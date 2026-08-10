„Inconştienţă, teribilism, nepăsare, probabil nu vom afla vreodată…s-a întâmplat pe Cheile Rudăriei, un tânăr a urcat la aproximativ 20 m înălţime fără niciun fel de echipament sau cunoştinţe în escaladă ori alpinism, incapabil în a se deplasa, a apelat pentru ajutor", a transmis Salvamont Caraş-Severin.

Salvamontiştii au transmis că s-au mobilizat forţe serioase, chiar dacă personalul este deseori surmenat de apeluri şi intervenţii de tot felul, fiind şi perioada incendiilor de vegetaţie care îngreunează intervenţiile.

În momentul în care tânărul a solicitat ajutorul, salvamontiştii erau la un alt accident, pe Cheile Nerei, la aproximativ 2 ore de condus maşina, în condiţiile în care personalul Salvamont Caraş- Severin este unul subdimensionat.

„Pe această cale vă cerem prudenţă, să analizaţi cu atenţie traseul ales, echipamentul să fie adecvat pentru ce urmează să faceţi şi nu ar fi rău să anunţaţi pe cineva drag despre planul pe care îl aveţi. Mulţumim colegilor de la formaţia Băile Herculane pentru efortul depus şi celorlalte instituţii pentru implicare", a mai transmis Salvamont Caraş- Severin.