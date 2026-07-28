Încearcă să adune sprijin pentru un guvern PSD fără voturile PNL și USR, ceea ce înseamnă că vor găsi sprijin ori la UDMR, ori la AUR.

Deocamdată, George Simion spune că parlamentarii AUR nu își vor da votul fără să facă parte din Guvern.

Sorin Grindeanu a declarat că are promisiuni de la două grupuri parlamentare că vor susține un guvern PSD și că este optimist că va face o majoritate după 15 august, chiar și fără PNL și USR, care vor să guverneze primii, într-o succesiune de cabinete minoritare.

Însă așa cum s-a dovedit la votul pentru Adrian Veștea, ca să treacă un guvern fără PNL, USR și AUR, social-democrații ar avea nevoie și de voturile UDMR, alături de toate celelalte grupuri parlamentare și neafiliații din Parlament. Președintele PSD va discuta în aceste zile cu președintele UDMR, Kelemen Hunor.

”Reporter: Deci sperați că UDMR se va răzgândi în această ecuație?

Sorin Grindeanu: De fiecare dată când vor exista voturi în plus față de cele 127 pe care le are PSD-ul în acest moment, voi comunica public. Sigur că avem în acest moment anumite acorduri parlamentare și cu alte grupuri din Parlament și că numărul e mai mare de 127 și o să comunicăm acest lucru”.

AUR l-a propus pe Sorin Grindeanu să devină cetățean de onoare al Timișului

Însă cei din UDMR par să își păstreze poziția și propun un guvern de ”armistițiu”, de tranziție, și exclud să voteze alături de suveraniști.

Cseke Attila, senator UDMR: ”Eu i-aș chema pe cei patru președinți și i-aș închide ca la alegerea Papei, până se găsește o soluție de compromis și să se iasă cu un guvern cu mandat deplin. Este prea mult de 3 luni de zile. De 3 luni de zile este un guvern interimar”.

Ionel Bogdan, deputat PNL: ”Eu personal nu cred că UDMR va merge într-un guvern alături de PSD, fără PNL și fără USR. În acest moment”.

În aceste condiții, PSD ar putea căuta voturi la AUR. George Simion spune că liderii din partid său poartă discuții cu celelalte partide ca să formeze un guvern, însă după ce ar avea loc alegeri anticipate și doar dacă AUR face parte din Executiv.

George Simion: ”Să nu-și închipuie unii și alții, cum au crezut probabil la tentativele Tomac și Veștea, că vor cumpăra la bucată parlamentari AUR. Sper că și-au învățat lecția”.

Între timp, președintele PSD le-a mulțumit celor din AUR că au votat amendamente propuse de PSD în aceste zile. Iar Sorin Grindeanu a fost propus de un consilier județean Timiș de la AUR să devină cetățean de onoare al județului.