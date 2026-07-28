UEFA, organismul de conducere al fotbalului european, a reacționat cu vehemență la propunerile FIFA de a atrage investiții private pentru competițiile sale, inclusiv pentru Cupa Mondială, scrie BBC.

FIFA – forul mondial care guvernează acest sport – a anunțat că intenționează să majoreze fondurile destinate „dezvoltării fotbalului” la peste 10 miliarde de dolari și să invite investitori externi să participe la o nouă inițiativă.

Informația a fost publicată inițial de Financial Times și The Times. Acesta din urmă a susținut că planurile i-ar putea aduce președintelui FIFA, Gianni Infantino, câștiguri personale de ordinul zecilor de milioane de euro.

Într-un comunicat detaliat privind aceste propuneri, FIFA precizează că va „invita părți terțe să realizeze investiții minoritare, fără drept de control” într-o nouă filială – FIFA Forward Enterprise (FFE) – cu scopul de a „consolida” operațiunile comerciale și pe cele legate de organizarea evenimentelor.

Infantino a declarat că toate națiunile ar trebui să beneficieze de bogăția pe care o generează fotbalul.

„Anumite segmente ale acestui sport au transformat popularitatea sa într-o valoare comercială remarcabilă; salutăm acest succes și ne dorim ca el să continue, deoarece aduce beneficii întregului fenomen fotbalistic”, a afirmat el.

„Datoria noastră este să ne asigurăm că și restul fotbalului se dezvoltă în paralel: FIFA există pentru a sprijini o dezvoltare durabilă și incluzivă în fiecare colț al lumii”.

Cu toate acestea, UEFA a emis un comunicat în care critică propunerile, susținând că acestea „depășesc o limită”.

UEFA consideră acest anunț un pas exagerat și avertizează asupra riscului unei extinderi suplimentare a competițiilor FIFA – atât ca amploare, cât și ca frecvență – în scopul creșterii veniturilor, ceea ce ar putea amenința propriile sale competiții extrem de profitabile.

UEFA: ”Sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt bunuri de tranzacționat”

„Se depășește astfel o limită pe care instituțiile care guvernează fotbalul nu ar trebui să o încalce niciodată”, a declarat UEFA.

„UEFA tratează această chestiune cu maximă seriozitate. La fel ar trebui să procedeze toate asociațiile naționale de fotbal și toate părțile interesate cărora le pasă de viitorul acestui sport”.

„Sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt bunuri de tranzacționat – mai ales în absența totală a transparenței cu privire la cine obține câștiguri financiare. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului”. „Nu este dreptul FIFA de a o vinde” – mai spune UEFA.

FIFA afirmă că și-ar păstra controlul asupra FFE, „precum și autoritatea exclusivă asupra guvernanței fotbalului, competițiilor, calendarului meciurilor internaționale și tuturor deciziilor de reglementare și celor sportive”.

Este posibil ca această chestiune să fie discutată la următoarea reuniune a Consiliului FIFA, din toamnă, și ulterior în contextul Cupei Intercontinentale FIFA din decembrie, competiție la care va participa câștigătoarea Ligii Campionilor, Paris St-Germain.

Propunerea ar putea fi supusă votului celor 211 membri în cadrul Congresului FIFA din Maroc, programat pentru luna martie a anului viitor.