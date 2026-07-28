„Veniturile din exploatare, excluzând sumele provenite din transferurile de jucători, au ajuns la 1,221 miliarde de euro, în creștere cu 3,1% față de exercițiul financiar anterior”, a declarat clubul spaniol într-un comunicat, potrivit Agerpres.

„Real Madrid a depășit astfel pragul de 1,2 miliarde de euro pentru prima dată, cifre pe care nicio altă organizație sportivă din lume nu le-a atins până în prezent, consolidând poziția clubului de lider al veniturilor în industria sportului”, a precizat gruparea.

Clubul madrilen a raportat un profit net de 26 de milioane de euro, o creștere de 8% față de sezonul 2024/2025.

Performanța financiară solidă a fost susținută de noile contracte de sponsorizare și de veniturile sporite generate de stadionul recent renovat, Santiago Bernabéu, care au crescut cu 11%, ajungând la 363 de milioane de euro.

Pe plan sportiv, însă, Real Madrid vine după un sezon dificil, care a determinat clubul să fie activ pe piața transferurilor, aducându-i pe mijlocașul portughez Bernardo Silva, fundașul stânga spaniol Marc Cucurella și fundașul francez Ibrahima Konate, pe lângă numirea antrenorului Jose Mourinho.

Potrivit mai multor surse media, Real Madrid ar fi ajuns, de asemenea, la un acord cu extrema ivoriană a echipei RB Leipzig, Yan Diomande.