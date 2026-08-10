Preşedintele La Liga, un critic de multă vreme şi vehement al conducerii actuale a FIFA, a declarat că „era Infantino s-a încheiat” şi a cerut extinderea controlului asupra fotbalului dincolo de actuala „elită”, scrie News.ro.

Deşi declaraţiile lui Tebas nu vor surprinde pe nimeni din lumea fotbalului, ele menţin ritmul criticilor împotriva lui Infantino, în urma hotărârii acestuia de a rămâne în funcţie, în ciuda planurilor sale secrete – anulate ulterior – de a vinde o parte din Cupa Mondială unor investitori privaţi.

Tebas cere plecarea lui Infantino

Într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, Tebas şi-a reiterat apelul pentru demisia lui Infantino, apel lansat pentru prima dată după Cupa Mondială, dar înainte de scandalul vânzărilor masive.

„Pentru mine, vremea lui Gianni Infantino a trecut de mult. Nu spun asta din cauza evenimentelor recente; am observat acest stil de management de multă vreme, deşi toţi ceilalţi par să-l descopere abia acum. Gianni Infantino nu este o persoană care contribuie la dezvoltarea fotbalului. Dimpotrivă, proiectele sale distrug însăşi esenţa acestui sport: ligile naţionale. Fotbalul nu se limitează la elită. Pentru mine, era Infantino s-a încheiat. Rămâne de văzut când se va concretiza acest lucru şi cum se va desfăşura succesiunea. Sper că nu va fi doar o chestiune de înlocuire a unor persoane cu altele, ci o adevărată reorganizare.”, a declarat el.

Infantino se luptă să-şi păstreze funcţia, în ciuda unei încercări din ce în ce mai coordonate a oficialilor fotbalului european şi a altor părţi interesate de a-l înlătura pe elveţianul în vârstă de 56 de ani.

UEFA a precizat clar că consideră de neacceptat menţinerea lui Infantino la conducerea fotbalului mondial, Federaţia Norvegiană de Fotbal a cerut demisia preşedintelui, iar o serie de federaţii europene şi-au retras scrisorile de susţinere a lui Infantino pentru un nou mandat la conducerea FIFA.

UEFA contestă conducerea FIFA

UEFA a confirmat sâmbătă că a fost efectuată o „plată de plecare” către o angajată care ar fi avut o relaţie cu Infantino în perioada în care acesta era secretar general al organizaţiei, cu mai bine de un deceniu în urmă.

The Daily Telegraph a relatat vineri seara că femeia a primit o sumă de şase cifre în urma presupusei relaţii, acuzaţii pe care FIFA le-a respins ca fiind „categoric neadevărate”.

Sâmbătă seara, FIFA a publicat un comunicat în care îi acuză pe criticii lui Infantino că încearcă să-l înlăture din funcţie înaintea alegerilor prezidenţiale din luna martie a anului viitor.

FIFA îşi apără preşedintele

„Cei care nu se bucură de sprijinul federaţiilor membre ale FIFA nu ar trebui să încerce să obţină, prin acuzaţii, insinuări sau dezinformare, ceea ce nu pot obţine prin procesele democratice consacrate ale FIFA”, se arată în comunicat.

Infantino a obţinut, de asemenea, sprijinul unor naţiuni importante din afara Europei, printre care Mexic, co-gazdă a Cupei Mondiale, şi Argentina, una dintre finalistele turneului. UEFA afirmă că rămâne în vigoare posibilitatea unui boicot al tuturor turneelor FIFA, având în vedere că Cupa Mondială feminină Under-20 urmează să înceapă în Polonia pe 5 septembrie.