Merele caramelizate formează un strat dulce și aromat deasupra prăjiturii, iar interiorul are o textură moale, asemănătoare cu cea a unui pandișpan dens sau a unei budinci.

Rețeta este potrivită pentru cei care vor să pregătească un desert de casă fără tehnici complicate sau echipamente speciale. Prăjitura poate fi servită simplă, alături de o ceașcă de cafea sau ceai, ori cu cremă de vanilie sau înghețată.

Cum se prepară prăjitura cu mere caramelizate la tigaie

Desertul este o variantă de prăjitură răsturnată cu mere. Feliile de mere se așază pe fundul tigăii, peste un amestec de unt și zahăr brun, iar deasupra se toarnă aluatul. Tigaia se acoperă cu un capac, iar prăjitura se gătește la foc foarte mic, timp de aproximativ 25–30 de minute.

Deși metoda de preparare poate fi confundată cu prăjirea, aluatul nu se prăjește propriu-zis în ulei. Prăjitura se gătește lent, într-o tigaie antiaderentă acoperită, până când aluatul se încheagă, iar merele devin moi și caramelizate.

Prepararea lentă ajută la păstrarea umidității, iar combinația de mere, scorțișoară și condimente oferă desertului o aromă specifică sezonului de toamnă.

Ingrediente pentru prăjitura cu mere la tigaie

Ingredientele necesare pentru această rețetă sunt:

făină cu agent de creștere;

bicarbonat de sodiu;

zahăr;

ouă;

ulei vegetal cu gust neutru;

iaurt sau lapte;

scorțișoară și un amestec de condimente;

extract de vanilie;

unt;

zahăr brun;

mere.

Făina cu agent de creștere poate fi înlocuită cu făină obișnuită, la care se adaugă o linguriță de praf de copt. În plus, aluatul are nevoie de o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu pentru a crește corespunzător, deoarece merele rase îi conferă o consistență mai densă.

Zahărul fin este potrivit pentru această rețetă, deoarece se dizolvă ușor. Poate fi înlocuit cu zahăr tos. Pentru aluat se folosește ulei vegetal cu aromă neutră, precum cel de rapiță. Uleiul de măsline nu este recomandat, deoarece poate influența gustul desertului.

Iaurtul contribuie la obținerea unei texturi mai umede și ajută prăjitura să își păstreze prospețimea. Totuși, folosirea exclusivă a iaurtului poate face aluatul mai dens. Pentru un rezultat echilibrat, se poate utiliza o combinație de iaurt și lapte. Dacă se dorește o textură mai ușoară, iaurtul poate fi înlocuit integral cu lapte.

Scorțișoara și amestecul de condimente completează aroma merelor, iar vanilia oferă un plus de savoare. Untul și zahărul brun sunt folosite pentru caramelizarea fructelor.

Pentru un rezultat cât mai bun, sunt recomandate merele ferme și crocante, precum Pink Lady sau Granny Smith. Acestea își păstrează mai bine forma în timpul gătirii. Merele Golden Delicious se înmoaie mai ușor și adaugă umiditate, însă au o aromă mai puțin intensă.

Merele se folosesc atât feliate, pentru stratul caramelizat de la baza tigăii, cât și rase, pentru a fi încorporate în aluat.

Mod de preparare

Pregătirea aluatului

Se pun ouăle, zahărul și condimentele într-un bol încăpător. Ingredientele se bat cu un tel sau cu un mixer electric până când compoziția devine omogenă și spumoasă.

Se adaugă vanilia, iaurtul și/sau laptele, apoi uleiul. Se încorporează făina și bicarbonatul de sodiu, amestecând până când nu mai există urme de făină uscată.

La final, se adaugă merele rase și se amestecă ușor, pentru a le distribui uniform în aluat.

Caramelizarea merelor

Se topește untul într-o tigaie antiaderentă, cu baza groasă, și se rotește tigaia astfel încât untul să acopere inclusiv marginile.

Se presară zahărul brun peste unt și se distribuie uniform. Apoi se așază feliile de mere într-un singur strat, peste amestecul de unt și zahăr. Merele pot fi presărate cu puțină scorțișoară măcinată.

Adăugarea aluatului

Aluatul se toarnă cu grijă peste feliile de mere, apoi se nivelează cu ajutorul unei linguri sau al unei spatule.

Tigaia se acoperă cu un capac și se pune pe aragaz, la foc foarte mic. Temperatura trebuie menținută suficient de scăzută pentru ca prăjitura să se gătească uniform, fără să se ardă la bază.

Gătirea prăjiturii

Prăjitura se lasă pe foc aproximativ 25–30 de minute. În acest interval, aluatul se încheagă, iar merele se înmoaie și se caramelizează.

După aproximativ 20 de minute, este recomandat să se verifice dacă s-a acumulat condens pe interiorul capacului. Dacă există multă umezeală, capacul se poate îndepărta pentru a fi șters, apoi se pune la loc.

Dacă, după cele 25–30 de minute, suprafața prăjiturii este încă umedă, capacul se îndepărtează și se șterge de condens. Se pune din nou peste tigaie, iar prăjitura se mai lasă pe foc încă unul sau două minute, până când suprafața devine complet uscată.

Răsturnarea și servirea

După ce este gata, se trece o spatulă de-a lungul marginilor tigăii pentru a desprinde prăjitura.

Se așază o farfurie mare peste tigaie, apoi aceasta se răstoarnă cu grijă, astfel încât prăjitura să ajungă pe farfurie cu stratul de mere caramelizate deasupra.

Desertul poate fi servit simplu, rece sau cald, alături de cremă de vanilie ori înghețată.

Sfaturi pentru o prăjitură reușită

Focul trebuie să fie foarte mic. Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte ale rețetei. Dacă temperatura este prea ridicată, baza prăjiturii se poate arde înainte ca aluatul să fie complet gătit. Dacă aragazul încălzește prea puternic, se poate așeza o tavă metalică între ochiul aragazului și tigaie, pentru a distribui mai uniform căldura.

Nu trebuie omis bicarbonatul de sodiu. Acesta ajută aluatul să crească și contribuie la obținerea unei texturi potrivite.

Condensul trebuie îndepărtat. Merele rase eliberează multă umiditate, iar vaporii se pot acumula pe interiorul capacului. Ștergerea acestuia în timpul gătirii ajută la reducerea excesului de apă.

Tigaia trebuie rotită la jumătatea timpului de gătire. Aragazurile pot încălzi neuniform, iar rotirea tigăii contribuie la o coacere mai uniformă și reduce riscul ca o parte a prăjiturii să se rumenească prea mult.

Prăjitura trebuie desprinsă cu grijă înainte de răsturnare. O spatulă trecută de-a lungul marginilor ajută la scoaterea desertului fără să se rupă.

Cum se păstrează prăjitura cu mere

Prăjitura poate fi păstrată la frigider, într-un recipient închis sau acoperită cu folie de aluminiu, timp de trei-patru zile. Poate fi consumată rece sau reîncălzită înainte de servire.

Pentru o singură porție, este suficientă încălzirea unei felii în cuptorul cu microunde timp de 10–15 secunde. O altă variantă este reîncălzirea prăjiturii într-o tigaie, la foc mic, timp de cinci-zece minute. De asemenea, poate fi pusă într-o tavă și încălzită în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, timp de aproximativ zece minute.