Un nou episod de caniculă, cu temperaturi deosebit de ridicate, lovește România. Cod galben și portocaliu de căldură | HARTĂ

Luni, 10 august, canicula va afecta în special vestul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge, în general, la 30-36 de grade. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și sud-vestice.
Marți, 11 august, valul de căldură se va extinde în vest, nord-vest, sud și local în restul țării. Temperaturile vor ajunge până la 37-39 de grade în Câmpia de Vest, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități, îndeosebi în zonele de câmpie.
Miercuri, 12 august, temperaturile ridicate se vor menține în sud-vest și în extremitatea de sud, cu maxime cuprinse, în general, între 30 și 36 de grade.
Cod galben în vestul țării
În perioada 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00, este în vigoare un cod galben pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.
Luni, temperaturile maxime vor ajunge la 33-34 de grade în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei și la 35-36 de grade în Banat și Crișana. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime de 21-23 de grade în Dealurile de Vest.
Pentru 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, codul galben se extinde în Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei. Temperaturile vor ajunge la 33-37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-vestul Olteniei.
În același interval, în vestul țării va fi cod portocaliu de caniculă. Județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș vor avea temperaturi de 35-38 de grade, iar în Câmpia de Vest, izolat, se vor atinge 39 de grade.
Bucureștiul intră sub cod galben
În Capitală, luni vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime de 31-33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura minimă va coborî la 16-19 grade.
Marți, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, iar cea minimă va fi de 17-20 de grade, fiind posibilă o noapte tropicală. ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.
Miercuri, în București, temperaturile maxime vor fi de 32-34 de grade, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unități. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 35-45 km/h.
Pe lângă căldura persistentă, meteorologii avertizează că marți pot apărea, izolat, perioade de instabilitate atmosferică în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni. Miercuri, astfel de fenomene sunt posibile local în zona de munte, în sud-vest și în centru.
În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, vântul se va intensifica temporar în vestul și sud-estul țării, cu viteze în general de 40-50 km/h.