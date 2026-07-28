Acum, cei care nu-și refac fațadele riscă să un impozit mărit cu până la 500%. Și în Timișoara este folosită o astfel de sancțiune, iar acolo majoritatea clădirilor din centru au fost reabilitate și atrag afaceri și turiști.

O clădire veche de peste 100 de ani a găzduit Casa de Asigurări de Sănătate și Consulatul Ungariei. Acum e în paragină și uneori aici se adăpostesc oameni ai străzii, iar în ultimii ani s-au produs mai multe incendii.

Matei Sumbasacu, inginer constructor: ”Sunt două probleme cu acest tip de clădiri. Ele sunt un pericol pentru siguranța publică și sunt de asemenea oportunități ratate, nu este acceptabil ca în centrul Bucureștiului să avem astfel de clădiri care pot găzdui servicii publice, locuințe, dar care să nu fie utilizate”.

Sute de clădiri sunt în această situație. Doar în Sectorul 1, de la începutul anului, polițiștii locali au identificat 386 de clădiri cu fațade degradate și au trimis 936 de somații proprietarilor pentru a le repara.

Iar în Sectorul 3, peste 300 de clădiri sunt taxate în prezent cu supraimpozite de până la 500%. De exemplu, în cazul unei case cu fațada degradată unde impozitul în mod normal ar fi de 1.000 de lei, supraimpozitarea de 500% l-ar obliga pe proprietar să plătească un impozit de 6.000 de lei.

5 ani fără impozite pentru cei din Timișoara care își reabilitează clădirile

Iulian Ilie, director Taxe și Impozite Sector 3: ”În momentul în care au efectuat lucrările de modernizare, renovare a fațadei respective, ne anunță, noi constatăm aducerea la îndeplinire a acelor măsuri și de la 1 ianuarie a anului viitor supraimpozitarea nu se mai aplică”.

Acum, Primăria Capitalei propune un nou program pentru reabilitarea clădirilor degradate din zonele protejate ale orașului, care prevede prioritizarea imobilelor, sprijin financiar pentru proprietari și intervenții rapide în cazul fațadelor care pun în pericol trecătorii.

Emil Ivănescu, membru Ordinul Arhitecților București: ”E important și să găsim modalități rapide și de a pune un ornament sau de a curăța o fațadă sau când un locatar vede că are o problemă să nu pună o schelă și să se trezească cu poliția rapid”.

În Timișoara, supraimpozitarea, dar și răsplata celor care și-au refăcut clădirile au dat roade.

Ruben Lațcău, viceprimar Timișoara: ”Există o supraimpozitare pentru cei care nu au fațada îngrijită, care poate să meargă până la 5 ori impozitul. După ce ai reabilitat clădirea, 5 ani ești scutit de la impozit”.

90% din clădirile din centrul orașului au fost astfel reabilitate.