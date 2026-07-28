Cât de des trebuie să faci duș vara. Dermatologii explică ce greșeli frecvente dăunează pielii

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Data publicării:
Data actualizării:
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Shutterstock

Vara, dușurile dese te pot face să te simți mai bine, dar nu sunt mereu cea mai bună alegere pentru pielea ta.

autor
Mădălina Cristea

Dermatologii atrag atenția asupra unor greșeli frecvente care pot provoca iritații, uscăciune sau chiar eczeme. Află cât de des ar trebui să faci duș, ce temperatură a apei este ideală și cât timp e recomandat să petreci sub jetul de apă. O rutină corectă de igienă îți poate menține pielea sănătoasă, chiar și în zilele toride.

Ce se întâmplă cu pielea ta vara

Pe timp de vară, pielea trece prin transformări semnificative, chiar dacă nu le observi imediat. Căldura, razele UV, umiditatea crescută și aerul condiționat afectează bariera naturală de protecție a pielii, ceea ce poate duce la iritații, uscăciune sau exces de sebum. De multe ori, problemele pe care le punem pe seama altor factori sunt, de fapt, legate de felul în care ne îngrijim pielea în sezonul cald.

În zilele caniculare, corpul produce mai multă transpirație pentru a se răcori. În paralel, glandele sebacee lucrează mai intens, iar porii se deschid pentru a permite evaporarea transpirației. Din această cauză, pielea poate părea mai grasă decât de obicei, dar în realitate se poate confrunta și cu deshidratarea din interior.

Soarele, chiar și când ești la umbră, accelerează îmbătrânirea pielii și poate provoca inflamații la nivel celular. În același timp, aerul condiționat usucă atmosfera din încăperi și contribuie la pierderea umidității naturale a pielii. Nici piscina sau marea nu ajută: clorul și sarea afectează pH-ul pielii, iar dacă nu îndepărtezi corect produsele cu SPF, porii pot deveni blocați, ducând la acnee sau iritații.

Așadar, pielea devine mai sensibilă și mai reactivă vara, iar rutina obișnuită de îngrijire ar putea să nu mai funcționeze la fel de bine. Mulți observă apariția eczemelor, a dermatitelor sau a uscăciunii în ciuda faptului că se spală des. Problema nu e frecvența, ci metoda: spălatul prea agresiv sau cu produse nepotrivite poate face mai mult rău decât bine.

Contrar a ceea ce am putea crede, dermatologii nu recomandă neapărat dușul zilnic. Chiar dacă transpiri mai mult, pielea nu are nevoie să fie spălată complet în fiecare zi, mai ales dacă este sensibilă. În zilele cu temperaturi foarte ridicate sau după efort fizic intens, e indicat un duș seara, pentru a îndepărta impuritățile acumulate peste zi, scrie Metrolinadermatology.com.

Dacă ai pielea uscată, poți alterna zilele cu duș complet cu zile în care doar cureți rapid zonele care transpiră cel mai mult, cum sunt axilele, zona intimă și picioarele. O lavetă sau un prosop umed pot fi suficiente pentru aceste spălări intermediare. În cazul în care te confrunți cu afecțiuni precum eczeme sau psoriazis, e important să ceri sfatul unui dermatolog înainte de a-ți stabili rutina zilnică.

Cel mai bine e să îți asculți corpul. Dacă pielea e uscată, te strânge sau apare mâncărimea după baie, e posibil ca rutina actuală să nu mai fie potrivită. Ajusteaz-o treptat și folosește produse blânde, fără parfum sau alcool, care să mențină bariera naturală a pielii sănătoasă și protejată în sezonul cald.


Cât timp este recomandat să stăm sub duș vara și ce temperatură a apei alegem

Vara, când simțim nevoia să ne răcorim constant, e tentant să stăm minute în șir sub duș. Totuși, dermatologii avertizează că timpul petrecut sub apă trebuie limitat. Indiferent de anotimp, dușurile nu ar trebui să dureze mai mult de 10 minute. După acest interval, stratul protector al pielii începe să fie afectat, iar uleiurile naturale esențiale pentru hidratare sunt eliminate. Rezultatul? Uscăciune, mâncărime, sensibilitate și, în cazuri mai grave, inflamații sau iritații.

Vara, riscul este chiar mai mare. Căldura, transpirația și razele UV deja slăbesc bariera pielii, iar un duș prelungit, mai ales cu apă caldă, poate agrava problemele. În plus, o baie lungă cu apă fierbinte îți crește temperatura corporală, ceea ce înseamnă că s-ar putea să începi să transpiri imediat după ce ai terminat.

Pentru a profita de beneficiile unui duș fără efecte negative, specialiștii recomandă o strategie simplă de împărțire a timpului: 2-3 minute pentru umezire și aplicarea gelului de duș, alte 3-4 minute pentru curățarea propriu-zisă și 2-3 minute pentru clătire. Dacă vrei o senzație de răcorire, poți încheia cu 30-60 de secunde de apă rece.

Când vine vorba despre temperatura apei, și aici e nevoie de echilibru. Academia Americană de Dermatologie ne sfătuiește să evităm apa fierbinte, chiar dacă pare relaxantă. Temperaturile ridicate usucă pielea, distrug uleiurile naturale și pot declanșa iritații. În schimb, apa călduță este ideală pentru spălare, iar o clătire finală cu apă rece ajută la tonifierea pielii, închide porii și reduce roșeața.

Apa rece mai are un avantaj vara: calmează pielea inflamată sau cu mâncărimi. Totuși, dacă ai pielea sensibilă, o temperatură prea scăzută poate cauza disconfort. Cel mai bine este să găsești o variantă care îți oferă confort fără să-ți agreseze pielea, conform Healthline.com.


Greșeli frecvente după duș care pot afecta pielea. Ce să nu mai faci vara

Obiceiurile pe care le ai imediat după ce ieși de la duș pot face o mare diferență pentru sănătatea pielii tale, mai ales vara, când pielea este mai sensibilă din cauza căldurii, transpirației și expunerii la soare. De multe ori, problemele precum uscăciunea, iritațiile sau senzația de disconfort apar nu din cauza dușului în sine, ci a pașilor greșiți care urmează.

Una dintre cele mai des întâlnite greșeli este uscarea agresivă cu prosopul. Multe persoane freacă energic pielea, încercând să se usuce cât mai repede. Însă această frecare poate irita stratul superior al pielii, mai ales când e deja afectată de soare sau temperaturi ridicate. În loc să freci, tamponează ușor pielea cu prosopul pentru a îndepărta excesul de apă fără să provoci daune.

Un alt obicei greșit este amânarea aplicării cremei hidratante. Dermatologii recomandă ca loțiunea sau crema să fie aplicată pe pielea încă umedă, ideal în primele 3 minute după duș. Acest pas ajută la „blocarea” umidității în piele și previne uscăciunea. Dacă aștepți ca pielea să se usuce complet, crema nu va mai fi la fel de eficientă.

Vara, mulți renunță complet la crema hidratantă, crezând că, din cauza transpirației, pielea este deja suficient de „hidratată”. Fals. De fapt, pielea poate fi deshidratată din interior, chiar dacă pare grasă la exterior. O cremă ușoară, cu textură lejeră, este esențială pentru a menține echilibrul hidric al pielii.

Un alt aspect ignorat este folosirea acelorași produse de duș ca în sezonul rece. Gelurile parfumate sau cele cu alcool pot irita pielea vara, mai ales după expunerea la soare. Alege produse blânde, fără parfum sintetic sau coloranți, care curăță eficient, dar fără să agreseze.

Temperatura camerei după duș contează și ea. Dacă ieși dintr-un duș răcoros într-un spațiu fierbinte, vei începe imediat să transpiri din nou. Ideal e să te usuci într-un loc bine aerisit sau mai răcoros, pentru a prelungi senzația de prospețime.

Ultima greșeală frecventă: te îmbraci prea repede. Vara, pielea are nevoie de câteva minute ca să se usuce complet și să respire. Îmbrăcarea imediată, mai ales cu haine strâmte sau sintetice, poate favoriza apariția iritațiilor sau chiar a infecțiilor fungice.

Etichete: dus, igiena, transpiratie, vara,

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