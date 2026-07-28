Cum arată vila de 85 de milioane de dolari din Florida, inspirată de filmele cu James Bond. Are o piscină de 29 de metri

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
Screenshot 2026 07 28 164020
FOXBusiness

O vilă inspirată de universul James Bond a fost scoasă la vânzare în Florida pentru 85 de milioane de dolari. Proprietatea are pasaje secrete, un spa inspirat de jungla amazoniană, o sală de poker și este amplasată într-un cartier al miliardarilor.

autor
Mihaela Ivăncică

În spatele unor porți păzite permanent de foști militari și membri ai trupelor de elită Navy SEALs, Stone Creek Ranch a devenit noul simbol al luxului american. Printre locuitorii cartierului se numără actorul Mark Wahlberg, miliardarul Steve Cohen, fondatorul Rockstar Energy, Russ Weiner, și starul NFL Khalil Mack, scrie Fox News.

Vila de 85 de milioane de dolari impresionează prin pasaje secrete, o sală de poker ascunsă, un spa inspirat de pădurea tropicală și un teren privat de aproximativ un hectar.

„Aceasta este, fără îndoială, cea mai prestigioasă adresă din sudul Floridei în acest moment. Ceea ce face această comunitate atât de extraordinară este faptul că, în urmă cu opt ani, era o comoară ascunsă despre care știau foarte puțini oameni. Între timp, a evoluat enorm, atât prin nivelul celebrităților și liderilor din afaceri care aleg să locuiască aici, cât și prin calitatea proprietăților pe care le putem oferi acum”, a declarat pentru Fox News Digital Senada Adzem, agentul care reprezintă proprietatea.

Delray Beach, noul magnet pentru miliardarii din întreaga lume

Potrivit Senadei Adzem, Delray Beach a devenit una dintre cele mai căutate destinații pentru marile averi ale lumii, datorită discreției și intimității pe care le oferă.

Recomandări Video

„Delray Beach atrage acum bogați din întreaga lume și este o destinație specială, mult mai liniștită și mai discretă decât Miami sau Palm Beach. Mulți dintre clienții noștri apreciază faptul că, în Stone Creek Ranch, pot avea domenii vaste și foarte multă intimitate. Sunt departe de privirile curioșilor și se simt în siguranță”, a adăugat Adzem.

Construită pe un singur nivel, vila are un salon principal cu o înălțime de aproape 10 metri, iluminat de candelabre din cristal și pereți din onix retroiluminat. Proprietatea mai include o galerie auto amenajată ca un muzeu, un spa inspirat de pădurea amazoniană, o sală secretă de poker și o piscină de aproape 29 de metri lungime, încadrată de cabane de lux, vetre de foc și grădini tropicale.

Fiecare element arhitectural este gândit pentru a crea un efect spectaculos, transformând piatra, lemnul, sticla, apa și lumina într-o experiență unică.

„A fost proiectată pentru a lăsa un miliardar cu gura căscată. Am vrut ca întregul concept de promovare să fie extrem de elegant și sofisticat. Nu ne adresăm publicului larg, ci unui cumpărător foarte specific, care apreciază ceea ce oferă această proprietate. Și oferă enorm, din toate punctele de vedere. Este o proprietate unică, un adevărat trofeu”, a spus Adzem.

Construită în doar 14 luni și livrată „la cheie”

Potrivit acesteia, un proiect de asemenea dimensiuni necesită, în mod normal, între patru și cinci ani pentru a fi finalizat. Totuși, Villa Skyfall a fost construită în doar 14 luni.

Prețul de 85 de milioane de dolari include absolut tot: mobilierul, barurile și bucătăriile complet echipate, genți de lux Chanel, Dior și Hermès în dressinguri și chiar periuțe de dinți electrice în fiecare dintre cele 12 băi ale locuinței.

„Clienții cu averi foarte mari își doresc acum proprietăți premium, complet pregătite pentru mutare. Vor să vină doar cu hainele și obiectele personale. Tot restul trebuie să fie deja pus la dispoziția lor. Sunt obișnuiți să găsească totul pregătit la cel mai înalt nivel, iar acest lucru contribuie la farmecul proprietății”, a explicat agenta imobiliară.

Cine sunt cumpărătorii interesați de proprietățile de lux din Florida

Interesul pentru vilă vine în special din partea persoanelor foarte bogate care părăsesc statele americane cu taxe ridicate. Printre potențialii cumpărători se numără fondatori de companii din tehnologie, directori din domeniul financiar și antreprenori aflați în pragul pensionării, care caută proprietăți private pentru familiile lor.

„Vedem tot mai mulți antreprenori care urmează să se pensioneze și își doresc un refugiu pentru ei și familiile lor, dar și oameni cărora le place să organizeze evenimente. Florida oferă avantaje fiscale importante, așa că avem clienți din California, New York și Connecticut. Cei mai mulți provin din domeniile financiar și tehnologic, dar am avut și câteva celebrități interesate”, a precizat Adzem.

Potrivit acesteia, dacă se va vinde la prețul cerut de 85 de milioane de dolari, proprietatea ar putea stabili un nou record pentru Delray Beach.

În timp ce cumpărătorii obișnuiți din Statele Unite se confruntă cu dobânzi ridicate și o piață imobiliară dificilă, segmentul de lux continuă să fie extrem de dinamic, iar cei foarte bogați își păstrează încrederea în investițiile imobiliare din sudul Floridei.

Sursa: Fox News

Etichete: milionari, vila, Florida,

Articol recomandat de sport.ro
Vladimir Putin exultă: „Toate restricțiile au fost ridicate!”
Vladimir Putin exultă: „Toate restricțiile au fost ridicate!”
Citește și...
Stiri Diverse
Un avion Airbus a parcurs peste 23.000 de kilometri fără oprire între două orașe. Zborul a durat peste 24 de ore

Airbus, cel mai mare producător de aeronave din lume, a finalizat un zbor de probă maraton de peste 24 de ore, iar un avion pe distanţe lungi modificat A350 a aterizat în Franţa marţi, de la Melbourne, transmite Reuters.

Stiri Diverse
Cât de des trebuie să faci duș vara. Dermatologii explică ce greșeli frecvente dăunează pielii

Vara, dușurile dese te pot face să te simți mai bine, dar nu sunt mereu cea mai bună alegere pentru pielea ta.
Stiri Diverse
Obiceiurile secrete care îți păstrează casa curată de la sine. Ce trebuie să faci zilnic pentru întreținerea casei

Menținerea curățeniei în casă zi de zi poate părea o corvoadă, însă nu trebuie să îți ocupe tot timpul. 

Recomandări
Stiri Sanatate
Greva generală în Sănătate. Liderii Federaţiei ''Solidaritatea Sanitară'' se află la Ministerul Sănătăţii pentru negocieri

Sanitas a declanșat, marţi, 28 iulie, greva generală în semn de protest faţă de Legea salarizării, despre care reprezentanţii federaţiei spun că perpetuează inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem. 

Stiri Economice
Comisia de buget a avizat împrumutul SAFE de 16,68 miliarde de euro. Proiectul merge în plenul Camerei Deputaților

Comisia de buget a Camerei Deputaţilor a dat raport favorabil, marţi, proiectului de aprobare a Acordului de împrumut (SAFE) între Uniunea Europeană şi România, în valoare de 16.680.055.394 euro.

Stiri Economice
Probleme în lanț pentru TAROM. Dacă nu dovedește că se poate susține financiar până în decembrie, pierde ajutorul de stat

Comisia Europeană va retrage ajutorul de stat pentru TAROM dacă la finalul lunii decembrie 2026 compania nu reuşeşte să demonstreze viabilitate, a declarat, marţi, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 Iulie 2026

52:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 14 | Echilibrul digestiv în sezonul cald

34:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Florin Tănase și Cătălin Cîrjan, cei mai buni din Superliga: „E greu”

Sport

„Cutremur“ în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo și-a comunicat decizia clubului: „Îmi pare rău“