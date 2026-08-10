Un nou episod de caniculă, cu temperaturi deosebit de ridicate, lovește România. Cod galben și portocaliu de căldură | HARTĂ

Luni, 10 august, canicula va afecta în special vestul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge, în general, la 30-36 de grade. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și sud-vestice.

Marți, 11 august, valul de căldură se va extinde în vest, nord-vest, sud și local în restul țării. Temperaturile vor ajunge până la 37-39 de grade în Câmpia de Vest, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități, îndeosebi în zonele de câmpie.

Miercuri, 12 august, temperaturile ridicate se vor menține în sud-vest și în extremitatea de sud, cu maxime cuprinse, în general, între 30 și 36 de grade.

Cod galben în vestul țării

În perioada 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00, este în vigoare un cod galben pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

Luni, temperaturile maxime vor ajunge la 33-34 de grade în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei și la 35-36 de grade în Banat și Crișana. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime de 21-23 de grade în Dealurile de Vest.