Secretul unei ciorbe reușite stă în momentul în care adaugi dovleceii, dar și în felul în care încorporezi smântâna și gălbenușul, ca să obții o zeamă fină, cremoasă, fără să se brânzească. Află cum o pregătești pas cu pas și ce verdețuri îi dau gustul acela proaspăt, de vară.

De ce ciorba de dovlecei este vedeta răcoroasă a sezonului cald

Dovlecelul este una dintre legumele care se simt cel mai bine în rețetele de vară. În lunile calde, mai ales din iulie până în septembrie, se găsesc ușor exemplare tinere, fragede, cu coajă subțire, care nici nu trebuie curățate. Pentru ciorbă, sunt ideale: se gătesc repede, își păstrează culoarea și au o textură plăcută. Mai există și un avantaj practic. Dovleceii nu au nevoie de fierbere îndelungată, așa că nici bucătăria nu se încălzește inutil în zilele caniculare.

Ciorba are o consistență ușoară și tocmai de aici vine senzația de preparat răcoros. Dovlecelul conține foarte multă apă, iar zeama rămâne lejeră chiar dacă este dreasă cu puțină smântână și gălbenuș. Acestea fac ciorba mai cremoasă, dar nu o transformă într-o mâncare grea. Lămâia completează foarte bine gustul și taie senzația grasă a smântânii, iar verdețurile aduc prospețime. O porție poate fi servită simplu, cu pâine prăjită sau câteva crutoane, fără să mai aibă nevoie de garnituri consistente.

Un alt avantaj este că nu trebuie neapărat mâncată fierbinte. Ciorba de dovlecei este foarte bună și călduță, după ce s-a odihnit 10-15 minute, iar aromele de lămâie și verdeață se simt chiar mai bine. Poate fi servită și rece. După răcire, pune-o într-un recipient acoperit și păstreaz-o la frigider. Dacă devine prea densă, adaugă treptat una-două linguri de apă rece sau supă clară și amestecă.

Gustul poate fi schimbat foarte ușor din verdețuri. Mărarul îi dă nota clasică, busuiocul o duce într-o direcție mai mediteraneeană, menta îi accentuează prospețimea, iar tarhonul aduce o aromă mai intensă. Baza poate fi făcută cu supă de legume sau cu supă limpede de pui. Nu săra însă prea mult de la început. Pe măsură ce fierbe, zeama scade ușor, iar gustul se concentrează. Sarea se potrivește cel mai bine la final, după ce ai adăugat smântâna, lămâia și verdețurile.

Cum se prepară

Pentru aproximativ șase porții ai nevoie de:

· 1 kg de dovlecei mici sau medii

· 1 ceapă, aproximativ 150 g

· 1 morcov

· 1 tijă de țelină sau 60-70 g țelină-rădăcină

· partea albă de la un praz mic sau 3 fire de ceapă verde

· 2 căței de usturoi

· 1 cartof mediu

· 2 linguri de ulei

· 1,4 litri supă clară de legume sau de pui

· 200 g smântână fermentată, aproximativ 20% grăsime

· 2 gălbenușuri

· 1-2 linguri suc de lămâie

· 3 linguri de mărar și pătrunjel tocate

· sare și piper

1. Pregătește dovleceii

Spală dovleceii și taie capetele. Dacă sunt tineri și au coaja fină, nu este nevoie să îi cureți. Taie-i în cuburi de aproximativ 1,5-2 cm. Încearcă să păstrezi bucățile apropiate ca dimensiune, ca să se gătească în același timp. Dacă ai un dovlecel mai mare, cu multe semințe și centru apos, îndepărtează acea parte înainte de tăiere.

2. Pregătește baza ciorbei

Încinge uleiul la foc mediu spre mic și pune ceapa, morcovul, țelina și prazul, toate tocate mărunt. Adaugă un praf de sare și gătește aproximativ 7-8 minute. Legumele trebuie să se înmoaie, nu să se rumenească puternic. Usturoiul se pune la final și se lasă doar 30-45 de secunde, cât să își elibereze aroma.

3. Fierbe mai întâi cartoful și legumele tari

Toarnă supa clară în oală și adaugă cartoful tăiat în cubulețe. Lasă lichidul să ajungă la punctul de fierbere, apoi redu focul. Fierbe liniștit aproximativ 8-10 minute, până când cartoful și morcovul sunt aproape gătiți. Nu este nevoie de un clocot puternic. O fierbere domoală păstrează mai bine forma legumelor.

4. Adaugă dovleceii la final

Pune dovleceii doar când cartoful este aproape gata. Mai fierbe ciorba 6-8 minute, cu capacul ușor întredeschis. Verifică după aproximativ 5 minute. Dovlecelul trebuie să fie fraged, dar să nu se destrame când îl atingi cu lingura. Oprește focul imediat ce a ajuns la textura dorită. Va continua să se gătească puțin și din căldura rămasă în oală.

5. Drege ciorba fără să se taie

Într-un bol încăpător amestecă:

· 200 g smântână

· 2 gălbenușuri

· 1 lingură de suc de lămâie

Lasă ciorba 2-3 minute după ce ai oprit focul.

Adaugă apoi în bol câte puțină zeamă fierbinte, în fir subțire, amestecând continuu. Repetă de trei-patru ori, până când amestecul cu smântână devine cald. Toarnă-l apoi încet în oală și amestecă. Mai pune ciorba pe foc foarte mic pentru 2-3 minute, dar nu o lăsa să clocotească. Așa eviți ca gălbenușul și smântâna să se taie.

6. Potrivește gustul la final

Oprește focul și adaugă mărarul și pătrunjelul. Potrivește de sare, piper și lămâie. Pune zeama de lămâie treptat și gustă de fiecare dată, pentru că smântâna aduce deja puțină aciditate. Lasă ciorba să stea aproximativ 10 minute înainte de servire. În acest timp, aromele se așază, iar verdețurile își lasă gustul în zeamă. Vara, o poți servi călduță, la temperatura camerei sau chiar rece, cu verdeață proaspătă deasupra și, dacă vrei, câteva felii de pâine prăjită.

Ingrediente de bază. Ce legume dau cea mai bună aromă bazei de ciorbă

O bază gustoasă pentru ciorba de dovlecei pornește simplu, de la ceapă, morcov și țelină. Ceapa aduce dulceață, morcovul echilibrează gustul, iar țelina dă acea aromă vegetală care face zeama să pară completă chiar și atunci când folosești doar apă sau o supă foarte ușoară. Pentru aproximativ șase porții, o ceapă, un morcov și o tijă de țelină sunt suficiente. Nu trebuie respectate proporții rigide. Important este ca baza să dea gust, fără să acopere dovlecelul.

Prazul sau ceapa verde pot completa foarte bine această combinație. Partea albă a prazului are un gust mai blând decât ceapa obișnuită și merge bine într-o ciorbă delicată. Dacă folosești ceapă verde, partea albă poate fi călită împreună cu legumele, iar câteva rondele verzi pot fi păstrate pentru final. Nu exagera însă cu toate deodată. O jumătate de praz mic sau trei fire de ceapă verde sunt suficiente lângă ceapa de bază.

Usturoiul se adaugă mai târziu, după ce legumele s-au înmuiat. Pentru o oală de șase porții sunt suficienți doi căței tocați fin. Lasă-i doar 30-45 de secunde în ulei, cât să își elibereze aroma. Dacă intră de la început, se pot rumeni prea tare și pot da un gust amar. Cartoful este opțional, dar foarte util dacă vrei ca zeama să aibă puțin mai mult corp. Un cartof mediu, tăiat în cubulețe, este suficient. Pe măsură ce fierbe, eliberează puțin amidon și leagă discret ciorba, fără să fie nevoie de făină.

Poți adăuga și puțin ardei gras, cel mult jumătate, dacă îți place o bază mai dulce. Roșia, în schimb, schimbă atât culoarea, cât și aciditatea preparatului. Pentru această variantă alb-verzuie, dreasă cu smântână, este mai potrivită o bază simplă de ceapă, rădăcinoase și usturoi. Și dovleceii trebuie aleși cu atenție. Cei mici sau medii, tari, lucioși și fără zone moi sunt cei mai potriviți. Dacă sunt tineri, coaja poate rămâne, pentru că este fragedă și ajută bucățile să își păstreze mai bine forma.

La dovleceii mari, cu semințe tari și centru fibros, îndepărtează miezul cu o lingură și folosește doar pulpa fermă. Pentru această ciorbă, dovlecelul se taie în cuburi, nu se rade. Ras, s-ar găti prea repede și s-ar pierde în zeamă.

Momentul exact în care adaugi dovleceii pentru a nu se sfărâma

Dovleceii nu se pun în oală odată cu morcovul și cartoful. Ei se gătesc mult mai repede și, dacă stau prea mult la fiert, se înmoaie până se destramă. Momentul potrivit este atunci când legumele mai tari sunt aproape gata. Înfige vârful cuțitului într-un cub de cartof sau de morcov. Dacă pătrunde ușor, dar mai simți puțină rezistență în centru, poți adăuga dovleceii.

Pentru cuburi de aproximativ 1,5-2 cm, începe verificarea după 5 minute. De regulă, 6-8 minute de fierbere sunt suficiente, dar timpul poate varia în funcție de dimensiunea bucăților și intensitatea focului. Nu te ghida doar după ceas. Scoate un cub, lasă-l câteva secunde să se răcorească și gustă. Trebuie să fie fraged, dar să își păstreze forma.

Fierberea trebuie să rămână domoală. După ce adaugi dovleceii, lasă lichidul să revină ușor la temperatură, fără clocote puternice. Amestecă o singură dată sau de două ori, cu mișcări largi, de jos în sus. Dacă îi agiți continuu, cuburile se pot rupe mai repede. Capacul poate rămâne ușor întredeschis, ca să urmărești mai bine fierberea.

Când dovleceii sunt gata, oprește focul. Căldura rămasă în oală îi va mai găti puțin, mai ales dacă vasul este gros sau ai o cantitate mare de ciorbă. Pentru un rezultat mai bun, folosește dovlecei tineri și păstrează coaja fină. Aceasta ajută cuburile să rămână mai bine conturate în timpul fierberii. Dacă ai dovlecei maturi, scoate semințele și taie pulpa în bucăți ceva mai mari, de aproximativ 2-2,5 cm.

Nu este nevoie să sărezi separat dovleceii înainte să îi pui în oală. În cazul ciorbei, sarea se controlează mai ușor direct în zeamă. Dacă pregătești ciorba pentru mai târziu, oprește gătirea când dovleceii sunt încă puțin mai fermi decât ți-ai dori la servire. La răcire și apoi la reîncălzire se vor mai înmuia. Reîncălzește ciorba la foc mic, fără să o lași să clocotească. Așa protejezi atât bucățile de dovlecel, cât și amestecul de smântână și gălbenuș. Dacă o servești rece, este suficient să o amesteci ușor după ce o scoți din frigider și să mai subțiezi zeama doar dacă s-a îngroșat prea mult.

Cum dregi corect ciorba cu smântână și gălbenuș fără să se brânzească

Scoate smântâna și gălbenușurile din frigider cu 15-20 de minute înainte. Pentru șase porții sunt suficiente aproximativ 200 g de smântână fermentată, de preferat cu 20% grăsime, și două gălbenușuri. Amestecă-le bine într-un bol încăpător. Când dovleceii sunt gata, oprește focul și lasă ciorba 2-3 minute, cât să nu mai clocotească. Ia apoi câte un polonic de zeamă fierbinte și toarnă-l treptat peste smântână, amestecând continuu. Repetă de trei-patru ori, până când compoziția devine caldă și fluidă.

Abia atunci o torni înapoi în oală, încet și amestecând ușor. Mai încălzește ciorba 2-3 minute la foc foarte mic, fără să o lași să fiarbă. Acesta este pasul care împiedică gălbenușul și smântâna să se brânzească. Lămâia se adaugă treptat. Poți pune o lingură în amestecul de smântână, apoi să mai ajustezi gustul la final. Nu turna mult suc de lămâie într-o ciorbă care clocotește.

Dacă apar totuși câteva puncte de smântână coagulate, ia imediat oala de pe foc și amestecă ușor cu telul. Și la reîncălzire regula rămâne aceeași: foc mic, fără clocot.

Plantele aromatice care schimba complet gustul

Mărarul este alegerea clasică pentru ciorba de dovlecei. Două linguri tocate sunt suficiente pentru o oală de șase porții. Pune-l la final, după ce ai oprit focul, ca să își păstreze aroma. Pătrunjelul este mai discret și merge foarte bine alături de mărar. O lingură de frunze tocate este suficientă, iar tijele pot fi puse mai devreme, în baza de legume.

Tarhonul schimbă gustul mai mult și trebuie folosit cu măsură. Începe cu o linguriță și mai adaugă doar după ce guști. Se potrivește mai ales dacă vrei o ciorbă mai parfumată, bună și rece. Busuiocul duce preparatul într-o direcție mai mediteraneeană. Adaugă 8-10 frunze la final, după ce ai luat oala de pe foc. Nu este nevoie să îl combini cu mult mărar.

Menta este cea mai răcoritoare variantă, mai ales pentru ciorba servită rece sau călduță. O lingură de frunze tocate este suficientă. Cel mai bine este să alegi o aromă dominantă și una de sprijin: mărar cu pătrunjel, tarhon cu pătrunjel, busuioc singur sau mentă cu puțin pătrunjel.