Le poți combina cu legume proaspete, sos de roșii, ciuperci, spanac sau diverse verdețuri pentru a obține preparate sățioase și gustoase. Majoritatea rețetelor de mai jos sunt gata în aproximativ 30 de minute și nu au nevoie de alternative vegetale din comerț pentru carne sau brânzeturi. Ingredientele sunt simple, ușor de găsit, iar rețetele pot fi adaptate în funcție de legumele pe care le ai la îndemână.

Rețete de paste de post, gustoase și ușor de preparat

Paste vegane cu spanac, gata în 20 de minute

O rețetă simplă de paste cu spanac, usturoi și ceapă eșalotă, potrivită pentru o cină rapidă. Apa în care au fiert pastele ajută la obținerea unui sos cremos, care se lipește de fiecare bucată de paste.

Ingrediente

• 2 linguri de ulei de măsline

• 3 cepe eșalotă, tocate

• 2 căței de usturoi, mărunțiți

• 1/4 linguriță de fulgi de ardei iute

• 225 g de frunze de spanac

• 225 g de linguine sau spaghete

• 25 g de parmezan vegan

• sare și piper, după gust

Mod de preparare

Pune o oală mare cu apă și sare la fiert. Încălzește uleiul într-o tigaie încăpătoare, la foc mediu. Adaugă ceapa eșalotă și gătește-o aproximativ 5 minute, până când se înmoaie și începe să se caramelizeze. Pune usturoiul, fulgii de ardei iute, puțină sare și piper.

Adaugă spanacul și gătește-l până când se înmoaie. Între timp, pune pastele în apa clocotită și fierbe-le puțin mai mult de jumătate din timpul recomandat pe ambalaj. De exemplu, dacă timpul de fierbere pentru o textură al dente este de 10 minute, lasă-le la fiert aproximativ 6 minute.

Transferă pastele în tigaie, chiar dacă nu sunt complet fierte, și adaugă două polonice din apa în care au fiert. Amidonul din această apă ajută sosul să se lege de paste, așa că nu o înlocui cu apă simplă. Lasă totul să fiarbă la foc mic și amestecă des, până când lichidul se evaporă. Dacă este nevoie, mai adaugă câte un polonic de apă în care au fiert pastele, până când acestea sunt gătite al dente.

Încorporează parmezanul vegan și potrivește gustul cu sare și piper, dacă mai este nevoie.

Paste cu sos de roșii și busuioc

Ingrediente

• 200 g de paste

• 400 g de roșii din conservă

• 2 căței de usturoi

• 2 linguri de ulei de măsline

• câteva frunze de busuioc proaspăt

• sare și piper

Mod de preparare

Fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Încălzește uleiul într-o tigaie și adaugă usturoiul tocat. Lasă-l aproximativ un minut, fără să se ardă. Pune roșiile din conservă, sare și piper. Lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 10-15 minute.

Adaugă pastele scurse și amestecă bine.Pune frunzele de busuioc tocate și servește preparatul cald. Alternativ, poți adăuga și ciuperci în această combinație.

Paste cu ciuperci și usturoi

Ingrediente

• 200 g de paste

• 250 g de ciuperci champignon

• 3 căței de usturoi

• 2 linguri de ulei de măsline

• 1 lingură de pătrunjel proaspăt tocat

• sare și piper

Mod de preparare

Fierbe pastele în apă cu sare până sunt al dente.

Curăță ciupercile și taie-le felii. Încinge uleiul într-o tigaie și adaugă ciupercile. Gătește-le timp de 7-8 minute, până când se rumenesc și scade apa lăsată de ele.

Adaugă usturoiul mărunțit, sare și piper. Mai lasă pe foc aproximativ un minut. Pune pastele fierte în tigaie și amestecă. Adaugă puțină apă în care au fiert pastele, dacă preparatul este prea uscat. Presară pătrunjel proaspăt și servește. Dacă vrei un sos cremos, adaugă smântână de gătit vegetală și vei obține paste cremoase. În această combinație merge de minune și broccoli.

Paste cu broccoli și tofu

Ingrediente

• 200 g de paste

• 200 g de broccoli

• 2 căței de usturoi

• 100 g tofu

• 2 linguri de ulei de măsline

• zeama de la jumătate de lămâie

• coaja rasă de la o jumătate de lămâie

• sare și piper

Mod de preparare

Desfă broccoli în buchețele mici și fierbe-l timp de 4-5 minute în apă cu sare.

Scoate broccoli și folosește aceeași apă pentru a fierbe pastele, conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Încălzește uleiul într-o tigaie și adaugă usturoiul tocat și tofu tocat bucățele mici. Adaugă puțin sos de soia și gătește totul.

Pune broccoli peste usturoi și tofu, apoi zdrobește ușor o parte dintre buchețele și tofu cu o furculiță.

Adaugă pastele fierte, zeama și coaja rasă de lămâie. Amestecă bine și pune puțină apă în care au fiert pastele pentru a lega ingredientele.

Potrivește gustul cu sare și piper, adaugă fulgi de chilli și servește preparatul cald.

Paste cu dovlecei și usturoi

Ingrediente

• 200 g de paste

• 1 dovlecel mediu

• 2 căței de usturoi

• 2 linguri de ulei de măsline

• 1 lingură de pătrunjel tocat

• sare și piper

Mod de preparare

Fierbe pastele în apă cu sare până sunt al dente.

Spală dovlecelul și taie-l în cubulețe sau în felii subțiri. Încinge uleiul într-o tigaie și adaugă dovlecelul. Gătește-l timp de 5-7 minute, până când se înmoaie și se rumenește ușor.

Pune usturoiul mărunțit, sare și piper și mai gătește un minut. Adaugă pastele scurse și puțină apă în care au fiert. Amestecă până când ingredientele se combină.

Presară pătrunjelul și servește. Poți adăuga și vinete și roșii cherry tocate mărunt în această rețetă.

Paste cu năut și sos de roșii

Ingrediente

• 200 g de paste

• 200 g de năut fiert

• 400 g de roșii din conservă

• 1 ceapă mică

• 2 căței de usturoi

• 2 linguri de ulei de măsline

• 1/2 linguriță de boia dulce

• 1/2 linguriță de oregano uscat

• sare și piper

Mod de preparare

Fierbe pastele în apă cu sare. Toacă ceapa și usturoiul. Încinge uleiul într-o tigaie și călește ceapa timp de 3-4 minute.

Adaugă usturoiul, boiaua și oregano și amestecă timp de un minut. Pune roșiile din conservă și năutul fiert. Condimentează cu sare și piper și lasă sosul să fiarbă la foc mic aproximativ 15 minute.

Adaugă pastele fierte și amestecă. Dacă sosul este prea gros, pune câteva linguri din apa în care au fiert pastele.

Mai lasă preparatul pe foc un minut, apoi servește.

Paste cu vinete și sos de roșii

Ingrediente

• 200 g de paste

• 1 vânătă medie

• 400 g de roșii din conservă

• 2 căței de usturoi

• 2 linguri de ulei de măsline

• 1/2 linguriță de oregano uscat

• câteva frunze de busuioc

• sare și piper

Mod de preparare

Taie vânăta în cubulețe mici. Presară puțină sare peste ele și lasă-le deoparte 10 minute, apoi șterge-le cu un prosop de hârtie.

Fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Încinge uleiul într-o tigaie și adaugă cubulețele de vânătă. Gătește-le timp de 8-10 minute, amestecând periodic, până când se înmoaie și se rumenesc.

Adaugă usturoiul mărunțit, roșiile din conservă și oregano. Condimentează cu sare și piper. Lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 10 minute.

Pune pastele fierte în tigaie și amestecă pentru a le acoperi cu sos. Adaugă busuiocul proaspăt și servește preparatul cald.