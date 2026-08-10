Ce exportăm și unde ajung produsele „Made in Romania”. Categoria care aduce cei mai mulți bani în țară

În primele șase luni din 2026, România a avut exporturi de 35,45 miliarde de euro și a importuri de 48,17 miliarde de euro cu statele UE. Aceste schimburi au reprezentat 72,3% din totalul exporturilor și 73,6% din totalul importurilor României.

De asemenea, în primele șase luni din 2026, România a exportat către țări din afara Uniunii Europene bunuri în valoare de 13,59 miliarde de euro și a importat produse de 17,32 miliarde de euro. Comerțul cu statele din afara UE a reprezentat 27,7% din totalul exporturilor și 26,4% din totalul importurilor, potrivit INS. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a fost de 16,4599 miliarde euro, în primele şase luni ale anului, mai mic cu 0,3321 miliarde euro (2,0%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-30.VI 2025, anunţă, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS).

În luna iunie 2026, exporturile FOB au însumat 8,7016 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 11,6629 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,9613 miliarde euro. Datele INS arată că exporturile FOB au însumat, în luna iunie 2026, 8,7016 miliarde euro, în timp ce importurile CIF au atins 11,6629 miliarde euro, ceea ce a dus la un deficit de 2,9613 miliarde euro. Raportat la luna iunie 2025, exporturile din luna iunie 2026 au crescut cu 5,9%, iar importurile au s-au majorat cu 9,9%, conform datelor INS. În perioada 1.I-30.VI 2026, exporturile FOB au însumat 49,0378 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 65,4977 miliarde euro. La exporturi, creşterea a fost de 3,0%, în timp ce la importuri a fost consemnat un avans de 1,7%, comparativ cu perioada 1.I-30.VI 2025. În primele şase luni din 2026, deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a fost de 16,4599 miliarde euro, mai mic cu 0,3321 miliarde euro (-2,0%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-30.VI 2025. INS arată că, în perioada 1.I-30.VI 2026, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,8% la export şi 36,5% la import) şi alte produse manufacturate) (27,2% la export şi 27,3% la import), potrivit datelor INS.

Produsele „Made in Romania” care ajung pe piețele internaționale Autoturismele și alte autovehicule destinate transportului de persoane au fost cel mai important produs exportat de România. Exporturile din această categorie au ajuns la 6,06 miliarde de euro, în creștere cu 15,85% față de aceeași perioadă din 2024. Ponderea în totalul exporturilor a urcat de la 7,56% la 8,39%, arată datele oficiale. Pe locul al doilea s-au aflat părțile și accesoriile pentru autovehicule, cu exporturi de 5,51 miliarde de euro. În acest caz, valoarea exporturilor a scăzut ușor, cu 1,56%, iar ponderea în totalul exporturilor s-a redus de la 8,10% la 7,64%. Un alt capitol important este reprezentat de firele, cablurile și conductorii electrici izolați, exporturile ajungând la 2,78 miliarde de euro, cu 1,39% mai puțin decât în primele nouă luni din 2024. Tablourile, panourile, consolele, pupitrele și alte suporturi au generat exporturi de 2,63 miliarde de euro, în scădere cu 1,38%. În top se află și uleiurile din petrol și din minerale bituminoase, altele decât țițeiul, cu exporturi de 1,88 miliarde de euro, în creștere cu 6,27%. Anvelopele noi din cauciuc au adus României alte 1,86 miliarde de euro, cu 4,83% peste nivelul din 2024. Exporturile de medicamente au ajuns la 1,48 miliarde de euro, în creștere cu 10,50%, în timp ce exporturile de grâu și meslin au totalizat 1,41 miliarde de euro, cu 12,07% mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Pe lista principalelor produse exportate se mai află produsele care conțin tutun, tutun reconstituit și nicotină, cu 1,07 miliarde de euro, în creștere cu 16,91%, precum și încălzitoarele instantanee de apă, boilerele și termoplonjoarele, cu 1,04 miliarde de euro, în creștere cu 9,26%. Creșteri importante au fost înregistrate și la gazele de sondă și alte hidrocarburi gazoase, ale căror exporturi au ajuns la 976 milioane de euro, în creștere cu 68,93%, și la energia electrică, cu 966 milioane de euro, în creștere cu 36,82%. Cea mai mare creștere procentuală din top 20 a fost consemnată însă la semințele de rapiță, chiar sfărâmate, exporturile ajungând la 943 milioane de euro, cu 113,65% peste nivelul din 2024. În ansamblu, industria auto rămâne principalul motor al exporturilor României, dacă sunt cumulate autoturismele și componentele auto: cele două categorii au generat împreună aproximativ 11,57 miliarde de euro în primele nouă luni din 2025.

Principalii parteneri comerciali ai României Germania rămâne principalul partener al României la export, cu 14,54 miliarde de euro și o pondere de 20,14% din totalul exporturilor la 30 septembrie 2025. Italia și Franța ocupă următoarele poziții, cu 6,40 miliarde de euro, respectiv 4,51 miliarde de euro. În top 10 se mai află Ungaria, Bulgaria, Polonia, Țările de Jos, Turcia, Cehia și Marea Britanie, primele zece destinații concentrând aproximativ 63,4% din exporturile României, după cum arată datele Agentiei Române pentru Investiții și Comerț Exterior publicate la final de 2025. Principalii parteneri la export în 2025 Germania – cu exporturi de 14,54 miliarde de euro, reprezentând 20,14% din totalul exporturilor. În 2024, ponderea era de 20,97%. Italia – 6,40 miliarde de euro, adică 8,87% din total, în scădere față de 9,77% în 2024. Franța – 4,51 miliarde de euro, cu o pondere de 6,25%. Ungaria – 4,03 miliarde de euro, reprezentând 5,59%. Bulgaria – 3,08 miliarde de euro, respectiv 4,27%. Polonia – 2,88 miliarde de euro, cu o pondere de 4%. Țările de Jos – 2,88 miliarde de euro, adică 3,99%. Turcia – 2,79 miliarde de euro, respectiv 3,87%. Cehia – 2,40 miliarde de euro, cu 3,32%. Marea Britanie – 2,21 miliarde de euro, reprezentând 3,06%. Germania este și principalul furnizor al României, cu importuri de 17,44 miliarde de euro în primele nouă luni din 2025, reprezentând 18,05% din total. Italia, Ungaria, China și Polonia urmează în clasament. Primele zece țări de origine au concentrat aproximativ 68,4% din importurile României. China este principalul furnizor din afara Uniunii Europene, cu importuri de 6,65 miliarde de euro. Principalii parteneri la import în 2025 Germania – 17,44 miliarde de euro, reprezentând 18,05% din totalul importurilor. Italia – 7,74 miliarde de euro, adică 8,01%. Ungaria – 6,68 miliarde de euro, respectiv 6,91%. China – 6,65 miliarde de euro, cu o pondere de 6,88%. Polonia – 6,11 miliarde de euro, adică 6,32%. Turcia – 5,35 miliarde de euro, respectiv 5,54%. Bulgaria – 4,61 miliarde de euro, cu 4,77%. Țările de Jos – 4,38 miliarde de euro, reprezentând 4,53%. Franța – 3,84 miliarde de euro, cu 3,98%. Austria – 3,28 miliarde de euro, adică 3,38%.

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