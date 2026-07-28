Cum arată vila de 85 de milioane de dolari din Florida, inspirată de filmele cu James Bond. Are o piscină de 29 de metri

O vilă inspirată de universul James Bond a fost scoasă la vânzare în Florida pentru 85 de milioane de dolari. Proprietatea are pasaje secrete, un spa inspirat de jungla amazoniană, o sală de poker și este amplasată într-un cartier al miliardarilor.

În spatele unor porți păzite permanent de foști militari și membri ai trupelor de elită Navy SEALs, Stone Creek Ranch a devenit noul simbol al luxului american. Printre locuitorii cartierului se numără actorul Mark Wahlberg, miliardarul Steve Cohen, fondatorul Rockstar Energy, Russ Weiner, și starul NFL Khalil Mack, scrie Fox News. Vila de 85 de milioane de dolari impresionează prin pasaje secrete, o sală de poker ascunsă, un spa inspirat de pădurea tropicală și un teren privat de aproximativ un hectar. „Aceasta este, fără îndoială, cea mai prestigioasă adresă din sudul Floridei în acest moment. Ceea ce face această comunitate atât de extraordinară este faptul că, în urmă cu opt ani, era o comoară ascunsă despre care știau foarte puțini oameni. Între timp, a evoluat enorm, atât prin nivelul celebrităților și liderilor din afaceri care aleg să locuiască aici, cât și prin calitatea proprietăților pe care le putem oferi acum”, a declarat pentru Fox News Digital Senada Adzem, agentul care reprezintă proprietatea. Delray Beach, noul magnet pentru miliardarii din întreaga lume Potrivit Senadei Adzem, Delray Beach a devenit una dintre cele mai căutate destinații pentru marile averi ale lumii, datorită discreției și intimității pe care le oferă. Recomandări Video Suspectul principal al crimei din Vaslui ar fi minor. A omorât o bătrâna de 91 ...

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Villa Skyfall, a James Bond-inspired mansion by Aldo and Fiorenna Stark in Delray Beach, Florida, is on sale for $85 million. https://t.co/AclIlSds9K — Business Insider (@BusinessInsider) July 12, 2026

„Delray Beach atrage acum bogați din întreaga lume și este o destinație specială, mult mai liniștită și mai discretă decât Miami sau Palm Beach. Mulți dintre clienții noștri apreciază faptul că, în Stone Creek Ranch, pot avea domenii vaste și foarte multă intimitate. Sunt departe de privirile curioșilor și se simt în siguranță”, a adăugat Adzem. Construită pe un singur nivel, vila are un salon principal cu o înălțime de aproape 10 metri, iluminat de candelabre din cristal și pereți din onix retroiluminat. Proprietatea mai include o galerie auto amenajată ca un muzeu, un spa inspirat de pădurea amazoniană, o sală secretă de poker și o piscină de aproape 29 de metri lungime, încadrată de cabane de lux, vetre de foc și grădini tropicale. Fiecare element arhitectural este gândit pentru a crea un efect spectaculos, transformând piatra, lemnul, sticla, apa și lumina într-o experiență unică. „A fost proiectată pentru a lăsa un miliardar cu gura căscată. Am vrut ca întregul concept de promovare să fie extrem de elegant și sofisticat. Nu ne adresăm publicului larg, ci unui cumpărător foarte specific, care apreciază ceea ce oferă această proprietate. Și oferă enorm, din toate punctele de vedere. Este o proprietate unică, un adevărat trofeu”, a spus Adzem. Construită în doar 14 luni și livrată „la cheie” Potrivit acesteia, un proiect de asemenea dimensiuni necesită, în mod normal, între patru și cinci ani pentru a fi finalizat. Totuși, Villa Skyfall a fost construită în doar 14 luni.

Introducing Villa Skyfall, an $85 million architectural masterpiece inspired by the sophistication of James Bond.



Set across 2.5 private lakefront acres in Stone Creek Ranch, every detail has been meticulously crafted to deliver a lifestyle beyond imagination. From its museum… pic.twitter.com/cVR336dVOe — BILLIONAIRE COLLECTION ® (@BillionMagazine) July 10, 2026

Prețul de 85 de milioane de dolari include absolut tot: mobilierul, barurile și bucătăriile complet echipate, genți de lux Chanel, Dior și Hermès în dressinguri și chiar periuțe de dinți electrice în fiecare dintre cele 12 băi ale locuinței. „Clienții cu averi foarte mari își doresc acum proprietăți premium, complet pregătite pentru mutare. Vor să vină doar cu hainele și obiectele personale. Tot restul trebuie să fie deja pus la dispoziția lor. Sunt obișnuiți să găsească totul pregătit la cel mai înalt nivel, iar acest lucru contribuie la farmecul proprietății”, a explicat agenta imobiliară. Cine sunt cumpărătorii interesați de proprietățile de lux din Florida Interesul pentru vilă vine în special din partea persoanelor foarte bogate care părăsesc statele americane cu taxe ridicate. Printre potențialii cumpărători se numără fondatori de companii din tehnologie, directori din domeniul financiar și antreprenori aflați în pragul pensionării, care caută proprietăți private pentru familiile lor. „Vedem tot mai mulți antreprenori care urmează să se pensioneze și își doresc un refugiu pentru ei și familiile lor, dar și oameni cărora le place să organizeze evenimente. Florida oferă avantaje fiscale importante, așa că avem clienți din California, New York și Connecticut. Cei mai mulți provin din domeniile financiar și tehnologic, dar am avut și câteva celebrități interesate”, a precizat Adzem. Potrivit acesteia, dacă se va vinde la prețul cerut de 85 de milioane de dolari, proprietatea ar putea stabili un nou record pentru Delray Beach. În timp ce cumpărătorii obișnuiți din Statele Unite se confruntă cu dobânzi ridicate și o piață imobiliară dificilă, segmentul de lux continuă să fie extrem de dinamic, iar cei foarte bogați își păstrează încrederea în investițiile imobiliare din sudul Floridei.

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