Cu dovlecei fragezi, roșii bine coapte, usturoi aromat și mărar verde, acest preparat este perfect pentru zilele toride de vară pentru că poate fi mâncat chiar și rece

Ingrediente pentru mâncarea de dovlecei scăzuți

Pentru patru porții ai nevoie de:

2 dovlecei medii;

2-3 roșii bine coapte sau 300 g roșii cuburi;

o ceapă mare;

3-4 căței de usturoi;

2 linguri ulei;

o legătură de mărar proaspăt;

o legătură de pătrunjel;

sare și piper, după gust;

opțional, o linguriță de pastă de tomate.

Cum se prepară mâncarea de dovlecei cu roșii și usturoi

Curăță ceapa și taie-o în forma dorită. Fie mărunt, fie în cubulețe mai mari. Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare sau într-o cratiță și călește ceapa la foc mic timp de 3-4 minute, până când devine translucidă.

Între timp, spală dovleceii. Nu este nevoie să îi cureți de coajă. Taie-i în cuburi potrivite și adaugă-i peste ceapă. Amestecă ușor și lasă-i să se gătească aproximativ 5 minute.

Adaugă roșiile tocate cuburi. Condimentează cu sare și piper, apoi acoperă vasul cu un capac și lasă preparatul să fiarbă la foc mic încă 10 minute. Dovleceii își vor lăsa suficient lichid, astfel că, în cele mai multe cazuri, nu este nevoie să adaugi apă.

La final, pune usturoiul zdrobit și mărarul tocat fin. Mai lasă mâncarea pe foc unul-două minute, cât aromele să se combine, apoi oprește focul. Presară pătrunjel proaspăt înainte de servire.

În aproximativ 20 de minute vei obține o mâncare de dovlecei scăzuți aromată, ușoară și perfectă pentru zilele călduroase de vară. Mâncarea de dovlecei se poate servi chiar și rece, alături de pâine prăjită și iaurt grecesc.

Trucuri pentru cea mai gustoasă mâncare de dovlecei

Unul dintre secretele acestei rețete este alegerea dovleceilor tineri. Aceștia au coaja subțire, semințe mici și o textură mult mai fragedă decât dovleceii maturi.

Roșiile bine coapte oferă un sos natural dulce-acrișor și elimină nevoia de a folosi cantități mari de pastă de tomate. Dacă prepari rețeta în afara sezonului, poți folosi roșii conservate de bună calitate.

Usturoiul se adaugă întotdeauna spre finalul preparării. Astfel își păstrează aroma intensă și nu devine amar.

Mărarul este ingredientul care oferă gustul autentic al mâncării de dovlecei. Dacă îți place o aromă mai intensă, poți adăuga și câteva frunze de busuioc proaspăt.

Cu ce se servește mâncarea de dovlecei

Mâncarea de dovlecei scăzuți este delicioasă atât caldă, cât și rece. Poate fi servită cu pâine proaspătă sau prăjită, cu mămăligă ori alături de o lingură de iaurt sau smântână.

Pentru un prânz mai consistent, preparatul poate însoți carne de pui la grătar, chiftele, pește sau frigărui. În varianta de post, este suficientă alături de o felie de pâine de casă și o salată de sezon.

Pe lângă faptul că este gustoasă și foarte ușor de făcut, mâncarea de dovlecei este o alegere excelentă în sezonul cald. Dovleceii au un conținut ridicat de apă, sunt săraci în calorii și conțin fibre, vitamine și minerale importante.

Această rețetă poate fi adaptată cu ușurință în funcție de preferințe. Unii adaugă ardei gras sau morcov, alții pun câteva linguri de orez ori transformă preparatul într-o tocăniță mai consistentă. Indiferent de variantă, combinația dintre dovlecei, roșii, usturoi și mărar rămâne una dintre cele mai gustoase.

Simplă, aromată și gata în doar 20 de minute, mâncarea de dovlecei scăzuți este una dintre acele rețete pe care merită să le păstrezi în caietul cu preparatele de vară. Se face rapid, din ingrediente accesibile, iar gustul său autentic îi cucerește atât pe cei care au crescut cu această mâncare, cât și pe cei care o descoperă pentru prima dată.