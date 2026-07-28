Un nou val de caniculă riscă să reaprindă focurile, care până acum au dus la evacuarea a 220.000 de persoane. Sunt zeci de mii de hectare arse, sute de case distruse și aproape 100 de pompieri răniți.

Căldura care a revenit în sud-vestul Franței alimentează focurile.

Corespondent Știrile ProTV: „Pompierii au, în acest moment, pe de-o parte, vântul care s-a pornit destul de puternic și amenință să ducă flăcările mult mai departe, să le extindă, iar, pe de altă parte, canicula. Sunt 38 de grade Celsius. Vedeți, sunt multe avioane care intervin în acest moment să stingă flăcările. Chiar acum câteva minute două focare s-au aprins acolo.”

Avioanele și pompierii duc o luptă inegală cu focul nimicitor. Imaginile filmate din dronă arată proporțiile dezastrului.

Corespondent Știrile ProTV: „Totul s-a făcut scrum. Teracota a căzut, țiglele au căzut. Mai vedem doar cadrele de la două scaune, caloriferele, ce era din fier, restul, totul s-a pârjolit, totul este scrum. Pereții au rămas în picioare. Pare desprins dintr-un film de groază peisajul. Aici, în spate, totul a ars.”

Corespondent Știrile ProTV: „Priviți ce a mai rămas din mașina acestor oameni. Doar carcasa, restul e scrum, până și scaunele s-au topit, restul e scrum. Pare că a fost un garaj aici. Dacă ne apropiem, vedem alte utilaje, acolo pare a fi un tractor, acolo a mai rămas doar scheletul din fier, în rest s-a topit totul.”

Jerome Steffe, primarul localității Cestas: „Nu am mai văzut niciodată așa ceva în Franța. Cred că este incendiul secolului.”

În regiunile Gironde și Landes mai sunt drumuri blocate și localități unde accesul este restricționat.

Corespondent Știrile ProTV: „Suntem în localitatea Lege-Cap-Ferret, mergem de ceva vreme pe străzi și nu este nimeni. Satul este pustiu. Este una dintre localitățile evacuate, oamenii au fost obligați să plece din casele lor și, dacă îndreptăm puțin camera pe străzi, vedem că nu este nimeni.”

Pompier: „Obiectivul nostru este să izolăm focul.”

Peste 150.000 de hectare de pădure sunt acoperite de cenușă. Iar numărătoarea nu s-a oprit.

Corespondent Știrile ProTV: „Peisajul este de-a dreptul sinistru. Pădurea în care ne aflăm a ars cu totul, în bătaia soarelui încă se mai vede fumul. Copacii au ars până aproape de vârf, iar, dacă ne apropiem, totul s-a transformat în cenușă la sol. Deși pare că totul e scrum în jur, încă se mai aprind mici focare. Aici, de exemplu, vedem un foc, efectiv pământul arde. Mai vedem și acolo un alt loc din care este fum.”

În adăposturile din Bordeaux sunt mii de oameni care așteaptă vestea că se pot întoarce la casele lor. Printre ei sunt și zeci de români.

Administratorul acestui centru este Aurelien, un francez care a învățat la Academia de Studii Economice din București.

Aurelien Binet, administratorul unuia dintre centrele pentru refugiați: „Acum avem 2.000 de persoane. Capacitatea maximă este de aproape 25.000, dar avem locuri, în total, pentru 40.000 (de oameni).”

Leonard Velicu, președintele Asociației Eurrom: „Cei care vin aici au facilități la duș, au... dacă au copii au pampers, au șampon, produse de primă necesitate, au haine de schimb, au încălțăminte, au hrană.”

În zona mistuită de flăcări a ajuns și președintele francez.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Vă mulțumesc din tot sufletul și exprim aici recunoștința întregii națiuni, pentru că știu că ultimele zile au fost foarte dure. Este cea mai gravă situație de după al Doilea Război Mondial.”

Iar șeful Guvernului francez a atras atenția că multe incendii sunt provocate de neglijența oamenilor.