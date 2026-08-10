FOTO: BAC de toamnă 2026 la Limba română. Vezi ce subiecte au primit absolvenții care au dat Bacalaureatul în august

Bacalaureat 2026
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Data actualizării:
Bacalaureat istorie

Peste 33.000 de candidați înscriși la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului au susținut prima probă scrisă a examenului, cea la Limba și literatura română. 

autor
A.C.

Proba, notată cu simbolul E.a), s-a desfășurat începând cu ora 09:00, iar timpul de lucru alocat a fost de trei ore, calculat din momentul distribuirii subiectelor în sălile de examen.

Ce subiecte au primit absolvenții

La profilul real și la filiera tehnologică, precum și la filiera vocațională (cu excepția profilului pedagogic), varianta 4 a subiectelor a pornit, la Subiectul I, de la un fragment din volumul de memorii Am ales teatrul, semnat de actrița Maria Filotti. Textul, extras din capitolul „La Iași. În vreme de război", evocă perioada Primului Război Mondial, refugiul la Iași și activitatea autoarei atât pe scenă, cât și ca infirmieră într-un spital improvizat. Cerințele de la acest subiect au vizat, printre altele, sensul unor cuvinte și expresii din text, identificarea orașelor din care proveneau actorii refugiați la Iași, profesia Mariei Filotti și motivele refugiului acesteia, precum și prezentarea unei trăsături morale a autoarei. Partea a doua a Subiectului I a cerut redactarea unui text argumentativ de minimum 150 de cuvinte, despre importanța implicării în acțiuni civice în situații de criză.

Subiectul al II-lea a pornit de la un fragment din piesa Chițimia, de Ion Băieșu, candidații fiind nevoiți să prezinte, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în textul dat.

Subiectul al III-lea, cel dedicat eseului de minimum 400 de cuvinte, a cerut prezentarea unor particularități ale unui text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu, la alegerea candidatului — informație confirmată și de primele reacții ale elevilor imediat după examen.

La filiera teoretică, profilul umanist, subiectele au fost diferite: potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Subiectul al III-lea a vizat, în acest caz, opera poetului George Bacovia.

Cum s-a desfășurat examenul

Accesul candidaților în centrele de examen a fost permis până la ora 08:30, pe baza unui act de identitate valabil. Pe durata probei, elevii nu au avut voie să comunice între ei sau cu persoane din exterior și nu au putut folosi telefoane mobile sau alte dispozitive electronice, sălile fiind supravegheate audio-video.

Subiectele oficiale și baremele de evaluare urmează să fie publicate de Ministerul Educației pe platforma subiecte.edu.ro, administrată de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, luni, 10 august 2026, la ora 15:00.

Ce urmează pentru candidați

Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 continuă cu proba obligatorie a profilului — Matematică sau Istorie — pe 11 august, urmată de proba la alegere a profilului și specializării, pe 12 august, și de proba la limba maternă, pe 13 august, pentru candidații care susțin această probă.

Primele rezultate la probele scrise vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații nemulțumiți de notă pot depune contestații, iar rezultatele finale, după soluționarea acestora, sunt așteptate pe 24 august 2026.

Etichete: bacalaureat, subiecte bacalaureat,

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