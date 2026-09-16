Andreea Esca a fost moderatoarea întâlnirii și a avut cu Oprah un dialog despre oportunități. Iar organizatorii au anunțat deja invitatul de anul viitor, George Clooney.

Cu o carieră de peste patru decenii și unul dintre cele mai cunoscute talk-show-uri din lume, Oprah Winfrey a urcat pe scena BRAND MINDS cu un discurs despre succes, dar mai ales despre drumul până la el. A vorbit despre autenticitate, despre trecutul ei, despre eșecuri și momentele în care lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit.

Andreea Esca a fost moderatoarea întâlnirii și a realizat un interviu unu la unu cu Oprah. Cele două au vorbit despre cât de important este să îți urmezi instinctul, dar și despre oportunitățile care apar în viață și curajul de a le accepta.

Iar organizatorii Brand Minds, un eveniment care adună invitați din lumea afacerilor, cunoscuți în întreaga lume, au anunțat deja următorul nume important care va ajunge la București. George Clooney va fi invitat anul viitor, pe 21-22 Septembrie.