă pentru noi în acel moment al vieții noastre”, a adăugat Connor.

S-au cunoscut pe rețelele sociale și s-au căsătorit după cinci luni

Povestea celor doi a început pe rețelele sociale. Chloe a dat peste una dintre postările lui Connor și a lăsat un comentariu, deși nu îl urmărea. Connor i-a văzut comentariul, a început să o urmărească pe Instagram, iar la scurt timp Chloe i-a trimis un mesaj.

Au început să vorbească, s-au întâlnit, iar relația a evoluat rapid. În noiembrie au început să formeze un cuplu, Chloe a aflat apoi că este însărcinată cu fiul lor, Albie, iar Connor a cerut-o în căsătorie în jurul Ajunului Crăciunului. În aprilie, cei doi erau deja căsătoriți.

„Nu credem neapărat că nunta în sine a fost ceva deosebit de neobișnuit; povestea din spatele ei este cea care a făcut-o diferită. Ne-am căsătorit la doar aproximativ cinci luni după ce ne-am cunoscut. Am început să avem o relație propriu-zisă în noiembrie, apoi Chloe a aflat că era însărcinată cu fiul nostru, Albie, iar Connor a cerut-o în căsătorie în jurul Ajunului Crăciunului. Doar câteva luni mai târziu, în aprilie, ne-am căsătorit”, a povestit Connor.

Ritmul rapid al relației i-a făcut pe unii să creadă că povestea lor nu va dura. Cei doi spun însă că au rămas împreună și și-au construit viața de familie.

„Totul s-a întâmplat în primul nostru an împreună, ceea ce este mult mai repede decât ar alege multe cupluri. Probabil au fost oameni care au crezut că nu va dura, dar acum suntem împreună de câțiva ani și ne-am construit viața împreună. Pentru noi, asta este ceea ce face povestea specială”, a spus Connor.

Pentru Chloe, alegerea rochiei a venit cu o provocare suplimentară: era însărcinată în cinci luni și avea nevoie de o ținută confortabilă, suficient de elastică pentru a se adapta burticii.

„Pentru că eram însărcinată în cinci luni, a trebuit să mă gândesc la o rochie care să fie confortabilă și să aibă suficientă elasticitate pentru burtică. Mi-au plăcut întotdeauna rochiile cu spatele gol, așa că am căutat online rochii de mireasă cu spatele gol și am găsit-o pe cea perfectă. Era dintr-un material satinat, mulat, care mă avantaja foarte mult, dar era și suficient de elastic pentru a-mi permite să port rochia cu burtica”, a povestit Chloe.

Au organizat totul în doar șase săptămâni

Nunta a fost pusă la punct într-un timp surprinzător de scurt. Cei doi au avut nevoie de aproximativ șase săptămâni pentru a stabili toate detaliile, de la rochie și costum până la locație, mâncare și decorațiuni.

„Procesul de organizare a fost surprinzător de simplu, pentru că nu a fost o nuntă tradițională pe care să o planificăm timp de ani de zile. Am organizat totul în aproximativ șase săptămâni. Am găsit foarte repede rochia, costumul și locația și ne-am ocupat singuri de mâncare și decorațiuni”, a spus Chloe.

Cuplul a renunțat la multe dintre cheltuielile considerate tradiționale și s-a concentrat pe lucrurile pe care le considera esențiale.

„În loc să cheltuim bani pe o mulțime de elemente tradiționale, ne-am concentrat bugetul pe lucrurile de care aveam cu adevărat nevoie. Și decorațiunile au fost realizate de noi, în loc să plătim pe cineva să se ocupe de amenajare. Probabil cea mai mare provocare a fost planul locurilor la masă și încercarea de a ne asigura că toată lumea este mulțumită să stea lângă oamenii pe care îi cunoștea și cu care venise”, a explicat Chloe.

Cât a costat nunta de fapt

Costul total al nunții lui Connor și Chloe s-a ridicat la aproximativ 990 de lire sterline (1.100 euro).

- Notificarea căsătoriei: 70 de lire sterline (aproximativ 81 de euro), câte 35 de lire pentru fiecare.

- Ceremonia la starea civilă: 400 de lire sterline (aproximativ 465 de euro).

- Verighetele: 320 de lire sterline (aproximativ 372 de euro) în total, cumpărate la mâna a doua de la Mallard, în Nottingham.

- Tortul de nuntă: 40 de lire sterline (aproximativ 47 de euro), de la M&S.

- Suportul pentru tort: 12 lire sterline (aproximativ 14 euro), de la Argos.

- Decorațiunile: aproximativ 70 de lire sterline (aproximativ 81 de euro), cumpărate de pe Amazon.

- Mâncarea: aproximativ 78 de lire sterline (aproximativ 91 de euro), din bugetul cuplului.

O parte importantă din economii a venit și din ajutorul familiilor. Mama lui Chloe i-a cumpărat rochia de mireasă drept cadou de nuntă, în timp ce tatăl lui Connor i-a cumpărat costumul.

Pentru petrecere, cei doi au ales un restaurant din Ipswich. Mâncarea pentru invitați a costat aproximativ 1.000 de lire sterline în total, însă invitații au fost informați dinainte că își vor achita singuri mesele.

Lecția pe care au învățat-o după nuntă

După experiența lor, Chloe și Connor spun că presiunea de a organiza „nunta perfectă” poate fi mai puțin importantă decât ceea ce își doresc cu adevărat mirii.

„Cel mai important lucru pe care l-am învățat este să nu uiți că este ziua ta. Nu pune presiune inutilă asupra ta încercând să-i faci pe toți ceilalți fericiți sau să te conformezi așteptărilor privind felul în care «ar trebui» să arate o nuntă. Păstrează în centrul evenimentului lucrurile care sunt importante pentru tine și partenerul tău”, au transmis cei doi.