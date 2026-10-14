Tatăl victimei cere acum ca suspectul să fie acuzat de omor, susținând că acesta și-ar fi asumat în mod conștient riscul de a ucide oameni nevinovați, relatează The Sun.

Potrivit relatărilor tatălui, bărbatul ar fi recunoscut că nu i-a păsat dacă pietonii aflați dedesubt urmau să supraviețuiască sau să moară. Cazul a stârnit un val de indignare, iar o petiție prin care se solicită încadrarea mai gravă a faptei a strâns peste 45.000 de semnături.

O plimbare obișnuită, transformată în coșmar

Tragedia s-a produs în Nagoya, Japonia. Tânăra, care lucra într-un restaurant, se întorcea pe jos acasă împreună cu un prieten, traversând unul dintre cartierele animate ale orașului, cunoscut pentru viața de noapte.

În acel moment, un bărbat în vârstă de 29 de ani s-a aruncat de pe balconul unui apartament situat la etajul 11 al unei clădiri și a căzut direct peste ea. Victima nu a avut nicio șansă să evite impactul.

Potrivit estimărilor experților, forța loviturii ar fi fost comparabilă cu impactul unei greutăți de una până la trei tone. Tânăra a suferit leziuni grave și a fost transportată la spital, unde a murit câteva ore mai târziu, în urma unui șoc hemoragic.

Bărbatul a supraviețuit căderii, însă a intrat inițial în comă. După ce a fost externat din spital, acesta a fost arestat sub suspiciunea de ucidere din culpă prin neglijență gravă.

Mărturia care l-a revoltat pe tată

Devastat de pierderea fiicei sale, tatăl acesteia a început o luptă pentru schimbarea încadrării juridice a faptei. El consideră că nu poate fi vorba despre un simplu accident, întrucât suspectul ar fi trebuit să înțeleagă pericolul mortal la care îi expunea pe oamenii aflați pe stradă.

Bărbatul susține că l-a vizitat pe suspect de trei ori în centrul de detenție și că, în timpul acestor întâlniri, a primit un răspuns tulburător despre circumstanțele tragediei.

„S-a aruncat fără să-i pese dacă lua pe cineva cu el. Nu pot accepta sub nicio formă ca totul să fie trecut cu vederea și considerat un accident”, a precizat bărbatul.

Tatăl victimei solicită procurorilor să analizeze posibilitatea formulării unei acuzații de omor, argumentând că suspectul ar fi acționat cu bună știință, ignorând riscul evident pentru persoanele aflate la nivelul străzii.